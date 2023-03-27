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Киноафиша Новости На съемках сериала «Властелин колец: Кольца власти» погибла лошадь, организация PETA негодует

На съемках сериала «Властелин колец: Кольца власти» погибла лошадь, организация PETA негодует

27 марта 2023 14:08
На съемках сериала «Властелин колец: Кольца власти» погибла лошадь, организация PETA негодует

Независимое исследование показало, что причиной смерти животного стала сердечная недостаточность.

Производство второго сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти» оказалось омрачено скандалом. Во время репетиции фэнтезийного шоу у одной из задействованных в съемках лошадей остановилось сердце, из-за чего животное погибло. В воскресенье, 26 марта, эту информацию подтвердила студия Amazon:

«Мы глубоко опечалены тем, что 21 марта на съемочной площадке умерла лошадь. Инцидент произошел утром, когда лошадь проходила тренировку перед репетицией. Тренер был без костюма, съемки еще не начались. На месте присутствовали ветеринар и представитель Американской гуманной ассоциации. Независимое вскрытие подтвердило, что лошадь умерла от сердечной недостаточности».

По данным инсайдеров, в день инцидента в съемках было задействовано более 30 лошадей. У погибшей лошади произошла остановка сердца, когда она находилась на площадке с примерно двадцатью другими лошадьми.

Организация «Люди за этичное обращение с животными» (People for the Ethical Treatment of Animals или PETA) незамедлительно осудила Amazon Studios и призвала представителей киноиндустрии более не использовались в съемках живых лошадей. Вице-президент организации Лиза Ланж прокомментировала ситуацию в заявлении для Variety:

«Похоже, что жизнь под землей с орками в порядке вещей для продюсеров «Колец власти». У них есть возможность использовать компьютерную графику, механические установки и другие гуманные методы, которые избавят уязвимых лошадей от изнурительной работы до смерти. PETA призывает создателей шоу и всех остальных кинематографистов не использовать на съемках настоящих лошадей. Если они не могут обойтись без животных, им необходимо найти новые способы постановки, потому что никто не хочет смотреть сериалы, созданные ценой страданий».

В 2012 году Питер Джексон также столкнулся с волной критики из-за смерти трех лошадей и группы других животных на съемках «Хоббита: Нежданное путешествие».

Фото: Amazon Studios
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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