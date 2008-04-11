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Обнаженные чувства Обнаженные чувства
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Riprendimi

Обнаженные чувства, 2008

2008 / Италия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6
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О фильме
Жизнь молодой пары Джованни и Лучии 24 часа в сутки снимают на камеру два оператора, решивших сделать из семейных хроник бестселлер. Когда муж прямо во время романтического ужина бросает жену и малолетнего сына, документалисты не только не отказываются от своего «реалити-шоу», но с еще большим рвением продолжают преследовать экс-супругов, но уже по отдельности. Один из операторов наблюдает за тем, как Джованни ищет вдохновение в постели страстной Микаэллы, в то время как другой фиксирует на пленку метания покинутой Лучии, зализывающей душевные раны в объятиях незнакомцев, компании лучших подруг и вина.
6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2008
Премьера в мире 11 апреля 2008
Возраст 18+
Режиссер
Анна Негри
В ролях
Марко Фоски
Валентина Лодовини
Валентина Лодовини
Стефано Фреси
Стефано Фреси
Алессандро Авероне
Альба Рорвахер
Альба Рорвахер
Все актеры и съемочная группа
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