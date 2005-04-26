Дом восковых фигур, 2005

Веселая поездка на матч студенческого чемпионата по американскому футболу неожиданно превращается для Карли, Пейдж и их друзей в настоящий кошмар. Решив провести ночь в палатках на открытом воздухе, ребята вступают в конфликт с загадочным водителем грузовика. При этом Карли пытается помирить своего бойфренда Уэйда и ее вспыльчивого брата Ника. Проснувшись на следующее утро, горе-путешественники обнаруживают, что их автомобиль полностью выведен из строя; поэтому им приходится принять приглашение местного жителя, предложившего подбросить их до ближайшего городка Эмброуза.

Оказавшись там, они посещают главную достопримечательность этого местечка – Дом восковых фигур, экспонаты которого выглядят как живые. И вскоре, к своему ужасу, друзья понимают, почему эти сделанные из воска скульптуры так реалистичны. Открыв страшную тайну Эмброуза, ребята сталкиваются лицом к лицу с маньяком-убийцей. Чтобы не стать новыми экспонатами Дома восковых фигур, им нужно как можно скорее покинуть этот город.