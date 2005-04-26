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Дом восковых фигур Дом восковых фигур
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House of Wax

Дом восковых фигур, 2005

2005 / Австралия / США
7.9 Оцените
41 голос Рейтинг IMDb: 5.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Шестеро друзей едут в другой город на футбольный матч, но по пути обнаруживают проблемы с машиной. Чтобы вызвать ремонтную бригаду, двое из них соглашаются проехаться до местного городка Амброуз, главная достопримечательность которого – Дом восковых фигур. Вскоре герои замечают, что с городом что-то не так: кроме слишком уж реалистичных фигур, в нем нет ни одной живой души. Когда на одного из них нападают два страшных маньяка, остальные герои понимают, что они должны сражаться, чтобы выжить и не стать следующими экспонатами Дома восковых фигур.

  • Будучи ремейком, помимо названия и обстановки музея восковых фигур этот фильм не имеет никакого отношения к оригинальной картине 1953 года с точки зрения сюжета.
  • Джаред Падалеки на фут выше, чем Элиша Катберт. Чтобы казаться выше в сценах, где она и Падалеки будут сниматься вместе, Катберт приклеивала к подошвам своей обуви двухдюймовые деревянные бруски во время съемки средних и крупных планов. 
  • Город Амброуз был построен за 10 недель по образцу реального города в Эритрее под названием Асмэра. Асмэра была построена итальянцами в Африке во время Второй мировой войны в стиле модерн, а не деко, который был более популярен в то время.

Веселая поездка на матч студенческого чемпионата по американскому футболу неожиданно превращается для Карли, Пейдж и их друзей в настоящий кошмар. Решив провести ночь в палатках на открытом воздухе, ребята вступают в конфликт с загадочным водителем грузовика. При этом Карли пытается помирить своего бойфренда Уэйда и ее вспыльчивого брата Ника. Проснувшись на следующее утро, горе-путешественники обнаруживают, что их автомобиль полностью выведен из строя; поэтому им приходится принять приглашение местного жителя, предложившего подбросить их до ближайшего городка Эмброуза.

Оказавшись там, они посещают главную достопримечательность этого местечка – Дом восковых фигур, экспонаты которого выглядят как живые. И вскоре, к своему ужасу, друзья понимают, почему эти сделанные из воска скульптуры так реалистичны. Открыв страшную тайну Эмброуза, ребята сталкиваются лицом к лицу с маньяком-убийцей. Чтобы не стать новыми экспонатами Дома восковых фигур, им нужно как можно скорее покинуть этот город.

7.9 Оцените
41 голос Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2005
Премьера в России 28 июля 2005
Премьера в мире 26 апреля 2005
Возраст 16+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Хауме Кольет-Серра
Хауме Кольет-Серра
В ролях
Элиша Катберт
Элиша Катберт
Джаред Падалеки
Джаред Падалеки
Джон Абрахамс
Джон Абрахамс
Дэймон Херриман
Дэймон Херриман
Пэрис Хилтон
Пэрис Хилтон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Дом восковых фигур 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Shizyxa 2 апреля 2015, 12:51
Не знаю,а че жалеть Пэрис Хилтон? Кстати это ее не дебютная роль,она еще где-то снималась.По-моему ее и брУнетку в этот фильмец запихали под… Читать дальше…
Деметриос 2 апреля 2015, 12:51
фильм супер.. я под большим мерзким впечатлением... кажется, режиссер- латентный садист. По крайней мере, сцены убийств снять изощренно... Просто… Читать дальше…
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