Обнаженные чувства, 2008

Жизнь молодой пары Джованни и Лучии 24 часа в сутки снимают на камеру два оператора, решивших сделать из семейных хроник бестселлер. Когда муж прямо во время романтического ужина бросает жену и малолетнего сына, документалисты не только не отказываются от своего «реалити-шоу», но с еще большим рвением продолжают преследовать экс-супругов, но уже по отдельности. Один из операторов наблюдает за тем, как Джованни ищет вдохновение в постели страстной Микаэллы, в то время как другой фиксирует на пленку метания покинутой Лучии, зализывающей душевные раны в объятиях незнакомцев, компании лучших подруг и вина.

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