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Постер фильма Мужчина по вызову 2
5.3
Киноафиша Фильмы Мужчина по вызову 2
5.3

Мужчина по вызову 2

, 2005
Deuce Bigalow: European Gigolo
США / комедия / 18+
Постер фильма Мужчина по вызову 2
5.3

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Сообщество жиголо в Европе терроризирует серийный убийца. Тем временем Дьюс Бигалоу, герой первой части, теряет свою подругу Кейт во время нападения акулы. Чтобы отвлечься, он со своим бывшим другом-сутенером Ти-Джеем едет в Амстердам. Там герои встречают немецкого жиголо, который загадочным образом погибает сразу после встречи с ними. Полиция обвиняет Ти-Джея в убийстве, и теперь Дьюс должен вернуться в мир мужской проституции, чтобы очистить его доброе имя. Одну за другой он соблазняет замешанных в деле женщин, обращая на себя внимание убийцы…

  • Узнав, что фильм получил пять номинаций на премию «Золотая малина», Роб Шнайдер написал большой шуточный пост в соцсетях, хвастаясь, что фильм был номинирован на «Худший фильм», «Худший актер», «Худший ремейк или продолжение», «Худший сценарий» и «Худшая экранная пара: Роб Шнайдер и его подгузник». 
  • Компания Happy Madison перешла в Columbia Pictures для создания продолжения из-за творческих разногласий с Disney: они хотели, чтобы сиквел снимался под рейтинг PG-13, в то время как как Адам Сэндлер и Шнайдер хотели рейтинг R, как у оригинала.
  • Песня, которую постоянно насвистывает главный герой, называется «Что-то глупое».

Попав в сложную ситуацию, связанную с серией убийств лучших европейских жиголо, сутенер Ти Джей Хикс уговаривает "мужчину по вызову" Дьюса Бигелоу вернуться к работе и помочь ему восстановить свое доброе имя. В итоге Дьюсу приходится вступить в соперничество с целым союзом европейских мужчин-проституток и обслужить когорту помешанных на сексе женщин, включая красотку Еву, одержимую навязчивыми идеями.

В ролях

Роб Шнайдер
Роб Шнайдер
Дюс Бигалоу
Эдди Гриффин
Эдди Гриффин
T.J. Hicks
Джонни де Мол
Дана Мин Гудман
Чарлз Китинг
Gian-Carlo
Миранда Рэйсон
Миранда Рэйсон
Тиль Швайгер
Тиль Швайгер
Heinz Hummer
Ваутэр Смит
Рэйчел Стивенс
Ханна Вербум
Eva
Ерун Краббе
Gaspar Voorsboch
Норм МакДональд
Режиссер Майк Бигелоу
Сценарист Харрис Голдберг, Роб Шнайдер, Дэйв Гаррет, Jason Ward
Композитор Джеймс Л. Винейбл
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2005
Премьера в мире 6 августа 2005
Дата выхода
1 сентября 2005 Россия Каскад 16+
22 сентября 2005 Австралия
19 августа 2005 Австрия
1 сентября 2005 Беларусь
24 августа 2005 Бельгия
16 сентября 2005 Болгария
14 октября 2005 Бразилия
30 сентября 2005 Великобритания
25 августа 2005 Венгрия
20 января 2006 Венесуэла
18 августа 2005 Германия
30 сентября 2005 Ирландия
9 сентября 2005 Исландия
26 августа 2005 Италия
1 сентября 2005 Казахстан
16 сентября 2005 Мексика
18 августа 2005 Нидерланды
21 октября 2005 Норвегия
21 сентября 2005 ОАЭ
18 ноября 2005 Панама
17 ноября 2005 Португалия
14 октября 2005 Румыния
12 августа 2005 США
13 октября 2005 Сингапур
7 октября 2005 Турция
1 сентября 2005 Украина
12 октября 2005 Филиппины
28 сентября 2005 Франция
22 сентября 2005 Чехия
28 сентября 2005 Швейцария
23 сентября 2005 Швеция
23 сентября 2005 Эстония
10 марта 2006 Южная Корея
MPAA R
Бюджет $22 000 000
Сборы в мире $45 109 561
Производство Columbia Pictures, Happy Madison Productions, Out of the Blue... Entertainment
Другие названия
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Рейтинг фильма

5.3
Оцените 10 голосов
4.7 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 27 августа 2024

Цитаты

T.J. Hicks Ты знал, что голландцы придумали курицу с вафлями?
Deuce Bigalow Правда?
T.J. Hicks Раньше можно было взять либо курицу, либо вафли, но они первыми соединили это вместе! Чёрные по всему миру навсегда будут благодарны голландцам за это.
Deuce Bigalow Ты знаешь, что голландцы были одними из основателей работорговли.
T.J. Hicks ЭТИ МАХ#РЫ!

Отзывы о фильме

Ножницы 2 апреля 2015, 12:51
Жуткая дикость, кино только для экстремалов. И кто пишет такие сценарии - "Роб Шнайдер танцует с женщиной, которая во время танца сморкается спермой"? Ужас-ужас
Гость 2 апреля 2015, 12:51
фильм Бяка, слишком уж озабоченный!...
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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