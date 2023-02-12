Что подарить киноману на 14 февраля: 19 оригинальных вариантов на любой вкус
От поясной сумки, вдохновленной «Кошмаром на улице Вязов», до фигурки Уэнсдэй.
Гармонизирующая вода Clarins, Eau Extraordinaire
В эту искрящуюся и солнечную гармонизирующую воду со свежим дыханием весны – жасмина и пачулей, передающих запах влажной почвы и листвы, – наверняка бы облачались эльфы из «Властелина Колец». Аромат станет идеальным подарком на 14 февраля партнерше или партнеру, которые любят энергичные и бодрящие ароматы. Eau Extraordinaire, ассоциирующаяся с образом Галадриэль из «Колец Власти», вдохновляет на приключения и вселяет отвагу, а это как раз то, что нужно тем, кто все еще не решился реализовать свои самые смелые мечты.
Кинохлопушка modi
Кинохлопушка с надписью Universal Pictures – символический подарок вашей второй половинке, если он или она мечтает когда-нибудь побывать на съемочной площадке или обожает фильмы о том, как снимают кино. Теперь почувствовать себя частью индустрии можно не выходя из дома. Свет, камера, мотор!
Аромат Juliette Has A Gun Lily Fantasy
Фэнтезийный, бунтарский и очаровывающий всех вокруг аромат как нельзя лучше подходит юной Марии-Антуанетте в исполнении Кирстен Данст из культового фильма Софии Копполы. Композиция с букетом нежнейших белых цветов, чувственным амброксаном и дерзким аккордом розовой жвачки отражает беззаботный образ жизни молодой королевы в кино, которая устраивала незабываемые вечеринки, завтракала и ужинала пирожными. Головокружительный Lily Fantasy – эстетика рококо, воплощенная в «Марии-Антуанетте», и просто безупречный подарок на День всех влюбленных для девушки, предпочитающей экстравагантные ароматы, услышав которые однажды, уже невозможно забыть.
Тинт для губ и щек OK Beauty в оттенке MARRAKECH
Универсальный тинт для губ и щек в персиково-розовом оттенке подойдет для создания нежных романтических образов из кино и сериалов – от Эммы в исполнении Ани Тейлор-Джой до главной героини «Эмили в Париже» – и понравится вашей девушке, если она предпочитает естественный макияж в оттенках утренней зари. Средство для мейка очень просто использовать – вам всего лишь нужно кончиками пальцев нанести небольшое количество на веки, щеки и губы. Очень нежный мономакияж – идеальный вариант как и для свидания, так и на каждый день.
Браслет VIVA LA VIKA Life Is a Movie
Серебряный браслет посвящен всем мечтателям, влюбленным в кино. Это идеальный подарок для всех синефилов, для которых кино – это и есть сама жизнь. Элегантный и утонченный, легкий и без лишний деталей, браслет VIVA LA VIKA точно покорит сердце вашей девушки.
Подарочный набор для женщин на 8 Марта и 14 февраля Zeitun «Волшебство соблазна»
Этот сказочный набор из геля для душа и сияющего молочка превратит ту, кому вы его подарите, в коварную и роковую Кэтрин из «Основного инстинкта» или в героиню турецких сериалов, один взгляд которой сводит мужчин с ума (как ей больше нравится). Солирующая нота в композиции геля для ванны и душа – цветочный афродизиак жасмин, перед которым никто не в силах устоять. Средство не только мягко очищает кожу, но и оставляет после себя невероятный соблазнительный аромат, от которого невозможно оторваться. Увлажняющее молочко с притягательным запахом жасмина и иланг-иланга и шиммером, благодаря которому кожа будет красиво сиять, как будто вы Ивейн из «Звездной пыли», освещающая мир вокруг себя.
Поясная сумка Vans House of Terror_Nightmare on Elm Street
Вещи из легендарной коллекции Vans, посвященной культовым ужасам – от «Изгоняющего дьявола» до «Пятницы, 13», сейчас очень сложно достать, но на сайте Lamoda как раз появились некоторые особенно ценные экземпляры. Стильную поясную сумку можно смело дарить настоящему ценителю хорроров 1980-х, в особенности «Кошмара на улице Вязов», ведь на кармашке изображены ножи с перчатки Фредди. Эта базовая вещь будет сочетаться как с однотонным спортивным костюмом, так и с классическим черным пальто, главное – сделать акцент на сумке, потому что она заслуживает быть в центре внимания. Раз, два, Фредди заберет тебя…
Подарочный набор для усталой кожи BEAUTIFIC AFTERPARTY SET
Этот подарочный набор оценят не только все бьютиголики, каждый день уделяющие много времени уходу за кожей, но и все девушки, которые хотят выглядеть как звезды Голливуда – свежими и сияющими даже после беспрерывных съемок, фестивалей и вечеринок. Ночная маска AFTERPARTY SET легко справляется со следами недосыпа и стресса – улучшает состояние кожи, увлажняя и питая ее ночью, и позволяет вам проснуться свежей, как майская роза. Жидкие патчи для глаз оказывают SOS-действие и благодаря охлаждающему эффекту уменьшают синие тени и припухлость – и вуаля: даже после бессонной ночи вы сияете, как Дженнифер Лопес в романтических комедиях.
Футболка Sela DIANA OVERSIZE FIT
Очень милая футболка с Багзом Банни в образе режиссера придется по вкусу всем поклонницам харизматичного кролика, которые любят ностальгировать по детству и пересматривать мультики с его участием.
