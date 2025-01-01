29-й кинофестиваль независимого кинематографа «Сандэнс» прошёл с 17 по 27 января 2013 года в Парк-Сити (штат Юта, США). Киносмотр открылся показом картины «Летний май» американского режиссёра Шерин Дабис, фильмом закрытия стала биографическая драма «Джобс: Империя соблазна» с Эштоном Кутчером в главной роли.

12146 фильмов было прислано для участия в смотре в 2013 году. Для демонстрации на фестивале были отобраны только 119 из них, для 103 картин этот показ стал премьерным. Из них 51 картина была создана начинающими кинематографистами и 27 — режиссёрами, принимавшими ранее участие в смотре.

Впервые в истории Сандэнса около половины фильмов было снято режиссёрами-женщинами. Среди режиссёров, чьи работы были представлены в программе драматических фильмов, оказалось восемь женщин и ровно столько же мужчин. В рамках фестиваля были представлены фильмы 32 государств.