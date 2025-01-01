Меню
Все фильмы-номинанты «Сандэнс» в 1992 году

Место проведения США
Дата проведения 19 января 1992 - 27 января 1992
Гран-при жюри / Документалистика
Finding Christa Finding Christa
Camille Billops, James Hatch Tied with A Brief History of Time (1991).
Победитель
A Brief History of Time A Brief History of Time
Эррол Моррис Tied with Finding Christa (1991).
Победитель
Все номинанты
Where Are We? Our Trip Through America Where Are We? Our Trip Through America
Роб Эпштейн, Джеффри Фридман
In Search of Our Fathers In Search of Our Fathers
Marco Williams
Rock Soup Rock Soup
Лех Ковальски
Innocents Abroad Innocents Abroad
Лес Бланк
Color Adjustment Color Adjustment
Marlon Riggs Festival title: Color Adjustment: Blacks in Prime Time.
Brother's Keeper Brother's Keeper
Джо Берлинджер, Bruce Sinofsky
Deep Blues Deep Blues
Robert Mugge
Techqua Ikachi: Land - My Life Techqua Ikachi: Land - My Life
Agnes Barmettler, James Danaqyumtewa, Энка Шмид
Last Images of War Last Images of War
Scott Andrews, Stephen Olsson
Shoot for the Contents Shoot for the Contents
Trinh T. Minh-ha
Techqua Ikachi: Land - My Life Techqua Ikachi: Land - My Life
Agnes Barmettler, James Danaqyumtewa, Энка Шмид
Asylum Asylum
Джоан Черчилль
Last Images of War Last Images of War
Scott Andrews, Stephen Olsson
The Inland Sea The Inland Sea
Lucille Carra
Where Are We? Our Trip Through America Where Are We? Our Trip Through America
Роб Эпштейн, Джеффри Фридман
Intimate Stranger Intimate Stranger
Alan Berliner
Гран-при жюри / Драматургия
В супе 7.1
В супе In the Soup
Александр Рокуэлл
Победитель
Все номинанты
Мотивчик 6.5
Мотивчик The Tune
Билл Плимптон
The Waterdance The Waterdance
Neal Jimenez, Michael Steinberg
The Hours and Times The Hours and Times
Christopher Munch
Бешеные псы 8.0
Бешеные псы Reservoir Dogs
Квентин Тарантино
Смотреть трейлер
Star Time Star Time
Alexander Cassini
Jo-Jo at the Gate of Lions Jo-Jo at the Gate of Lions
Britta Sjogren
Jumpin' at the Boneyard Jumpin' at the Boneyard
Jeff Stanzler
Some Divine Wind Some Divine Wind
Roddy Bogawa
Джонни-замша 6.8
Джонни-замша Johnny Suede
Том Ди Чилло
Ядовитый плющ 6.5
Ядовитый плющ Poison Ivy
Кэтт Ши
Desperate Desperate
Rico Martinez
Zebrahead Zebrahead
Энтони Дразан
Swoon Swoon
Том Кэлин
Black and White Black and White
Борис Фрумин
Gas Food Lodging Gas Food Lodging
Эллисон Андерс
The Living End The Living End
Грегг Араки
Fathers & Sons Fathers and Sons
Пол Моунс
Премия «Дань независимому видению»
Джон Туртурро
Джон Туртурро
Победитель
Приз зрительских симпатий / Документальный фильм
Brother's Keeper Brother's Keeper
Джо Берлинджер, Bruce Sinofsky
Победитель
Приз зрительских симпатий / Драматургия
The Waterdance The Waterdance
Neal Jimenez
Победитель
Премия за операторскую работу / Документалистика
Shoot for the Contents Shoot for the Contents
Kathleen Beeler, Trinh T. Minh-ha
Победитель
Премия за операторскую работу / Драматургия
Swoon Swoon
Курас, Эллен
Победитель
Премия латиноамериканского кино / Лучший латиноамериканский фильм
Все номинанты
Mujer transparente Mujer transparente
Mario Crespo, Ana Rodríguez, Orlando Rojas, Mayra Segura, Héctor Veitia, Mayra Vilasis
Mujer transparente Mujer transparente
Mario Crespo, Ana Rodríguez, Orlando Rojas, Mayra Segura, Héctor Veitia, Mayra Vilasis
Специальный приз жюри
В супе 7.1
В супе In the Soup
Сеймур Кэссел Acting
Победитель
Премия Уолдо Солта за сценарий
The Waterdance The Waterdance
Neal Jimenez
Победитель
Особое признание жюри
The Hours and Times The Hours and Times
Christopher Munch
Победитель
My Crasy Life My Crasy Life
Jean-Pierre Gorin
Победитель
Трофей кинематографистов / Документальный
A Brief History of Time A Brief History of Time
Эррол Моррис
Победитель
Трофей кинематографистов / Драматичный
Zebrahead Zebrahead
Энтони Дразан
Победитель
