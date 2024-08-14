Меню
Новости о сериале «Властелин колец: Кольца власти»

Новости о сериале «Властелин колец: Кольца власти» Вся информация о сериале
Галадриэль вновь встречается с Сауроном в трейлере второго сезона «Властелина колец: Кольца власти»
Галадриэль вновь встречается с Сауроном в трейлере второго сезона «Властелина колец: Кольца власти» Грозный злодей усиливает хватку над охваченным войной Средиземьем.
14 августа 2024 19:08
«Джокер 2», байопик о Бобе Дилане, новые «Кольца власти» и другое: главные трейлеры за прошлую неделю
«Джокер 2», байопик о Бобе Дилане, новые «Кольца власти» и другое: главные трейлеры за прошлую неделю Минувшая неделя оказалась богата на громкие анонсы и проморолики, чему во многом поспособствовал крупнейший фестиваль Comiс-Con в Сан-Диего. Собрали в одном материале наиболее примечательные трейлеры зарубежных фильмов и сериалов.
30 июля 2024 19:03
Саурон набирает силу в трейлере второго сезона «Властелина колец: Кольца власти»
Саурон набирает силу в трейлере второго сезона «Властелина колец: Кольца власти» В производстве пребывают еще два крупных проекта в рамках этой вселенной.
14 мая 2024 16:58
Есть ли жизнь после книг: 10 свежих сериалов, которые пережили свой первоисточник
Есть ли жизнь после книг: 10 свежих сериалов, которые пережили свой первоисточник Этим летом зрители увидят новые сезоны «Благих знамений» и «Пищеблока», сюжеты которых развиваются после оригинальных событий книг.
29 июля 2023 03:30
Подошли к концу съемки второго сезона «Властелина колец: Кольца власти»
Подошли к концу съемки второго сезона «Властелина колец: Кольца власти» Команда закончила работу без участия шоураннеров.
8 июня 2023 14:07
Съемки второго сезона «Колец власти» завершатся, несмотря на забастовку сценаристов
Съемки второго сезона «Колец власти» завершатся, несмотря на забастовку сценаристов При этом шоураннеры были вынуждены покинуть производство новых серий из-за акции протеста.
5 мая 2023 14:26
Лишь 37% зрителей из США досмотрели первый сезон сериала «Властелин колец: Кольца власти»
Лишь 37% зрителей из США досмотрели первый сезон сериала «Властелин колец: Кольца власти» Шоу не удалось добиться «устойчивых» показателей популярности.
5 апреля 2023 15:25
На съемках сериала «Властелин колец: Кольца власти» погибла лошадь, организация PETA негодует
На съемках сериала «Властелин колец: Кольца власти» погибла лошадь, организация PETA негодует Независимое исследование показало, что причиной смерти животного стала сердечная недостаточность.
27 марта 2023 14:08
Киран Хайндс, Рори Киннер и другие пополнили каст второго сезона «Властелина колец: Кольца власти»
Киран Хайндс, Рори Киннер и другие пополнили каст второго сезона «Властелина колец: Кольца власти» Съемки уже идут.
21 марта 2023 15:39
Warner Bros. намеревается превратить «Властелина колец» во франшизу по типу «Звездных войн»
Warner Bros. намеревается превратить «Властелина колец» во франшизу по типу «Звездных войн» Руководители студии хотят привлечь к разработке новых проектов Питера Джексона.
2 марта 2023 11:27
Что смотреть на выходных: триллер с Джулианной Мур, «Бескрайний бассейн» и «Содержанки»
Что смотреть на выходных: триллер с Джулианной Мур, «Бескрайний бассейн» и «Содержанки» На этой неделе стриминги предлагают создать клона, поддаться желанию влюбиться, встать на защиту угнетенных и переехать на Луну. 
17 февраля 2023 15:00
Что подарить киноману на 14 февраля: 19 оригинальных вариантов на любой вкус
Что подарить киноману на 14 февраля: 19 оригинальных вариантов на любой вкус От поясной сумки, вдохновленной «Кошмаром на улице Вязов», до фигурки Уэнсдэй.
