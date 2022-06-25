"Лучший день в истории": 39-летнюю Бритни Спирс освободили из-под опеки

Американская поп-певица Бритни Спирс празднует свое окончательное освобождение из-под опеки отца — Джеймса Спирса. На протяжении 13 лет мужчина контролировал личную жизнь, финансы и творчество знаменитости. Она не могла выйти замуж, завести детей и покинуть дом без его ведома.