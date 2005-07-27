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Придурки из Хаззарда Придурки из Хаззарда
Киноафиша Фильмы Придурки из Хаззарда
The Dukes of Hazzard

Придурки из Хаззарда, 2005

2005 / США / Австралия
7.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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О фильме
Кузены Бо и Люк Дьюки пытаются спасти свою семейную ферму от коррупционера Босса Хогга, возглавляющего администрацию округа Хаззард. Помогают им в этом благородном деле их кузина Дэйзи и самогонщик дядя Джесси. Вступая в противостояние с местными властями, эта веселая компания постоянно ускользает от них на своем резвом оранжевом "додже" 1969 года, получившем прозвище Генерал Ли.
7.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2005
Премьера в России 13 октября 2005
Премьера в мире 27 июля 2005
Возраст 18+
MPAA PG-13
Прокатчик КароПрокат
Бюджет $50 000 000
Режиссер
Джей Чандрашекхар
В ролях
Шонн Уильям Скотт
Шонн Уильям Скотт
Джонни Ноксвилл
Джонни Ноксвилл
Джессика Симпсон
Джессика Симпсон
Берт Рейнольдс
Берт Рейнольдс
Уилли Нелсон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Придурки из Хаззарда 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
BOSS 2 апреля 2015, 12:51
Фильм так себе очень сильно наивный и глупый.

2 СЛОН Я тебя уверяю, что у них в Америке Джесики тоже в деревне не живут красивые у них только в кино, у нас женщины гораздо красивее в жизни.
VeseLove 2 апреля 2015, 12:51
this movie is increadible crazy and funny enough
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12 голосов
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