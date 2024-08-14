15 главных сериалов, которые помогут пережить осень 2022Новый осенний сериальный сезон не даст заскучать, когда за окном похолодает. Стриминги подготовили истории на любой вкус: про эльфов и лилипутов, криминальных авантюристов и воинственных повстанцев, вампиров и полуночников. Подробнее — в нашем материале.
«Петровы в гриппе» и не только: предстоящие экранизации популярных книгЭкранизации всегда притягивают к себе пристальный интерес. Те, кто уже знаком с литературным источником, с предвкушением ждут любимой истории на экране, а те, кто ещё не читал книгу, после просмотра могут захотеть ознакомиться с первоисточником. Мы расскажем вам об экранизациях, которые можно будет увидеть в ближайшем будущем (некоторые совсем скоро!).