12 февраля 2023 12:00
Не Хогвартсом единым — что смотреть на ТВ после «отмены» «Гарри Поттера»
Не Хогвартсом единым — что смотреть на ТВ после «отмены» «Гарри Поттера» Что предлагают каналы на замену волшебникам?
30 декабря 2022 14:00
Глава Amazon Studios намекнул, когда ждать второй сезон «Властелина колец: Кольца власти»
Глава Amazon Studios намекнул, когда ждать второй сезон «Властелина колец: Кольца власти» Также функционер подтвердил, что команда постепенно приступает к работе над третьим сезоном.
20 декабря 2022 14:01
Режиссерская команда второго сезона «Колец власти» будет состоять исключительно из женщин
Режиссерская команда второго сезона «Колец власти» будет состоять исключительно из женщин В нее вошли постановщицы «Чужака», «Бесстыжих» и «Ведьмака».
15 декабря 2022 12:04
IMDb составил рейтинг самых популярных фильмов и сериалов 2022 года
IMDb составил рейтинг самых популярных фильмов и сериалов 2022 года Лидирующие позиции заняли «Бэтмен» и «Очень странные дела».
14 декабря 2022 14:08
«Кольца власти», «Поколение «Ви» и другое: что представил Amazon на фестивале Comic-Con в Сан-Паулу
«Кольца власти», «Поколение «Ви» и другое: что представил Amazon на фестивале Comic-Con в Сан-Паулу Компания выпустила сразу несколько трейлеров своих долгожданных новинок. 
5 декабря 2022 16:48
Что смотреть на выходных: фэнтези «Уиллоу», шпионский триллер и сразу две Тильды Суинтон
Что смотреть на выходных: фэнтези «Уиллоу», шпионский триллер и сразу две Тильды Суинтон На этой неделе стриминги предлагают раскрыть убийство агента британской разведки, спеть о любви с Джессикой Честейн, отправиться в путешествие по сказочному миру и побродить по загадочной гостинице с Тильдой Суинтон.
2 декабря 2022 15:00
Во втором сезоне «Властелина колец: Кольца власти» Адара сыграет другой актер
Во втором сезоне «Властелина колец: Кольца власти» Адара сыграет другой актер К актерскому составу шоу присоединились еще шесть исполнителей.
2 декабря 2022 14:53
Звезда трилогии «Властелин колец» считает сериал «Кольца власти» сугубо коммерческим проектом
Звезда трилогии «Властелин колец» считает сериал «Кольца власти» сугубо коммерческим проектом Таким мнением поделился Бернард Хилл, сыгравший в трилогии Питера Джексона короля Теодена.
1 декабря 2022 15:07
Актерский состав «Колец власти» обсуждает теории о сериале в общем чате
Актерский состав «Колец власти» обсуждает теории о сериале в общем чате Многим исполнителям интересно мнение поклонников.
19 октября 2022 16:43
Исполнитель роли Саурона дал комментарий о своей сюжетной арке в продолжении «Колец власти»
Исполнитель роли Саурона дал комментарий о своей сюжетной арке в продолжении «Колец власти» Осторожно, новость содержит спойлеры!
17 октября 2022 10:58
Вышел огненный трейлер финальной серии первого сезона «Властелина колец: Кольца власти»
Вышел огненный трейлер финальной серии первого сезона «Властелина колец: Кольца власти» Создатели намекают, что тайная личность Саурона наконец будет раскрыта.
10 октября 2022 09:57
У братьев Руссо была идея снять сериал о приключениях Арагорна из «Властелина колец»
У братьев Руссо была идея снять сериал о приключениях Арагорна из «Властелина колец» Режиссеры «Мстителей» предложили свою версию шоу по романам Толкина, но она была отвергнута.
6 октября 2022 15:36
Шоураннеры «Колец власти» объяснили решение не спешить с раскрытием личности Саурона
Шоураннеры «Колец власти» объяснили решение не спешить с раскрытием личности Саурона Причиной стало то, что создатели сериала хотели дать зрителям вновь влюбиться в Средиземье.
