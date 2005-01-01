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Постер фильма Шерлок Холмс и доктор Ватсон
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Киноафиша Фильмы Шерлок Холмс и доктор Ватсон

Шерлок Холмс и доктор Ватсон

Sherlok Kholms i doktor Vatson 18+
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О фильме

Историй о Шерлоке Холмсе много не бывает! Как не бывает и слишком много экранизаций: классических или вольных, серьезных или пародийных. Юмористический мульт-детектив Александра Бубнова опирается и на образы Конан Дойла, и на советскую киноклассику с Василием Ливановым, а за озвучание всех мужских персонажей ответственен комедийный актер Алексей Колган. Мультфильм завоевал призы на анимационных фестивалях в Суздале и Санкт-Петербурге, а также был номинирован на «Золотого Орла». Чинную утреннюю трапезу чинного лорда Уотербрука грубо прерывает пуля в висок. Она же мешает завтраку самого знаменитого сыщика в Лондоне, Великобритании и во всем мире – мистера Шерлока Холмса, залетев к нему в окно. Гениальный сыщик не только догадывается о недавнем убийстве, но и быстро определяет место преступления – соседний дом. Вместе со своим другом и напарником доктором Ватсоном он отправляется по следу пули. Холмс сразу отвергает версию инспектора Лестрейда о самоубийстве из-за невкусного жаркого. У него рождаются свои запутанные теории: о супружеских изменах, незаконнорожденных детях, переодетых братьях-близнецах… 

Страна Россия
Продолжительность 19 минут
Год выпуска 2005
Премьера в мире 1 января 2005
Дата выхода
1 января 2005 Россия 0+
Производство Master-Film Studio
Другие названия
Sherlok Kholms i doktor Vatson, Le Meurtre de Lord Waterbrook, Шерлок Холмс и доктор Ватсон
Режиссер
Александр Бубнов
В ролях
Алексей Колган
Алексей Колган
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.6
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7.6 IMDb
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