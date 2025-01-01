Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Кинофестивали Сандэнс События Сандэнс 2013

Все фильмы-номинанты «Сандэнс» в 2013 году

Место проведения США
Дата проведения 17 января 2013 - 27 января 2013

29-й кинофестиваль независимого кинематографа «Сандэнс» прошёл с 17 по 27 января 2013 года в Парк-Сити (штат Юта, США). Киносмотр открылся показом картины «Летний май» американского режиссёра Шерин Дабис, фильмом закрытия стала биографическая драма «Джобс: Империя соблазна» с Эштоном Кутчером в главной роли.

12146 фильмов было прислано для участия в смотре в 2013 году. Для демонстрации на фестивале были отобраны только 119 из них, для 103 картин этот показ стал премьерным. Из них 51 картина была создана начинающими кинематографистами и 27 — режиссёрами, принимавшими ранее участие в смотре.

Впервые в истории Сандэнса около половины фильмов было снято режиссёрами-женщинами. Среди режиссёров, чьи работы были представлены в программе драматических фильмов, оказалось восемь женщин и ровно столько же мужчин. В рамках фестиваля были представлены фильмы 32 государств.

Гран-при жюри / Документалистика
Blood Brother Blood Brother
Стив Хувер This movie shooked us to our very core. It is, in one way, a movie about self-sacrifice but, really, it is delicate character study; exuberant, heartbreaking, transcendent, and profoundly moving.
Победитель
Все номинанты
American Promise American Promise
Джо Брюстер, Мишель Стефенсон
Dirty Wars Dirty Wars
Rick Rowley
Черный плавник 8.1
Черный плавник Blackfish
Габриэла Каупертвэйт
Смотреть трейлер
Valentine Road Valentine Road
Cutie and the Boxer Cutie and the Boxer
Закари Хайнзерлинг
Citizen Koch Citizen Koch
Тиа Лессин, Карл Дил
99%: The Occupy Wall Street Collaborative Film 99%: The Occupy Wall Street Collaborative Film
Audrey Ewell, Nina Krstic, Aaron Aites, Lucian Read
Охота на Усаму 6.8
Охота на Усаму Manhunt: The Inside Story of the Hunt for Bin Laden
Грег Баркер
Gideon's Army Gideon's Army
Dawn Porter
В двадцати футах от того, чтобы стать звездой 7.4
В двадцати футах от того, чтобы стать звездой 20 Feet from Stardom
Морган Невилл
Неравенство для всех 7.8
Неравенство для всех Inequality for All
Джейкоб Корнблут
After Tiller After Tiller
Марта Шейн, Лана Уилсон
99%: The Occupy Wall Street Collaborative Film 99%: The Occupy Wall Street Collaborative Film
Audrey Ewell, Nina Krstic, Aaron Aites, Lucian Read
Narco Cultura Narco Cultura
Шол Шварц
American Promise American Promise
Джо Брюстер, Мишель Стефенсон
Life According to Sam Life According to Sam
Sean Fine, Andrea Nix
God Loves Uganda God Loves Uganda
Роджер Росс Уильямс
Гран-при жюри / Драматургия
Станция «Фрутвейл» 7.7
Станция «Фрутвейл» Fruitvale Station
Райан Куглер For its skillful realization, its devastating emotional impact and its moral and social urgency.
Победитель
Все номинанты
За кадром… 6.2
За кадром… In a World...
Лэйк Белл
Спасатель 5.2
Спасатель The Lifeguard
Лиз В. Гарсиа
Смотреть трейлер
Остинленд 6.0
Остинленд Austenland
Джеруша Хесс
Смотреть трейлер
В бегах 6.4
В бегах Ain't Them Bodies Saints
Дэвид Лоури
Смотреть трейлер
Короли лета 6.8
Короли лета The Kings of Summer
Джордан Вот-Робертс
Смотреть трейлер
Убей своих любимых 7.0
Убей своих любимых Kill Your Darlings
Джон Крокидас
Смотреть трейлер
Трогательное чувство 5.3
Трогательное чувство Touchy Feely
Линн Шелтон
Смотреть трейлер
C.O.G. C.O.G.
