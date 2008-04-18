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И пес пожрал пса
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Perro сome perro / Dog Eat Dog

И пес пожрал пса, 2008

2008 / Колумбия
6.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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О фильме
Эль Орехон - жестокий криминальный авторитет, страдающий агорафобией, боязнью открытого пространства. Он никогда не выходит из своих шикарных апартаментов, оборудованных по последнему слову техники телескопами и камерами слежения. Когда убивают его крестного сына Уильяма Медину, он умоляет колдунью Айрис покарать убийцу и совершить над ним смертельный обряд Вуду. В то время, как Айрис совершает свой темный обряд, Виктору, выполняющему поручение босса – выбить старый долг с двух скользких типов – приходит крамольная идея нарушить закон воровского мира и присвоить деньги себе. Его решение непроизвольно приводит в действие цепочку взрывоопасных событий, в результате чего в мир вторгаются темные силы Ада.
6.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 18 апреля 2008
Режиссер
Карлос Морено
В ролях
Марлон Морено
Оскар Борда
Альваро Родригез
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма И пес пожрал пса 1 постер
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