Киноафиша Кинофестивали Сандэнс События Сандэнс 1995

Все фильмы-номинанты «Сандэнс» в 1995 году

Место проведения США
Дата проведения 19 января 1995 - 29 января 1995
Гран-при жюри / Документалистика
Crumb Crumb
Терри Цвигофф
Победитель
Все номинанты
Ecological Design: Inventing the Future Ecological Design: Inventing the Future
Brian Danitz
A Litany for Survival: The Life and Work of Audre Lorde A Litany for Survival: The Life and Work of Audre Lorde
Michelle Parkerson
Teen Dreams Teen Dreams
Adawna, Frank Cardon, La Traun Parker, Charles Cooper
Dorothea Lange: A Visual Life Dorothea Lange: A Visual Life
Meg Partridge
Tie-died: Rock 'n Roll's Most Deadicated Fans Tie-died: Rock 'n Roll's Most Deadicated Fans
Andrew Behar
Complaints of a Dutiful Daughter Complaints of a Dutiful Daughter
Deborah Hoffmann
Jupiter's Wife Jupiter's Wife
Michel Negroponte
Нараспашку 7.1
Нараспашку Unzipped
Даглас Кив
Black Is... Black Ain't Black Is... Black Ain't
Marlon Riggs
Out of Ireland Out of Ireland
Paul Wagner
Brian Wilson: I Just Wasn't Made for These Times Brian Wilson: I Just Wasn't Made for These Times
Don Was
No Loans Today No Loans Today
Lisanne Skyler
When Billy Broke His Head... and Other Tales of Wonder When Billy Broke His Head... and Other Tales of Wonder
Billy Golfus, David E. Simpson
The Devil Never Sleeps El diablo nunca duerme
Lourdes Portillo
Teen Dreams Teen Dreams
Adawna, Frank Cardon, La Traun Parker, Charles Cooper
Ballot Measure 9 Ballot Measure 9
Heather MacDonald
Гран-при жюри / Драматургия
The Brothers McMullen The Brothers McMullen
Эдвард Бернс Tied with The Young Poisoner's Handbook (1995).
Победитель
The Young Poisoner's Handbook The Young Poisoner's Handbook
Benjamin Ross Tied with The Brothers McMullen (1995).
Победитель
Все номинанты
The Girl in the Watermelon The Girl in the Watermelon
Sergio M. Castilla
Heavy Heavy
Джеймс Мэнголд
Надя 6.0
Надя Nadja
Майкл Алмерейда
Homage Homage
Ross Kagan Marks
Coldblooded Coldblooded
Уоллес Володарски
Postcards from America Post Cards from America
Steve McLean
Жизнь в забвении 7.3
Жизнь в забвении Living In Oblivion
Том Ди Чилло
Angela Angela
Ребекка Миллер
Fall Time Fall Time
Paul Warner
The Wife The Wife
Том Нунен
Rhythm Thief Rhythm Thief
Мэттью Харрисон
Naked Jane Naked Jane
Linda Kandel
Picture Bride Picture Bride
Kayo Hatta
The Four Corners of Nowhere The Four Corners of Nowhere
Стивен Чбоски
New Jersey Drive New Jersey Drive
Ник Гомес
Parallel Sons Parallel Sons
John G. Young
Party Girl Party Girl
Дэйзи фон Шерлер Майер
Премия «Дань независимому видению»
Николас Кейдж
Николас Кейдж
Победитель
Приз зрительских симпатий / Документальный фильм
Ballot Measure 9 Ballot Measure 9
Heather MacDonald Tied with Unzipped (1995).
Победитель
Нараспашку 7.1
Нараспашку Unzipped
Даглас Кив Tied with Ballot Measure 9 (1995).
Победитель
Приз зрительских симпатий / Драматургия
Picture Bride Picture Bride
Kayo Hatta
Победитель
Премия за операторскую работу / Документалистика
Crumb Crumb
Maryse Alberti
Победитель
Премия за операторскую работу / Драматургия
Angela Angela
Курас, Эллен
Победитель
Премия за свободу слова
When Billy Broke His Head... and Other Tales of Wonder When Billy Broke His Head... and Other Tales of Wonder
Billy Golfus, David E. Simpson
Победитель
Премия Уолдо Солта за сценарий
Жизнь в забвении 7.3
Жизнь в забвении Living In Oblivion
Том Ди Чилло
Победитель
Почетное упоминание / Латиноамериканское кино
Клубника и шоколад 7.4
Клубника и шоколад Fresa e Chocolate
Томас Гутьеррес Алеа, Хуан Карлос Табио
Победитель
Águilas no cazan moscas Águilas no cazan moscas
Серхио Кабрера
Победитель
Почетное упоминание / Короткометражное кино
Nonnie & Alex Nonnie & Alex
Тодд Филд
Победитель
Trevor Trevor
Peggy Rajski
Победитель
The Salesman and Other Adventures The Salesman and Other Adventures
Hannah Weyer
Победитель
Tom's Flesh Tom's Flesh
Tom DiMaria, Jane C. Wagner
Победитель
Особое признание жюри / Документалистика
Jupiter's Wife Jupiter's Wife
Michel Negroponte Directing
Победитель
Особое признание жюри / Драматичный
Heavy Heavy
Джеймс Мэнголд Directing
Победитель
Rhythm Thief Rhythm Thief
Мэттью Харрисон Directing
Победитель
Особое признание жюри / Короткометражное кино
The Hero El héroe
Карлос Каррера
Победитель
Трофей кинематографистов / Документальный
Black Is... Black Ain't Black Is... Black Ain't
Marlon Riggs
Победитель
Трофей кинематографистов / Драматичный
Angela Angela
Ребекка Миллер
Победитель