Кайл Патрик Альварез
Concussion Concussion
Стэйси Пассон
Полуденная нега 6.0
Полуденная нега Afternoon Delight
Джилл Солоуэй
Смотреть трейлер
Примесь 6.6
Примесь Upstream Color
Шейн Каррут
Смотреть трейлер
Mother of George Mother of George
Эндрю Досунму
Любовь в пустыне 5.7
Любовь в пустыне May in the Summer
Шерин Дабис
Захватывающее время 7.0
Захватывающее время The Spectacular Now
Джеймс Понсольдт
Смотреть трейлер
Эммануэль и правда о рыбах 6.3
Эммануэль и правда о рыбах The Truth About Emanuel
Франческа Грегорини
Смотреть трейлер
Гран-при жюри / Мировое кино - документальный фильм
A River Changes Course A River Changes Course
Kalyanee Mam For overall achievement in its intimate observation of its subjects while reflecting urgent global issues.
Победитель
Все номинанты
Что за Даяни Кристал? 6.9
Что за Даяни Кристал? Who is Dayani Crystal
Марк Сильвер
Google and the World Brain Google and the World Brain
Ben Lewis
The Machine Which Makes Everything Disappear Manqana, romelic kvelafers gaaqrobs
Tinatin Gurchiani
The Square Al midan
Jehane Noujaim
Fire in the Blood Fire in the Blood
Dylan Mohan Gray
Fallen City Fallen City
Qi Zhao
The Summit The Summit
Nick Ryan
The Moo Man The Moo Man
Andy Heathcote, Heike Bachelier
Salma Salma
Ким Лонджинотто
Показательный процесс: История Pussy Riot 7.2
Показательный процесс: История Pussy Riot Pussy Riot: A Punk Prayer
Майк Лернер, Максим Поздоровкин
Показательный процесс: История Pussy Riot 7.2
Показательный процесс: История Pussy Riot Pussy Riot: A Punk Prayer
Майк Лернер, Максим Поздоровкин
The Stuart Hall Project The Stuart Hall Project
John Akomfrah
Гран-при жюри / Мировое кино – драматургия
Jiseul Jiseul: Kkeutnamji annheun sewol 2
Meul O The poetry of its images manage to convey an intensity of emotion that affected us all very deeply. The director creates a world that extends far beyond a specific historical situation of its protagonist creating a story that transcends time and place.
Победитель
Все номинанты
Shopping Shopping
Louis Sutherland, Mark Albiston
Houston Houston
Бастиан Гюнтер
Shopping Shopping
Louis Sutherland, Mark Albiston
Однажды ты уйдешь 6.2
Однажды ты уйдешь Un giorno devi andare
Джорджо Диритти
Metro Manila Metro Manila
Шон Эллис
What They Don't Talk About When They Talk About Love Yang tidak dibicarakan ketika membicarakan cinta
Mouly Surya
Wajma, an Afghan Love Story Wajma
Barmak Akram
Кристал Фэйри и волшебный кактус 6.1
Кристал Фэйри и волшебный кактус Crystal Fairy y el cactus mágico
Себастьян Сильва
Смотреть трейлер
Lasting Nieulotne
Яцек Борцух
Soldier Jane Soldate Jeannette
Даниэль Хёсл
Circles Krugovi
Срджан Голубович
Грядущее 5.9
Грядущее Il Futuro
Алисия Шерсон
Смотреть трейлер
Премия NHK / Премия NHK
Приз зрительских симпатий / Лучшее из следующего!
This Is Martin Bonner This Is Martin Bonner
Чад Хэртиган
Победитель
Все номинанты
Pit Stop Pit Stop
Йен Тан
Newlyweeds Newlyweeds
Шака Кинг
I Used to Be Darker I Used to Be Darker
Мэттью Портерфилд
Побег из завтра 5.0
Побег из завтра Escape from Tomorrow
Рэнди Мур
Смотреть трейлер
Синий каприз 5.9
Синий каприз Blue Caprice
Александр Мурс
Смотреть трейлер
American Milkshake American Milkshake
David Andalman
It Felt Like Love It Felt Like Love
Элиза Хиттман
A Teacher A Teacher
Ханна Фидель
Computer Chess Computer Chess
Эндрю Буджальски
Приз зрительских симпатий / Документальный фильм
Blood Brother Blood Brother
Стив Хувер
Победитель
Приз зрительских симпатий / Драматургия
Станция «Фрутвейл» 7.7
Станция «Фрутвейл» Fruitvale Station
Райан Куглер
Победитель
Приз зрительских симпатий / Короткометражные фильмы
Catnip: Egress to Oblivion? Catnip: Egress to Oblivion?
