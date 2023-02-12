Что подарить киноману на 14 февраля: 19 оригинальных вариантов на любой вкус

В эту искрящуюся и солнечную гармонизирующую воду со свежим дыханием весны – жасмина и пачулей, передающих запах влажной почвы и листвы, – наверняка бы облачались эльфы из «Властелина Колец». Аромат станет идеальным подарком на 14 февраля партнерше или партнеру, которые любят энергичные и бодрящие ароматы. Eau Extraordinaire, ассоциирующаяся с образом Галадриэль из «Колец Власти», вдохновляет на приключения и вселяет отвагу, а это как раз то, что нужно тем, кто все еще не решился реализовать свои самые смелые мечты.

Гармонизирующая вода Clarins, Eau Extraordinaire

Кинохлопушка с надписью Universal Pictures – символический подарок вашей второй половинке, если он или она мечтает когда-нибудь побывать на съемочной площадке или обожает фильмы о том, как снимают кино. Теперь почувствовать себя частью индустрии можно не выходя из дома. Свет, камера, мотор!

Кинохлопушка

Фэнтезийный, бунтарский и очаровывающий всех вокруг аромат как нельзя лучше подходит юной Марии-Антуанетте в исполнении Кирстен Данст из культового фильма Софии Копполы. Композиция с букетом нежнейших белых цветов, чувственным амброксаном и дерзким аккордом розовой жвачки отражает беззаботный образ жизни молодой королевы в кино, которая устраивала незабываемые вечеринки, завтракала и ужинала пирожными. Головокружительный Lily Fantasy – эстетика рококо, воплощенная в «Марии-Антуанетте», и просто безупречный подарок на День всех влюбленных для девушки, предпочитающей экстравагантные ароматы, услышав которые однажды, уже невозможно забыть.

Аромат Juliette Has A Gun Lily Fantasy

Тинт для губ и щек OK Beauty в оттенке MARRAKECH

Универсальный тинт для губ и щек в персиково-розовом оттенке подойдет для создания нежных романтических образов из кино и сериалов – от Эммы в исполнении Ани Тейлор-Джой до главной героини «Эмили в Париже» – и понравится вашей девушке, если она предпочитает естественный макияж в оттенках утренней зари. Средство для мейка очень просто использовать – вам всего лишь нужно кончиками пальцев нанести небольшое количество на веки, щеки и губы. Очень нежный мономакияж – идеальный вариант как и для свидания, так и на каждый день.

Тинт для губ и щек OK Beauty

Серебряный браслет посвящен всем мечтателям, влюбленным в кино. Это идеальный подарок для всех синефилов, для которых кино – это и есть сама жизнь. Элегантный и утонченный, легкий и без лишний деталей, браслет VIVA LA VIKA точно покорит сердце вашей девушки.

Браслет VIVA LA VIKA

Этот сказочный набор из геля для душа и сияющего молочка превратит ту, кому вы его подарите, в коварную и роковую Кэтрин из «Основного инстинкта» или в героиню турецких сериалов, один взгляд которой сводит мужчин с ума (как ей больше нравится). Солирующая нота в композиции геля для ванны и душа – цветочный афродизиак жасмин, перед которым никто не в силах устоять. Средство не только мягко очищает кожу, но и оставляет после себя невероятный соблазнительный аромат, от которого невозможно оторваться. Увлажняющее молочко с притягательным запахом жасмина и иланг-иланга и шиммером, благодаря которому кожа будет красиво сиять, как будто вы Ивейн из «Звездной пыли», освещающая мир вокруг себя.

Подарочный набор для женщин на 8 Марта и 14 февраля Zeitun «Волшебство соблазна»

Вещи из легендарной коллекции Vans, посвященной культовым ужасам – от «Изгоняющего дьявола» до «Пятницы, 13», сейчас очень сложно достать, но на сайте Lamoda как раз появились некоторые особенно ценные экземпляры. Стильную поясную сумку можно смело дарить настоящему ценителю хорроров 1980-х, в особенности «Кошмара на улице Вязов», ведь на кармашке изображены ножи с перчатки Фредди. Эта базовая вещь будет сочетаться как с однотонным спортивным костюмом, так и с классическим черным пальто, главное – сделать акцент на сумке, потому что она заслуживает быть в центре внимания. Раз, два, Фредди заберет тебя…

Поясная сумка Vans House of Terror_Nightmare on Elm Street

Этот подарочный набор оценят не только все бьютиголики, каждый день уделяющие много времени уходу за кожей, но и все девушки, которые хотят выглядеть как звезды Голливуда – свежими и сияющими даже после беспрерывных съемок, фестивалей и вечеринок. Ночная маска AFTERPARTY SET легко справляется со следами недосыпа и стресса – улучшает состояние кожи, увлажняя и питая ее ночью, и позволяет вам проснуться свежей, как майская роза. Жидкие патчи для глаз оказывают SOS-действие и благодаря охлаждающему эффекту уменьшают синие тени и припухлость – и вуаля: даже после бессонной ночи вы сияете, как Дженнифер Лопес в романтических комедиях.

Подарочный набор для усталой кожи BEAUTIFIC AFTERPARTY SET

Очень милая футболка с Багзом Банни в образе режиссера придется по вкусу всем поклонницам харизматичного кролика, которые любят ностальгировать по детству и пересматривать мультики с его участием.

Футболка светло-бежевого оттенка с ярким акцентным рисунком впишется в любой гардероб и приятно порадует всех киноманов, которые собирают прикольные вещи с мультяшными персонажами.

