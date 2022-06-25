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Бритни Спирс
Бритни Спирс
Britney Spears
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Бритни Спирс
Britney Spears
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Дата рождения
2 декабря 1981
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса
Личные связи
Джастин Тимберлейк
были в отношениях до 2002 г
Биография Бритни Спирс
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Фильмография Бритни Спирс
Перекрестки
комедия, мелодрама
2002, США
7.0
Остин Пауэрс: Голдмембер
боевик, мюзикл, приключения, комедия
2002, США
6.0
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Джастин Тимберлейк
Justin Timberlake
были в отношениях до 2002 г
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