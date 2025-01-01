Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Кинофестивали Сандэнс События Сандэнс 1987

Все фильмы-номинанты «Сандэнс» в 1987 году

Место проведения США
Дата проведения 16 января 1987 - 25 января 1987
Гран-при жюри / Документалистика
Марш Шермана 7.3
Марш Шермана Sherman's March
Росс Макэлви
Победитель
Все номинанты
A Composer's Notes: Philip Glass and the Making of an Opera A Composer's Notes: Philip Glass and the Making of an Opera
Michael Blackwood
All American High All American High
Keva Rosenfeld
Do Not Enter: The Visa War Against Ideas Do Not Enter: The Visa War Against Ideas
Robert Richter, Catherine Warnow
Chile: Hasta Cuando? Chile: Hasta Cuando?
David Bradbury
Lily Tomlin Lily Tomlin
Ник Брумфилд, Джоан Черчилль
Isaac in America: A Journey with Isaac Bashevis Singer Isaac in America: A Journey with Isaac Bashevis Singer
Amram Nowak
William Carlos Williams William Carlos Williams
Jill Janows
Spark Among the Ashes: A Bar Mitzvah in Poland Spark Among the Ashes: A Bar Mitzvah in Poland
Oren Rudavsky
Hellfire: A Journey from Hiroshima Hellfire: A Journey from Hiroshima
Michael Camerini, John Junkerman, James MacDonald
Hellfire: A Journey from Hiroshima Hellfire: A Journey from Hiroshima
Michael Camerini, John Junkerman, James MacDonald
Islands Islands
Альберт Мэйслес, David Maysles, Шарлотта Цверин
Ozawa Ozawa
Deborah Dickson, Сьюзан Фремке, Альберт Мэйслес, David Maysles
Are We Winning Mommy? America & the Cold War Are We Winning Mommy? America & the Cold War
Barbara Margolis
Anne Trister Anne Trister
Леа Пул
Jimi Plays Monterey Jimi Plays Monterey
Крис Хегедус, Д. А. Пеннебейкер
Directed by William Wyler Directed by William Wyler
Aviva Slesin
Islands Islands
Альберт Мэйслес, David Maysles, Шарлотта Цверин
Гран-при жюри / Драматургия
The Trouble with Dick The Trouble with Dick
Gary Walkow Tied with Waiting for the Moon (1987).
Победитель
Waiting for the Moon Waiting for the Moon
Jill Godmilow Tied with The Trouble with Dick (1987).
Победитель
Все номинанты
My Little Girl My Little Girl
Connie Kaiserman
Dead End Kids Dead End Kids
JoAnne Akalaitis
Her Name Is Lisa Her Name Is Lisa
Rachid Kerdouche
Impure Thoughts Impure Thoughts
Michael A. Simpson
A Walk on the Moon A Walk on the Moon
Raphael D. Silver
No Picnic No Picnic
Peter B. Hutton, Philip Hartman
Sleepwalk Sleepwalk
Сара Драйвер
Positive I.D. Positive I.D.
Andy Anderson
Seize the Day Seize the Day
Филдер Кук
Living on Tokyo Time Living on Tokyo Time
Стивен Окадзаки
Stacking Stacking
Martin Rosen
Working Girls Working Girls
Lizzie Borden
River's Edge River's Edge
Тим Хантер
The Beer Drinker's Guide to Fitness and Filmmaking The Beer Drinker's Guide to Fitness and Filmmaking
Fred G. Sullivan
Премия за операторскую работу / Документалистика
Chile: Hasta Cuando? Chile: Hasta Cuando?
David Knaus, Peter Schnall
Победитель
Премия за операторскую работу / Драматургия
No Picnic No Picnic
Peter B. Hutton
Победитель
Специальный приз жюри / Документальный фильм
Chile: Hasta Cuando? Chile: Hasta Cuando?
David Bradbury
Победитель
Специальный приз жюри / Драматичный
The Beer Drinker's Guide to Fitness and Filmmaking The Beer Drinker's Guide to Fitness and Filmmaking
Fred G. Sullivan For originality.
Победитель
Особое признание жюри / Драматичный
River's Edge River's Edge
Тим Хантер
Победитель
Working Girls Working Girls
Lizzie Borden
Победитель
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Золотой глобус
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Венецианский кинофестиваль
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
«Не кино, а пошлятина»: в 2025 году «Любовь и голуби» скорее ненавидят, чем обожают
Монстр из этого советского фильма пугает уже 70 лет: американцы жалеют, что не могут увидеть ленту в кино
Съемки с преступниками и деньги от братвы: почему актеры стыдились ролей в «Бандитском Петербурге»
Сэм скорбит, Фрэджайл мертва: в фильме по Death Stranding главных героев наверняка заменят — проболтался режиссер
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
Что с сюжетом? Логика живая? У нового «Истребителя демонов» лишь одна серьезная проблема — и продолжения аниме ее уже не исправят
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
Скучали по Неду Старку? Шон Бин наконец-то возвращается в фэнтези — делайте ставки, как он умрет
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше