Галадриэль вновь встречается с Сауроном в трейлере второго сезона «Властелина колец: Кольца власти»

Стрим-сервис Amazon Prime Video выпустил еще один трейлер второго сезона дорогостоящего фэнтезийного сериала «Властелин колец: Кольца власти», в котором накал обещает выйти на новый уровень. Сезон будет состоять из восьми эпизодов. Новые серии начнут выходить 29 августа.

В ролике содержится намек на то, что падение Эрегиона может случиться в результате первой крупной битвы в рамках сериала. Ее изображение займет несколько эпизодов. Изготовитель колец Келебримбор (Чарльз Эдвардс) пребывает в разбитом состоянии, преследуемый своей связью с Сауроном, который связался с ним под личиной Аннатара. Кроме того, в трейлере показано жестокое воссоединение Гадариэль (Морфет Кларк) с Темным Властелином, которым оказался Халбранд (Чарли Викерз).

В финале первого сезона зрители увидели создание трех эльфийских Колец власти, тогда как во втором сезоне будут созданы дополнительные кольца. Одно из них, подаренное королю гномов Дурину (Питер Муллан), тоже появляется в трейлере. Эльфийские кольца будут носить Галадриэль, Гиль-галад (Бенджамин Уокер) и Кирдан Корабел (Бен Дэниелс).

В феврале текущего года появилась информация, что шоураннеры Патрик МакКей и Джон Д. Пэйн начали работу над третьим сезоном сериала.