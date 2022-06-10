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Кэти Холмс
Кэти Холмс
Katie Holmes
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Кэти Холмс
Katie Holmes
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Дата рождения
18 декабря 1978
Возраст
43 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса, Продюсер
Личные связи
Том Круз
были в браке с 2006 по 2012
Биография Кэти Холмс
Родилась 18 декабря 1978 года. Толедо, штат Огайо, США.
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Фильмография Кэти Холмс
Секрет
драма
2020, США
6.0
Кода
драма, музыка
2019, Канада
6.0
Кукла 2: Брамс
ужасы, мистика, триллер
2019, США
7.0
Дорогой диктатор
комедия
2018, США
5.0
8 подруг Оушена
криминал, комедия, боевик
2017, США
7.0
Всё, что у нас было
драма
2016,
5.0
Женщина в золотом
драма
2015, США / Великобритания
7.0
Дни и ночи
драма, комедия
2014, США
4.0
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Кэти Холмс влюбляется в незваного соседа в трейлере ромкома «Одиноки вместе»
Действие фильма разворачивается в разгар пандемии COVID-19.
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10 июня 2022 11:39
Развод по-голливудски: 10 звездных пар, чей брак закончился скандалом
Даже самые потрясающие истории любви порой заканчиваются в суде.
Написать
18 мая 2022 16:59
Актриса из сериала «Американская ржавчина» Джулия Майорга сыграет с Кэти Холмс в фильме «Редкие предметы»
Она воплотит образ запутавшейся работницы антикварного магазина, которую настигает темное прошлое.
Написать
10 ноября 2021 15:50
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СМИ: у Алекса Родригеса роман с Кэти Холмс после разрыва с Дженнифер Лопес
Папарацци заметили бейсболиста у дома бывшей жены Тома Круза.
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16 июня 2021 16:13
После 8 месяцев бурного романа: Кэти Холмс рассталась с молодым бойфрендом
Экс-влюбленные остались друзьями.
Написать
14 мая 2021 12:20
Кэти Холмс показала редкие фото красавицы-дочери от Тома Круза: «Не могу поверить, что тебе уже 15 лет»
Голливудская актриса оформила единоличную опеку над дочерью, чтобы оградить ее от влияния отца.
Написать
20 апреля 2021 11:08
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Связи
Том Круз
Tom Cruise
были в браке с 2006 по 2012
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