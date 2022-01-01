Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Джейми Кеннеди

Джейми Кеннеди

Jamie Kennedy
Джейми Кеннеди
Джейми Кеннеди Jamie Kennedy
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
25 мая 1970
Возраст
52 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Место рождения
Аппер-Дарби, Пенсильвания, США
Рост
184 см
Биография Джейми Кеннеди

Родился 25 мая 1970 года. Аппер-Дарби, Пенсильвания, США.

Фильмография Джейми Кеннеди
На грани безумия
На грани безумия
триллер 2018, США
5.0
Любовь и слава
Любовь и слава
комедия 2017, США
3.0
Небольшое привидение: Одна ночь в проклятом доме
Небольшое привидение: Одна ночь в проклятом доме
семейный, фэнтези, ужасы 2016, США
4.0
Дрожь земли 5: Кровное родство
Дрожь земли 5: Кровное родство
боевик, приключения, комедия 2015, ЮАР / США
5.0
Похмельные игры
Похмельные игры
комедия 2014, США
4.0
Риф
Риф
анимация, семейный, мюзикл 2012, США / Корея
4.0
Невероятные приключения американца в Армении
Невероятные приключения американца в Армении
комедия 2012, США / Армения
6.0
Хорошие поступки
Хорошие поступки
мелодрама, комедия 2012, США
5.0
Все фильмы
Related video
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Приложение киноафиши