Футболка светло-бежевого оттенка с ярким акцентным рисунком впишется в любой гардероб и приятно порадует всех киноманов, которые собирают прикольные вещи с мультяшными персонажами.
Увлажняющий гель для душа OK Beauty с запахом лотоса и арбуза
Этот гель для душа – прекрасный подарок для всех трудоголиков, которые долго не могут проснуться с утра. Очищающее и увлажняющее средство с ароматом арбуза и лотоса способно взбодрить даже самых сонливых особ. Его яркий и энергичный запах приподнимает настроение, и после душа вы уже просто готовы свернуть горы на пути к своей цели, как главная героиня культовой комедии «Дьявол носит Prada».
Книга Энди Грина «Офис. Нерассказанная история величайшего ситкома 2000-х»
«Офис» – любимый комедийный сериал вашей второй половинки и в любой непонятной ситуации он обязательно его пересматривает, а также знает наизусть все перлы Майкла Скотта? Тогда смело дарите на 14 февраля эту книгу! «Офис. Нерассказанная история величайшего ситкома 2000-х» – трогательный сборник воспоминаний команды, которая работала над культовым сериалом. Шутки, оставшиеся за кадром, создание образов персонажей, все секреты съемочного процесса, незабываемые комические ситуации на площадке – все, без чего бы шоу не случилось, в книге, к которой можно возвращаться снова и снова, потому что она очень смешная и бесконечно воодушевляющая.
Фигурка Funko Уэнсдэй Аддамс
«Уэнсдэй» – главный сериал 2022 года и одно из самых просматриваемых шоу на Netflix. Его полюбили абсолютно все – и фанаты Тима Бертона, и те, кто обычно не в восторге от комедийных хорроров. Мистическое шоу (во многом благодаря неподражаемой Дженне Ортеге и ее танцу) покорило сердца совершенно разных аудиторий и стало вирусным. Если ваш парень или девушка тоже не смогли устоять перед обаянием «Уэнсдэй» и с нетерпением ждет второго сезона, подарите ему/ей на День святого Валентина эту очаровательную фигурку героини Дженны Ортеги – уверены, он/она будет счастлив(а)!
Подарочный набор SVR Sensifine
Базовый подарочный набор для тех, кто в уходе за кожей предпочитает практичность и эффективность. Питательный бальзам для лица, который можно наносить и на сухие участки тела, идеально подходит для холодного времени года, а мицеллярная вода сможет «растворить» даже самый стойкий макияж. Такой универсальный набор оценили бы голливудские актрисы, которым постоянно наносят грим во время съемок, – мицеллярка удалила бы останки плотного тона, а насыщенный крем помог бы убрать раздражение и ощущение стянутости.
Настольная игра Hobby World Монополия. Рик и Морти
Если ваш парень или девушка – большой фанат настолок и по совместительству «Рика и Морти», мы нашли идеальный подарок для него или для нее на 14 февраля!
«Монополия», вдохновленная мультсериалом, который стал культурным феноменом, погружает в безумный мир «Рика и Морти» (да, все игроки должны быть знатоками) – вместо привычных активов вроде вокзалов и заводов в фанатской версии игры можно купить Анатомический парк, Газорпазорп и Планету кота Сквончи, а вместо фишек нужно использовать Плюмбус, Портальную пушку, Корабль Рика и другие атрибуты шоу. Все поклонники «Рика и Морти» будут в восторге!
Ароматическая свеча modi «Жасмин»
Ароматическая свеча с нежным цветочным ароматом станет незаменимым предметом для создания уюта, если вы отмечаете 14 февраля дома в компании своей второй половинки и любимых ромкомов или хорроров (смотря что вам с партнером ближе), которые никогда не надоест пересматривать вдвоем.
Скетчбук «Эксмо» «Джокер»
«Джокер: Безумие на двоих» с Хоакином Фениксом и Леди Гагой выйдет только 4 октября 2024 года, а в ожидании сиквела всем фанатам DC и предыдущего фильма Тодда Филлипса советуем на 14 февраля подарить такой скетчбук, в котором можно самому рисовать комиксы и записывать самые смелые идеи – в общем, реализовать свой творческий по полной.
Блеск-глазурь для губ OK Beauty в оттенке Date
Мерцающий блеск для губ оценят все поклонницы комедий нулевых – «Дрянных девчонок» и «Блондинки в законе». Гламурный выразительный оттенок Date в духе стервозной королевы школы Реджины Джордж благодаря мелким сияющим частицам придает губам объем и идеально сочетается с нюдовым повседневным макияжем.
Кружка хамелеон-привидение modi
Кружка для фанатов ужасов, которые собирают всякие жуткие вещицы. Ваш партнер или партнерша без ума от леденящих кровь хорроров про привидений и любит пугать вас во время просмотра даже самых безобидных мистических фильмов? Напугайте его/ее в ответ этой кружкой-хамелеоном – уверены, он/она вздрогнет, когда сквозь матовую черную поверхность проявится этот пугающий силуэт.
Микроигольные патчи для кистей рук BLOM Trinity
Эти патчи обязательно оценят все фанаты «Матрицы» – название отсылает к героине Тринити, а их инновационный подход к уходу за кожей рук зимой удивит даже самых отчаянных бьютиголиков. С помощью микроигольных апликаторов патчи позволяют провести домашнюю процедуру, напоминающую облегченную версию биоревитализации. Гиалуроновая кислота помогает восстановить гидролипидный баланс и спасает кожу от обезвоживания, а значит, это идеальное SOS-средство для отопительного сезона, которое можно использовать перед кремом для рук.