Jason Willis
Победитель
Приз зрительских симпатий / Мировое кино - документальный фильм
The Square Al midan
Jehane Noujaim
Победитель
Приз зрительских симпатий / Мировое кино – драматургия
Metro Manila Metro Manila
Шон Эллис
Победитель
Премия за операторскую работу / Документалистика
Что за Даяни Кристал? 6.9
Что за Даяни Кристал? Who is Dayani Crystal
Pau Esteve Birba, Марк Сильвер Within its smartly conceived and complex work for some of the most potent poetic images we encountered.
Победитель
Что за Даяни Кристал? 6.9
Что за Даяни Кристал? Who is Dayani Crystal
Pau Esteve Birba, Марк Сильвер Within its smartly conceived and complex work for some of the most potent poetic images we encountered.
Победитель
Dirty Wars Dirty Wars
Rick Rowley For elevating the art of observational cinema through sophisticated lensing and electric color pallette.
Победитель
Премия за операторскую работу / Драматургия
Mother of George Mother of George
Bradford Young For its expressive use of naturalistic lighting to evoke the state of mind of the characters and the sense of time and place in two very different films.
Победитель
В бегах 6.4
В бегах Ain't Them Bodies Saints
Bradford Young For its expressive use of naturalistic lighting to evoke the state of mind of the characters and the sense of time and place in two very different films.
Победитель
Смотреть трейлер
Mother of George Mother of George
Bradford Young For its expressive use of naturalistic lighting to evoke the state of mind of the characters and the sense of time and place in two very different films.
Победитель
В бегах 6.4
В бегах Ain't Them Bodies Saints
Bradford Young For its expressive use of naturalistic lighting to evoke the state of mind of the characters and the sense of time and place in two very different films.
Победитель
Смотреть трейлер
Премия за операторскую работу / Мировое кино – драматургия
Lasting Nieulotne
Michal Englert For film that comes alive through its cinematography.
Победитель
Награда за режиссуру / Документалистика
Cutie and the Boxer Cutie and the Boxer
Закари Хайнзерлинг It's rare to see a film so beautifully crafted in all aspects. It captures the complex nature of love and art in a mesmerizing and deeply human way.
Победитель
Награда за режиссуру / Драматичный
Полуденная нега 6.0
Полуденная нега Afternoon Delight
Джилл Солоуэй For its deft balance of tone, its exceptional ensemble performances; an original storytelling.
Победитель
Смотреть трейлер
Награда за режиссуру / Мировое кино - документальный фильм
The Machine Which Makes Everything Disappear Manqana, romelic kvelafers gaaqrobs
Tinatin Gurchiani For its original vision, sense of place, luminous humanity and for having the best title in the festival.
Победитель
Награда за режиссуру / Мировое кино – драматургия
Кристал Фэйри и волшебный кактус 6.1
Кристал Фэйри и волшебный кактус Crystal Fairy y el cactus mágico
Себастьян Сильва One film above all the films we saw felt organic and unassuming; we fell in love with the characters without ever knowing too much about them, embarking with them on a fascinating journey infused with humor and discovery.
Победитель
Смотреть трейлер
Специальный приз жюри / Документальный фильм
American Promise American Promise
Джо Брюстер, Мишель Стефенсон By turning the camera on themselves, the filmmakers give a raw and unflinching look at the complex landscapes from his face, educating and bringing up their children in contemporary America.
Победитель
American Promise American Promise
Джо Брюстер, Мишель Стефенсон By turning the camera on themselves, the filmmakers give a raw and unflinching look at the complex landscapes from his face, educating and bringing up their children in contemporary America.
Победитель
Неравенство для всех 7.8
Неравенство для всех Inequality for All
Джейкоб Корнблут With clarity, humor and heart, this timely film reveals the underpinnings of an urgent threat to American democracy.
Победитель
Специальный приз жюри / Драматичный
Захватывающее время 7.0
Захватывающее время The Spectacular Now
Шейлин Вудли, Майлз Теллер "Acting" - For two young actors who showed rare honesty, naturalism and transparency and whose performances brought up the best in each other.
Победитель
Смотреть трейлер
Примесь 6.6
Примесь Upstream Color
Johnny Marshall, Шейн Каррут "Sound Design" - A film that we thought had absorbing use of sound and incredible aural inventiveness.
Победитель
Смотреть трейлер
Примесь 6.6
Примесь Upstream Color
Johnny Marshall, Шейн Каррут "Sound Design" - A film that we thought had absorbing use of sound and incredible aural inventiveness.
