Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Галадриэль вновь встречается с Сауроном в трейлере второго сезона «Властелина колец: Кольца власти»

Галадриэль вновь встречается с Сауроном в трейлере второго сезона «Властелина колец: Кольца власти»

14 августа 2024 19:08
Галадриэль вновь встречается с Сауроном в трейлере второго сезона «Властелина колец: Кольца власти»

Грозный злодей усиливает хватку над охваченным войной Средиземьем.

Стрим-сервис Amazon Prime Video выпустил еще один трейлер второго сезона дорогостоящего фэнтезийного сериала «Властелин колец: Кольца власти», в котором накал обещает выйти на новый уровень. Сезон будет состоять из восьми эпизодов. Новые серии начнут выходить 29 августа.

В ролике содержится намек на то, что падение Эрегиона может случиться в результате первой крупной битвы в рамках сериала. Ее изображение займет несколько эпизодов. Изготовитель колец Келебримбор (Чарльз Эдвардс) пребывает в разбитом состоянии, преследуемый своей связью с Сауроном, который связался с ним под личиной Аннатара. Кроме того, в трейлере показано жестокое воссоединение Гадариэль (Морфет Кларк) с Темным Властелином, которым оказался Халбранд (Чарли Викерз).

В финале первого сезона зрители увидели создание трех эльфийских Колец власти, тогда как во втором сезоне будут созданы дополнительные кольца. Одно из них, подаренное королю гномов Дурину (Питер Муллан), тоже появляется в трейлере. Эльфийские кольца будут носить Галадриэль, Гиль-галад (Бенджамин Уокер) и Кирдан Корабел (Бен Дэниелс).

В феврале текущего года появилась информация, что шоураннеры Патрик МакКей и Джон Д. Пэйн начали работу над третьим сезоном сериала.

Фото: Amazon Prime Video
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Изысканное китайское фэнтези: 5 причин посмотреть на viju сериал «Орден цветов» Изысканное китайское фэнтези: 5 причин посмотреть на viju сериал «Орден цветов» Читать дальше 7 октября 2025
Катя ищет Леху: вышел трейлер второго сезона сериала «Ландыши» Катя ищет Леху: вышел трейлер второго сезона сериала «Ландыши» Читать дальше 18 декабря 2025
Сыщик Евгений Цыганов выслеживает убийцу в трейлере фильма «Отель “У погибшего альпиниста”» Сыщик Евгений Цыганов выслеживает убийцу в трейлере фильма «Отель “У погибшего альпиниста”» Читать дальше 17 декабря 2025
Эмили Блант контактирует с инопланетянами в трейлере фильма Стивена Спилберга «День откровения» Эмили Блант контактирует с инопланетянами в трейлере фильма Стивена Спилберга «День откровения» Читать дальше 17 декабря 2025
Милли Олкок расправляется с врагами в трейлере фильма «Супергерл» Милли Олкок расправляется с врагами в трейлере фильма «Супергерл» Читать дальше 15 декабря 2025
Кому смотреть фантастический блокбастер «Аватар: Пламя и пепел» Кому смотреть фантастический блокбастер «Аватар: Пламя и пепел» Читать дальше 18 декабря 2025
«Шоу как маленькое личное чудо». Интервью с режиссером масштабного новогоднего представления «История игрушек» «Шоу как маленькое личное чудо». Интервью с режиссером масштабного новогоднего представления «История игрушек» Читать дальше 17 декабря 2025
В Москве состоялся пластический спектакль «Наваждение» В Москве состоялся пластический спектакль «Наваждение» Читать дальше 17 декабря 2025
Что смотреть в кино на этой неделе Что смотреть в кино на этой неделе Читать дальше 17 декабря 2025
Огненная стихия Пандоры: что известно об «Аватаре: Пламя и пепел» Огненная стихия Пандоры: что известно об «Аватаре: Пламя и пепел» Читать дальше 16 декабря 2025
Состоялась церемония открытия XII Международного фестиваля «Дни короткометражного кино» Состоялась церемония открытия XII Международного фестиваля «Дни короткометражного кино» Читать дальше 16 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше