Историй о Шерлоке Холмсе много не бывает! Как не бывает и слишком много экранизаций: классических или вольных, серьезных или пародийных. Юмористический мульт-детектив Александра Бубнова опирается и на образы Конан Дойла, и на советскую киноклассику с Василием Ливановым, а за озвучание всех мужских персонажей ответственен комедийный актер Алексей Колган. Мультфильм завоевал призы на анимационных фестивалях в Суздале и Санкт-Петербурге, а также был номинирован на «Золотого Орла». Чинную утреннюю трапезу чинного лорда Уотербрука грубо прерывает пуля в висок. Она же мешает завтраку самого знаменитого сыщика в Лондоне, Великобритании и во всем мире – мистера Шерлока Холмса, залетев к нему в окно. Гениальный сыщик не только догадывается о недавнем убийстве, но и быстро определяет место преступления – соседний дом. Вместе со своим другом и напарником доктором Ватсоном он отправляется по следу пули. Холмс сразу отвергает версию инспектора Лестрейда о самоубийстве из-за невкусного жаркого. У него рождаются свои запутанные теории: о супружеских изменах, незаконнорожденных детях, переодетых братьях-близнецах…