6 октября 2022 11:27
Начались съемки второго сезона «Властелина колец: Кольца власти»
Начались съемки второго сезона «Властелина колец: Кольца власти» В продолжении сериала появится один новый персонаж.
4 октября 2022 10:45
Сериал «Властелин колец: Кольца власти» пока имеет посредственные оценки на разных ресурсах
Сериал «Властелин колец: Кольца власти» пока имеет посредственные оценки на разных ресурсах Обычные зрители продолжают принимать проект в штыки, но критикам шоу нравится.
22 сентября 2022 16:29
За кадром «Властелин колец: Кольца власти»: где и как снимали самый дорогой сериал в истории
За кадром «Властелин колец: Кольца власти»: где и как снимали самый дорогой сериал в истории Главные секреты фэнтези-эпопеи года.
9 сентября 2022 07:00
Илон Маск обрушился с критикой на сериал «Кольца власти»: «Толкин в гробу переворачивается»
Илон Маск обрушился с критикой на сериал «Кольца власти»: «Толкин в гробу переворачивается» Миллиардеру понравился лишь один персонаж.
7 сентября 2022 09:17
За первый день в эфире дебютные серии «Колец власти» привлекли 25 млн зрителей
За первый день в эфире дебютные серии «Колец власти» привлекли 25 млн зрителей По этому показателю приквел «Властелина колец» более чем в два раза превзошел «Дом Дракона».
5 сентября 2022 13:52
15 главных сериалов, которые помогут пережить осень 2022
15 главных сериалов, которые помогут пережить осень 2022 Новый осенний сериальный сезон не даст заскучать, когда за окном похолодает. Стриминги подготовили истории на любой вкус: про эльфов и лилипутов, криминальных авантюристов и воинственных повстанцев, вампиров и полуночников. Подробнее — в нашем материале.  
4 сентября 2022 17:00
Что посмотреть на выходных: приквел «Властелина колец», психотриллер про маньяка и другие онлайн новинки
Что посмотреть на выходных: приквел «Властелина колец», психотриллер про маньяка и другие онлайн новинки На этой неделе нас ждет выход самого долгожданного сериала осени, триллер со Стивом Кареллом, анимация про оцифровку сознания и кое-что еще. Подробнее рассказываем в нашем материале.
2 сентября 2022 12:00
Все, что вам нужно знать о сериале «Властелин колец: Кольца власти» – ключевые события и персонажи
Все, что вам нужно знать о сериале «Властелин колец: Кольца власти» – ключевые события и персонажи Гид по приквелу «Хоббита» и «Властелина колец».
1 сентября 2022 17:00
Тест: кто ты в мире «Властелина колец»?
Тест: кто ты в мире «Властелина колец»? Хоббит, эльф, а может даже волшебник? Ответь на 7 вопросов и узнай какая роль тебе отведена в Средиземье.
31 августа 2022 10:00
Масштабное, смелое и великолепное зрелище: появились первые отзывы о сериале «Властелин колец: Кольца власти»
Масштабное, смелое и великолепное зрелище: появились первые отзывы о сериале «Властелин колец: Кольца власти» Критики в полном восторге.
25 августа 2022 07:31
До премьеры чуть больше недели: вышел новый трейлер «Властелина колец: Кольца власти»
До премьеры чуть больше недели: вышел новый трейлер «Властелина колец: Кольца власти» В ролике демонстрируют колоссальный масштаб сериала и молодого Саурона.
23 августа 2022 22:53
Морвет Кларк потеряла сознание, узнав, что ей дали роль во «Властелине колец: Кольца власти»
Морвет Кларк потеряла сознание, узнав, что ей дали роль во «Властелине колец: Кольца власти» Это случилось на премьере другого фильма.
17 августа 2022 13:17
Сериал «Властелин колец: Кольца власти» стартует с двух эпизодов и завершится до финала «Дома Дракона»
Сериал «Властелин колец: Кольца власти» стартует с двух эпизодов и завершится до финала «Дома Дракона» Amazon синхронизировал релиз под часовые пояса.
17 августа 2022 12:26
Вы удивитесь, сколько это стоит: 15 самых дорогих сериалов в истории
Вы удивитесь, сколько это стоит: 15 самых дорогих сериалов в истории Сколько стоила аниматронная кукла «Маленького Йоды», почему «Друзья» стали самым дорогим ситкомом в мире и сколько Amazon вложил в новый «Властелин колец»?
12 августа 2022 15:00
Питеру Джексону не удалось поучаствовать в создании сериала «Властелин колец: Кольца власти»
Питеру Джексону не удалось поучаствовать в создании сериала «Властелин колец: Кольца власти» Amazon сделали предложение режиссеру, а потом пропали.
8 августа 2022 12:16
Балрог и восхождение Саурона: вышел новый трейлер сериала «Властелин колец: Кольца власти»
Балрог и восхождение Саурона: вышел новый трейлер сериала «Властелин колец: Кольца власти» «Зло не спит. Оно выжидает».
23 июля 2022 19:55
Галадриэль вспоминает свои страшные видения в новом трейлере сериала «Властелин колец: Кольца власти»
Галадриэль вспоминает свои страшные видения в новом трейлере сериала «Властелин колец: Кольца власти» На Средиземье надвигается смертельная угроза.
14 июля 2022 17:57
Джордж Р Р Мартин хочет, чтобы «Дом дракона» оказался успешнее «Колец власти»
Джордж Р Р Мартин хочет, чтобы «Дом дракона» оказался успешнее «Колец власти» В то же время писатель вовсе не желает конкурентам провала.
24 мая 2022 15:25
От $20 до $60 млн за эпизод: стал известен бюджет сериалов «Дом дракона» и «Властелин колец»
От $20 до $60 млн за эпизод: стал известен бюджет сериалов «Дом дракона» и «Властелин колец» Зрителей ждут два необычайно амбициозных и масштабных проекта.
25 апреля 2022 11:46
Не только «Властелин Колец»: 5 сериалов c крутыми локациями и героями
Не только «Властелин Колец»: 5 сериалов c крутыми локациями и героями Подборка увлекательных фэнтези на случай, если надоело в сотый раз пересматривать «Властелина Колец».
19 апреля 2022 15:17
Продюсер Александр Роднянский высказал свое мнение о тизере сериала «Властелин колец»
Продюсер Александр Роднянский высказал свое мнение о тизере сериала «Властелин колец» Он считает странным, что люди готовы поверить в драконов и волшебников, но не в чернокожих эльфов.
17 февраля 2022 14:01
«Зло не может созидать»: тизер сериала «Властелин Колец» взорвал интернет и спровоцировал спорный флешмоб
«Зло не может созидать»: тизер сериала «Властелин Колец» взорвал интернет и спровоцировал спорный флешмоб Пытаемся разобраться, что увидели в тизере сериала «Властелин Колец: Кольца власти».
15 февраля 2022 18:24
Аниме-фильм «Властелин колец: Война рохирримов» обрел дату премьеры
Аниме-фильм «Властелин колец: Война рохирримов» обрел дату премьеры Также появилcя первый концепт-арт.
15 февраля 2022 16:43
Стали известны имена ключевых персонажей сериала «Властелин колец: Кольца власти»
Стали известны имена ключевых персонажей сериала «Властелин колец: Кольца власти» Среди них как знакомые по трилогии Питера Джексона, так и совершенно новые. 
15 февраля 2022 16:34
Продюсер «Властелина колец: Кольца власти» прокомментировала наличие в сериале чернокожих актеров
Продюсер «Властелина колец: Кольца власти» прокомментировала наличие в сериале чернокожих актеров Создатели шоу сделали акцент на расовое разнообразие.
14 февраля 2022 14:39
Задолго до «Братства кольца»: вышел первый тизер-трейлер сериала «Властелин колец: Кольца власти»
Задолго до «Братства кольца»: вышел первый тизер-трейлер сериала «Властелин колец: Кольца власти» Премьера состоится осенью.
