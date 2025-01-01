Меню
Все фильмы-номинанты «Сандэнс» в 1991 году

Место проведения США
Гран-при жюри / Документалистика
American Dream American Dream
Барбара Коппл Tied with Paris Is Burning (1990).
Победитель
Paris Is Burning Paris Is Burning
Дженни Ливингстон Tied with American Dream (1990).
Победитель
Все номинанты
The Restless Conscience: Resistance to Hitler Within Germany 1933-1945 The Restless Conscience: Resistance to Hitler Within Germany 1933-1945
Хава Беллер
Blood in the Face Blood in the Face
Anne Bohlen, Kevin Rafferty, James Ridgeway
Legends in Concert Legends in Concert
Ilana Bar-Din Festival title: Legends.
Coney Island Coney Island
Ric Burns
Christo in Paris Christo in Paris
Deborah Dickson, Сьюзан Фремке, Альберт Мэйслес, David Maysles
Trouble Behind Trouble Behind
Робби Хенсон
Blood in the Face Blood in the Face
Anne Bohlen, Kevin Rafferty, James Ridgeway
Amazonia: Voices from the Rainforest Amazonia: Voices from the Rainforest
Monti Aguirre, Glenn Switkes
Absolutely Positive Absolutely Positive
Peter Adair
Maria's Story Maria's Story
Pamela Cohen, Monona Wali
Broken Meat Broken Meat
Pola Rapaport
In the Shadow of the Stars In the Shadow of the Stars
Allie Light, Irving Saraf
Takeover Takeover
Peter Kinoy, Памела Йатс
Maria's Story Maria's Story
Pamela Cohen, Monona Wali
Takeover Takeover
Peter Kinoy, Памела Йатс
Thank You and Good Night Thank You and Good Night
Jan Oxenberg
Гран-при жюри / Драматургия
Poison Poison
Тодд Хейнс
Победитель
Все номинанты
Twenty-One Twenty-One
Don Boyd
Доверься 7.3
Доверься Trust
Хэл Хартли
Sure Fire Sure Fire
Jon Jost
Pastime Pastime
Robin B. Armstrong
End of the Night End of the Night
Keith McNally
Straight Out of Brooklyn Straight Out of Brooklyn
Matty Rich
Queen of Diamonds Queen of Diamonds
Nina Menkes
Little Noises Little Noises
Jane Spencer
A Little Stiff A Little Stiff
Caveh Zahedi, Greg Watkins
Daughters of the Dust Daughters of the Dust
Джули Дэш
Hangin' with the Homeboys Hangin' with the Homeboys
Joseph B. Vasquez
Privilege 7.1
Privilege
Yvonne Rainer
Можжевеловое дерево 6.9
Можжевеловое дерево The Juniper Tree
Ничка Кин
Бездельник 7.1
Бездельник Slacker
Ричард Линклейтер
A Little Stiff A Little Stiff
Caveh Zahedi, Greg Watkins
Iron Maze Iron Maze
Hiroaki Yoshida
Приз зрительских симпатий / Документальный фильм
American Dream American Dream
Барбара Коппл
Победитель
Приз зрительских симпатий / Драматургия
Pastime Pastime
Robin B. Armstrong
Победитель
Премия за операторскую работу / Документалистика
Christo in Paris Christo in Paris
Альберт Мэйслес, David Maysles
Победитель
Премия за операторскую работу / Драматургия
Daughters of the Dust Daughters of the Dust
Arthur Jafa
Победитель
Премия латиноамериканского кино / Лучший латиноамериканский фильм
Все номинанты
Papeles secundarios Papeles secundarios
Orlando Rojas
Премия Уолдо Солта за сценарий
Hangin' with the Homeboys Hangin' with the Homeboys
Joseph B. Vasquez Tied with Hal Hartley for Trust (1990).
Победитель
Доверься 7.3
Доверься Trust
Хэл Хартли Tied with Joseph B. Vasquez for Hangin' with the Homeboys (1991).
Победитель
Особое признание жюри
Straight Out of Brooklyn Straight Out of Brooklyn
Matty Rich
Победитель
Трофей кинематографистов / Документальный
American Dream American Dream
Барбара Коппл
Победитель
Трофей кинематографистов / Драматичный
Privilege 7.1
Privilege
Yvonne Rainer
Победитель