Победитель
Смотреть трейлер
Специальный приз жюри / Мировое кино - документальный фильм
Показательный процесс: История Pussy Riot 7.2
Показательный процесс: История Pussy Riot Pussy Riot: A Punk Prayer
Майк Лернер, Максим Поздоровкин For their bold and articulate confrontation with power and for the sexy fuck you smurks.
Победитель
Показательный процесс: История Pussy Riot 7.2
Показательный процесс: История Pussy Riot Pussy Riot: A Punk Prayer
Майк Лернер, Максим Поздоровкин For their bold and articulate confrontation with power and for the sexy fuck you smurks.
Победитель
Специальный приз жюри / Мировое кино – драматическое
Circles Krugovi
Срджан Голубович A film that deals with anger, guilt, and redemption in the time of conflict. It makes us realize the absurdity and pointlessness of war and its permutations.
Победитель
Премия Уолдо Солта за сценарий
За кадром… 6.2
За кадром… In a World...
Лэйк Белл For its laugh out loud comedic moments, its memorably drawn characters and its shrewd social commentary.
Победитель
Премия Альфреда П. Слоана за художественный фильм
Computer Chess Computer Chess
Эндрю Буджальски For its offbeat and formalistically adventurous exploration of questions of articial intelligence and human connections.
Победитель
Награда за монтаж / Документальный фильм
Gideon's Army Gideon's Army
Matthew Hamachek For skillfully crafting an unforgettable narrative through personal stories that luminated the larger issues of race in class in America's legal system.
Победитель
Награда за монтаж / Мировое кино - документальный фильм
The Summit The Summit
Ben Stark We knew the ending of this film, from the first frame but it's still thrilling and compelling. It kept us from the edge of our seat.
Победитель
Премия сценаристов / Мировое кино – драматическое
Wajma, an Afghan Love Story Wajma
Barmak Akram We all felt that the writing of this film is so natural that it became practically invisible. We felt through right there with the characters watching the story unfold right before our eyes.
Победитель
Приз жюри короткометражного фильма / Анимация
Irish Folk Furniture Irish Folk Furniture
Tony Donoghue We found this film full of life and told with a beautiful simplicity.
Победитель
Приз жюри короткометражного фильма / Фантастика
Whiplash Whiplash
Дэмьен Шазелл For its wicked sense of humor, fantastic ensemble acting and razor sharp directing.
Победитель
Приз жюри короткометражного фильма / Международная фантастика
The Date Treffit
Йенни Тойвониеми For its hysterical take on performance and anxiety and using the short form to maximum effect and two felines having wild sex.
Победитель
Приз жюри короткометражного фильма / Нон-фикшн
Skinningrove Skinningrove
Майкл Алмерейда We found this film driven by pure storytelling with a capacity to inject life and past histories while addressing the artist's documentarian.
Победитель
Специальный приз жюри короткометражного фильма
Palimpsest Palimpsest
Joel Nagle "For Acting" - This performer's quiet presence and subtle depth was a standout amongst talented actors and actresses.
Победитель
Институт Сандэнс / Глобальная премия в области кинематографии Махиндра
Приз Большого жюри короткометражных фильмов
The Whistle Gwizdek
Гжегож Заричный Constantly suprising us with its depth and humor, the short skillfully captured an everyday story and makes it magical; beautifully composed and exceptionally paced; it goes without saying that we love this film.
Победитель
Все номинанты
Black Metal Black Metal
Кэт Кэндлер
Broken Night Broken Night
Гильермо Арриага
Oh Willy... Oh Willy...
Марк Джеймс Рулс, Эмма де Свааф
K.I.T. K.I.T.
Michelle Morgan
The Apocalypse The Apocalypse
Andrew Zuchero
The Battle of Amfar The Battle of Amfar
Роб Эпштейн, Джеффри Фридман
What Do We Have in Our Pockets? What Do We Have in Our Pockets?
