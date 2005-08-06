Сообщество жиголо в Европе терроризирует серийный убийца. Тем временем Дьюс Бигалоу, герой первой части, теряет свою подругу Кейт во время нападения акулы. Чтобы отвлечься, он со своим бывшим другом-сутенером Ти-Джеем едет в Амстердам. Там герои встречают немецкого жиголо, который загадочным образом погибает сразу после встречи с ними. Полиция обвиняет Ти-Джея в убийстве, и теперь Дьюс должен вернуться в мир мужской проституции, чтобы очистить его доброе имя. Одну за другой он соблазняет замешанных в деле женщин, обращая на себя внимание убийцы…
Попав в сложную ситуацию, связанную с серией убийств лучших европейских жиголо, сутенер Ти Джей Хикс уговаривает "мужчину по вызову" Дьюса Бигелоу вернуться к работе и помочь ему восстановить свое доброе имя. В итоге Дьюсу приходится вступить в соперничество с целым союзом европейских мужчин-проституток и обслужить когорту помешанных на сексе женщин, включая красотку Еву, одержимую навязчивыми идеями.
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