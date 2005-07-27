Придурки из Хаззарда, 2005

Кузены Бо и Люк Дьюки пытаются спасти свою семейную ферму от коррупционера Босса Хогга, возглавляющего администрацию округа Хаззард. Помогают им в этом благородном деле их кузина Дэйзи и самогонщик дядя Джесси. Вступая в противостояние с местными властями, эта веселая компания постоянно ускользает от них на своем резвом оранжевом "додже" 1969 года, получившем прозвище Генерал Ли.

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