Горан Дукич
Movies Made from Home # 6 Movies Made from Home # 6
Роберт Мачоян
The Roper The Roper
Ewan McNicol, Anna Sandilands
Tram Tram
Михаэла Павлатова
Seraph Seraph
Дэш Шоу
The Event The Event
Julia Pott
Endless Day Endless Day
Anna Frances Ewert
Irish Folk Furniture Irish Folk Furniture
Tony Donoghue
Outlawed in Pakistan Outlawed in Pakistan
Habiba Nosheen, Hilke Schellmann
#PostModem #PostModem
Lucas Leyva, Jillian Mayer
On Suffocation On Suffocation
Jenifer Malmqvist
Movies Made from Home # 15 Movies Made from Home # 15
Роберт Мачоян
Record/Play Record/Play
Джесси Атлас
When the Zombies Come When the Zombies Come
Jon Hurst
The Capsule The Capsule
Афина Рахель Цангари
Reindeer Reindeer
Eva Weber
Boneshaker Boneshaker
Фрэнсис Бодомо
The Song of the Mechanical Fish Pesnya mekhanicheskoy ryby
Филипп Юрьев
The Captain The Captain
Нэш Эдгертон, Спенсер Сассер
Social Butterfly Social Butterfly
Лорейн Волкштейн
Volume Volume
Mahalia Belo
Century Century
Kevin Jerome Everson
The Cub The Cub
Райли Стернс
You Don't Know Jack You Don't Know Jack
Морган Сперлок
#PostModem #PostModem
Lucas Leyva, Jillian Mayer
The Captain The Captain
Нэш Эдгертон, Спенсер Сассер
Bite of the Tail Bite of the Tail
Song E Kim
In Hanford In Hanford
Chris Mars
Benjamin's Flowers Benjamin's Flowers
Malin Erixon
Catnip: Egress to Oblivion? Catnip: Egress to Oblivion?
Jason Willis
Karaoke! Karaoke!
Эндрю Ренци
Jonah Jonah
Кибви Таварес
Night Shift Night Shift
Zia Mandviwalla
The Secret of Trees The Secret of Trees
Альберт Мэйслес
30% (women and politics in Sierra Leone) 30% (women and politics in Sierra Leone)
Anna Cady
Feral Feral
Daniel Sousa
Skin Skin
Джордана Спиро
Marcel, King of Tervuren Marcel, King of Tervuren
Tom Schroeder
Outlawed in Pakistan Outlawed in Pakistan
Habiba Nosheen, Hilke Schellmann
Summer Vacation Summer Vacation
Tal Granit, Шэрон Меймон
The Companion El acompañante
Alvaro Delgado Aparicio
Palimpsest Palimpsest
Майкл Тибурски
Paraíso Paraíso
Nadav Kurtz
На путь истинный 5.9
На путь истинный Fall to Grace
Александра Пелоси
Gun Gun
Spencer Gillis
Sirocco Sirocco
Hisham Bizri
Oh Willy... Oh Willy...
Марк Джеймс Рулс, Эмма де Свааф
Datamosh Datamosh
Yung Jake
The Curse The Curse
Fyzal Boulifa
Skinningrove Skinningrove
Майкл Алмерейда
Primate Cinema: Apes as Family Primate Cinema: Apes as Family
Rachel Mayeri
The Date Treffit
Йенни Тойвониеми
A Story for the Modlins A Story for the Modlins
Sergio Oksman
Iyeza Iyeza
Kudzanai Chiurai
Magnesium Magnesium
Sam de Jong
Whiplash Whiplash
Дэмьен Шазелл
Today and Tomorrow Today and Tomorrow
Aaron Douglas Johnston
Scrubber Scrubber
Ромола Гарай
Le futur proche Le futur proche
Sophie Goyette
You Are More Than Beautiful You Are More Than Beautiful
Kim Tae-yong
Премия индийского производителя кистей
В бегах 6.4
В бегах Ain't Them Bodies Saints
James M. Johnston, Toby Halbrooks
Победитель
Смотреть трейлер
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Золотой глобус
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Венецианский кинофестиваль
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Понравилась «Долгая прогулка»? Тогда вам точно стоит посмотреть культовый японский триллер с рейтингом 90% на RT
«Долгая прогулка» могла и дальше пылиться на полке: Кинг сделал так, что у студии не осталось выбора — вот его главное условие
Съемки с преступниками и деньги от братвы: почему актеры стыдились ролей в «Бандитском Петербурге»
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
Скучали по Неду Старку? Шон Бин наконец-то возвращается в фэнтези — делайте ставки, как он умрет
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
Что с сюжетом? Логика живая? У нового «Истребителя демонов» лишь одна серьезная проблема — и продолжения аниме ее уже не исправят
Этой серией «Друзей» гордились создатели, но ее пришлось почти полностью вырезать: из-за трагедии стала провокационной
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше