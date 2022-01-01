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Джейми Кеннеди
Джейми Кеннеди
Jamie Kennedy
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Джейми Кеннеди
Jamie Kennedy
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Дата рождения
25 мая 1970
Возраст
52 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Место рождения
Аппер-Дарби, Пенсильвания, США
Рост
184 см
Биография Джейми Кеннеди
Родился 25 мая 1970 года. Аппер-Дарби, Пенсильвания, США.
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Фильмография Джейми Кеннеди
На грани безумия
триллер
2018, США
5.0
Любовь и слава
комедия
2017, США
3.0
Небольшое привидение: Одна ночь в проклятом доме
семейный, фэнтези, ужасы
2016, США
4.0
Дрожь земли 5: Кровное родство
боевик, приключения, комедия
2015, ЮАР / США
5.0
Похмельные игры
комедия
2014, США
4.0
Риф
анимация, семейный, мюзикл
2012, США / Корея
4.0
Невероятные приключения американца в Армении
комедия
2012, США / Армения
6.0
Хорошие поступки
мелодрама, комедия
2012, США
5.0
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