14 февраля 2022 10:05
Главной героиней сериала «Властелин колец: Кольца власти» станет молодая Галадриэль
Главной героиней сериала «Властелин колец: Кольца власти» станет молодая Галадриэль Зрители узнают о том, как создавалось Кольцо Всевластия. 
11 февраля 2022 11:30
Amazon показал первые кадры из сериала «Властелин колец: Кольца власти»
Amazon показал первые кадры из сериала «Властелин колец: Кольца власти» На фото запечатлены молодые Элронд и Галадриэль.
11 февраля 2022 11:22
Права на экранизацию «Властелина колец» и других произведений Джона Толкина продадут на аукционе
Права на экранизацию «Властелина колец» и других произведений Джона Толкина продадут на аукционе Главный претендент на покупку — Amazon Studios.
10 февраля 2022 14:58
Первый трейлер сериала «Властелин колец» выйдет в воскресенье во время трансляции Супербоула
Первый трейлер сериала «Властелин колец» выйдет в воскресенье во время трансляции Супербоула До релиза масштабного фэнтези-сериала еще более полугода.
8 февраля 2022 11:34
Amazon увеличивает количество собственных фильмов и сериалов: в 2021 компания потратила на кино $13 млрд
Amazon увеличивает количество собственных фильмов и сериалов: в 2021 компания потратила на кино $13 млрд На продвижение и рекламу затраты еще более внушительные.
7 февраля 2022 13:28
О чем говорят эти руки: Amazon представил более 20 постеров с персонажами сериала «Властелин колец»
О чем говорят эти руки: Amazon представил более 20 постеров с персонажами сериала «Властелин колец» Увидеть лица героев можно будет осенью.
4 февраля 2022 11:54
Amazon в эффектном тизере огласил полное название сериала «Властелин колец»
Amazon в эффектном тизере огласил полное название сериала «Властелин колец» Вернуться в Средиземье можно будет 2 сентября.
20 января 2022 10:41
IMDb опубликовал списки самых ожидаемых фильмов и сериалов 2022 года
IMDb опубликовал списки самых ожидаемых фильмов и сериалов 2022 года В них вошли новая картина Мартина Скорсезе, «Одни из нас», «Властелин колец» и другие перспективные проекты.
29 декабря 2021 14:11
Сериал «Властелин колец» повлияет на дату премьеры второго сезона «Колеса времени»
Сериал «Властелин колец» повлияет на дату премьеры второго сезона «Колеса времени» Сервису Amazon придется обдумать стратегию выпуска своих фэнтези.
24 декабря 2021 15:23
Стало известно, где именно пройдут съемки второго сезона сериала «Властелин колец»
Стало известно, где именно пройдут съемки второго сезона сериала «Властелин колец» Производство эпичного фэнтези-шоу переносится из Новой Зеландии в Великобританию.
25 ноября 2021 11:12
В сериале «Властелин колец» будут чернокожие хоббиты
В сериале «Властелин колец» будут чернокожие хоббиты Зрителям покажут мультикультурное население Шира. 
11 октября 2021 13:09
Возвращение в Средиземье: композитор Говард Шор договаривается о написании музыки для сериала «Властелин колец»
Возвращение в Средиземье: композитор Говард Шор договаривается о написании музыки для сериала «Властелин колец» Многосерийный эпик уже находится на стадии постпродакшна. 
20 сентября 2021 12:57
«Петровы в гриппе» и не только: предстоящие экранизации популярных книг
«Петровы в гриппе» и не только: предстоящие экранизации популярных книг Экранизации всегда притягивают к себе пристальный интерес. Те, кто уже знаком с литературным источником, с предвкушением ждут любимой истории на экране, а те, кто ещё не читал книгу, после просмотра могут захотеть ознакомиться с первоисточником. Мы расскажем вам об экранизациях, которые можно будет увидеть в ближайшем будущем (некоторые совсем скоро!).
7 сентября 2021 19:00
