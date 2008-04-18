И пес пожрал пса, 2008

Эль Орехон - жестокий криминальный авторитет, страдающий агорафобией, боязнью открытого пространства. Он никогда не выходит из своих шикарных апартаментов, оборудованных по последнему слову техники телескопами и камерами слежения. Когда убивают его крестного сына Уильяма Медину, он умоляет колдунью Айрис покарать убийцу и совершить над ним смертельный обряд Вуду. В то время, как Айрис совершает свой темный обряд, Виктору, выполняющему поручение босса – выбить старый долг с двух скользких типов – приходит крамольная идея нарушить закон воровского мира и присвоить деньги себе. Его решение непроизвольно приводит в действие цепочку взрывоопасных событий, в результате чего в мир вторгаются темные силы Ада.

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