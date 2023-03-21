Киран Хайндс, Рори Киннер и другие пополнили каст второго сезона «Властелина колец: Кольца власти»

В актерском составе второго сезона дорогостоящего сериала «Властелин колец: Кольца власти» произошло пополнение. Согласно Variety, к касту масштабного фэнтези присоединились Киран Хайндс («Белфаст»), Рори Киннер («Род мужской») и Таня Муди («Родина»). Описание персонажей пока отсутствует.

Производство продолжения идет с осени прошлого года. Если первый сезон, как и фильмы Питера Джексона, снимался в Новой Зеландии, то производство второго сезона проходит в Великобритании.

«Кольца власти», вдохновленные знаменитой сагой Дж.Р.Р. Толкина, повествуют о событиях Второй эпохи Средиземья. В центре повествования — эльфы, люди, гномы, орки и харфуты. Большое внимание отведено историям Галадриэль (Морвет Кларк), Арондира (Исмаэль Крус Кордова), Элронда (Роберт Арамайо) и загадочного волшебника (Дэниэл Вейман).

Шоураннерами по-прежнему выступают Патрик МакКей и Джон Д. Пэйн. Режиссурой эпизодов на этот раз занимаются Шарлотта Брандстром («Ведьмак»), Луиз Хупер («Песочный человек») и Санаа Хамри («Колесо времени»). Первая поставит четыре эпизода, а ее коллеги снимут по две серии. Многочисленный актерский состав стартового сезона вернется с некоторыми дополнениями.

Премьера продолжения «Колец власти» состоится в 2024 году.