Футболка Sela DIANA OVERSIZE FIT

Этот гель для душа – прекрасный подарок для всех трудоголиков, которые долго не могут проснуться с утра. Очищающее и увлажняющее средство с ароматом арбуза и лотоса способно взбодрить даже самых сонливых особ. Его яркий и энергичный запах приподнимает настроение, и после душа вы уже просто готовы свернуть горы на пути к своей цели, как главная героиня культовой комедии «Дьявол носит Prada».

Увлажняющий гель для душа OK Beauty с запахом лотоса и арбуза

Книга Энди Грина «Офис. Нерассказанная история величайшего ситкома 2000-х»

«Офис» – любимый комедийный сериал вашей второй половинки и в любой непонятной ситуации он обязательно его пересматривает, а также знает наизусть все перлы Майкла Скотта? Тогда смело дарите на 14 февраля эту книгу! «Офис. Нерассказанная история величайшего ситкома 2000-х» – трогательный сборник воспоминаний команды, которая работала над культовым сериалом. Шутки, оставшиеся за кадром, создание образов персонажей, все секреты съемочного процесса, незабываемые комические ситуации на площадке – все, без чего бы шоу не случилось, в книге, к которой можно возвращаться снова и снова, потому что она очень смешная и бесконечно воодушевляющая.

Офис. Нерассказанная история величайшего ситкома 2000-х

«Уэнсдэй» – главный сериал 2022 года и одно из самых просматриваемых шоу на Netflix. Его полюбили абсолютно все – и фанаты Тима Бертона, и те, кто обычно не в восторге от комедийных хорроров. Мистическое шоу (во многом благодаря неподражаемой Дженне Ортеге и ее танцу) покорило сердца совершенно разных аудиторий и стало вирусным. Если ваш парень или девушка тоже не смогли устоять перед обаянием «Уэнсдэй» и с нетерпением ждет второго сезона, подарите ему/ей на День святого Валентина эту очаровательную фигурку героини Дженны Ортеги – уверены, он/она будет счастлив(а)!

Фигурка Уэнсдэй Аддамс

Базовый подарочный набор для тех, кто в уходе за кожей предпочитает практичность и эффективность. Питательный бальзам для лица, который можно наносить и на сухие участки тела, идеально подходит для холодного времени года, а мицеллярная вода сможет «растворить» даже самый стойкий макияж. Такой универсальный набор оценили бы голливудские актрисы, которым постоянно наносят грим во время съемок, – мицеллярка удалила бы останки плотного тона, а насыщенный крем помог бы убрать раздражение и ощущение стянутости.

Подарочный набор SVR Sensifine

Если ваш парень или девушка – большой фанат настолок и по совместительству «Рика и Морти», мы нашли идеальный подарок для него или для нее на 14 февраля!

«Монополия», вдохновленная мультсериалом, который стал культурным феноменом, погружает в безумный мир «Рика и Морти» (да, все игроки должны быть знатоками) – вместо привычных активов вроде вокзалов и заводов в фанатской версии игры можно купить Анатомический парк, Газорпазорп и Планету кота Сквончи, а вместо фишек нужно использовать Плюмбус, Портальную пушку, Корабль Рика и другие атрибуты шоу. Все поклонники «Рика и Морти» будут в восторге!

Настольная игра Hobby World Монополия. Рик и Морти

Ароматическая свеча с нежным цветочным ароматом станет незаменимым предметом для создания уюта, если вы отмечаете 14 февраля дома в компании своей второй половинки и любимых ромкомов или хорроров (смотря что вам с партнером ближе), которые никогда не надоест пересматривать вдвоем.

Ароматическая свеча modi «Жасмин»

«Джокер: Безумие на двоих» с Хоакином Фениксом и Леди Гагой выйдет только 4 октября 2024 года, а в ожидании сиквела всем фанатам DC и предыдущего фильма Тодда Филлипса советуем на 14 февраля подарить такой скетчбук, в котором можно самому рисовать комиксы и записывать самые смелые идеи – в общем, реализовать свой творческий по полной.

Скетчбук «Эксмо» «Джокер»

Мерцающий блеск для губ оценят все поклонницы комедий нулевых – «Дрянных девчонок» и «Блондинки в законе». Гламурный выразительный оттенок Date в духе стервозной королевы школы Реджины Джордж благодаря мелким сияющим частицам придает губам объем и идеально сочетается с нюдовым повседневным макияжем.

Блеск-глазурь для губ OK Beauty в оттенке Date

Кружка для фанатов ужасов, которые собирают всякие жуткие вещицы. Ваш партнер или партнерша без ума от леденящих кровь хорроров про привидений и любит пугать вас во время просмотра даже самых безобидных мистических фильмов? Напугайте его/ее в ответ этой кружкой-хамелеоном – уверены, он/она вздрогнет, когда сквозь матовую черную поверхность проявится этот пугающий силуэт.

Кружка хамелеон-привидение modi

Эти патчи обязательно оценят все фанаты «Матрицы» – название отсылает к героине Тринити, а их инновационный подход к уходу за кожей рук зимой удивит даже самых отчаянных бьютиголиков. С помощью микроигольных апликаторов патчи позволяют провести домашнюю процедуру, напоминающую облегченную версию биоревитализации. Гиалуроновая кислота помогает восстановить гидролипидный баланс и спасает кожу от обезвоживания, а значит, это идеальное SOS-средство для отопительного сезона, которое можно использовать перед кремом для рук.