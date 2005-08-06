T.J. Hicks Ты знал, что голландцы придумали курицу с вафлями?

Deuce Bigalow Правда?

T.J. Hicks Раньше можно было взять либо курицу, либо вафли, но они первыми соединили это вместе! Чёрные по всему миру навсегда будут благодарны голландцам за это.

Deuce Bigalow Ты знаешь, что голландцы были одними из основателей работорговли.