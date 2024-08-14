Экранизации всегда притягивают к себе пристальный интерес. Те, кто уже знаком с литературным источником, с предвкушением ждут любимой истории на экране, а те, кто ещё не читал книгу, после просмотра могут захотеть ознакомиться с первоисточником. Мы расскажем вам об экранизациях, которые можно будет увидеть в ближайшем будущем (некоторые совсем скоро!).