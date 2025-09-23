Меню
Сериалы
Властелин колец: Кольца власти
Статьи
О сериале
Сезоны
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Звезда «Колец власти» сыграет в следующем сезоне «Дома дракона» — уже известно, в каких сценах он появится
Правда, с возвращением актера в «Кольца власти» пока все не так очевидно.
Написать
23 сентября 2025 09:54
«Толкин вертится в гробу»: Маск устроил разнос «Кольцам власти» — похвалил лишь одну героиню
Остался крайне недоволен сериалом за миллиард.
Написать
6 августа 2025 17:09
Черная корона и Векна из «Очень странных дел»: «Кольца власти» возвращаются — несмотря на провальный второй сезон
Чего ждать поклонникам саги Толкина.
Написать
4 августа 2025 10:52
Создали для войны, обращались как со скотом: иначе посмотрите на орков во «Властелине колец», узнав причину их службы у Саурона
Были обмануты, а после истреблены Арагорном до последнего.
Написать
11 июля 2025 13:46
Лучше «Колеса времени» и «Колец власти»: Amazon готовят идеальный фэнтези сериал о магии и богах
Теперь не по книгам, а по играм. И потому есть вероятность, что наконец получится.
4 комментария
14 июня 2025 20:03
«Кольца власти» на голову превзошел другой сериал Amazon: до выхода не верили, но посмотрели 8 000 000 000 минут
Влить больше миллиарда долларов в производство — еще не гарантия успеха.
Написать
28 января 2025 16:11
Самый дорогой сериал в истории «Кольца власти» с треском провалился, но создатели этого никогда не признают
Амбициозный проект оказался новомодным пшиком.
1 комментарий
3 декабря 2024 13:46
Посмотрели все части «Властелина колец», включая спин-офф? Вот 5 похожих фильмов — зайдут фанатам фэнтези
Без «Хоббита», «Гарри Поттера» и «Нарнии».
Написать
19 ноября 2024 07:00
Десять героев из «Колец власти», которых нет во «Властелине колец»: их придумали только для сериала
Для поклонников книг — это не новость. А вот тем, кто знаком со вселенной только через фильмы, будет интересно взглянуть.
1 комментарий
14 ноября 2024 11:50
Сколько всего было Колец Власти? В артефактах легко запутаться
Мистические предметы были распределены между людьми, гномами и эльфами.
Написать
6 сентября 2024 16:00
В сериале «Властелин колец: Кольца власти» появилась паучиха Шелоб, и она совсем не такая как в фильмах
Все такая же «очаровашка», но с новой для зрителя мотивацией.
Написать
5 сентября 2024 13:40
Джеймсу Кэмерону и не снилось: 10 самых дорогих сериалов в истории
Съемки потребовали колоссальных бюджетов.
Написать
1 сентября 2024 12:00
Как «Оппенгеймер» только круче: создатель «Колец власти» сравнил второй сезон сериала с культовой картиной
Правда, зрители очень скептически отнеслись к такому амбициозному заявлению.
Написать
31 августа 2024 12:45
Никакой работы над ошибками: каким получился 2-й сезон сериала «Властелин колец: Кольца власти»
Кольца показали, а со всем остальным — проблемы.
Написать
30 августа 2024 11:30
Обиделся, потому что не позвали? Почему Хьюго Уивинг не будет смотреть сериал «Властелин колец»
Актер все разложил по полочкам.
Написать
30 августа 2024 07:00
Корейская фэнтези-дорама с рейтингом 91% оставила не у дел и «Дом дракона», и «Властелина колец»
Совсем скоро выйдет второй сезон, так что успеете наверстать упущенное.
Написать
29 августа 2024 14:45
Что стало с Сауроном? 2-й сезон «Властелин колец: кольца власти» ответит на главный вопрос 1-го
Будет круче, чем у Питера Джексона.
Написать
25 августа 2024 13:45
Звезды «Игры престолов» и «Бриджертонов»: кто снимется во 2-м сезоне «Властелина колец»
В касте наконец-то появилось больше узнаваемых лиц.
Написать
16 августа 2024 07:20
Скучаете по интригам на Вистерии Лейн? Вот 5 сериалов, которые точно понравятся фанатам «Отчаянных домохозяек»
