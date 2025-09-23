Меню
Статьи о сериале «Властелин колец: Кольца власти»

Статьи о сериале «Властелин колец: Кольца власти» Вся информация о сериале
Звезда «Колец власти» сыграет в следующем сезоне «Дома дракона» — уже известно, в каких сценах он появится
Звезда «Колец власти» сыграет в следующем сезоне «Дома дракона» — уже известно, в каких сценах он появится Правда, с возвращением актера в «Кольца власти» пока все не так очевидно.
23 сентября 2025 09:54
«Толкин вертится в гробу»: Маск устроил разнос «Кольцам власти» — похвалил лишь одну героиню
«Толкин вертится в гробу»: Маск устроил разнос «Кольцам власти» — похвалил лишь одну героиню Остался крайне недоволен сериалом за миллиард.
6 августа 2025 17:09
Черная корона и Векна из «Очень странных дел»: «Кольца власти» возвращаются — несмотря на провальный второй сезон
Черная корона и Векна из «Очень странных дел»: «Кольца власти» возвращаются — несмотря на провальный второй сезон Чего ждать поклонникам саги Толкина. 
4 августа 2025 10:52
Создали для войны, обращались как со скотом: иначе посмотрите на орков во «Властелине колец», узнав причину их службы у Саурона
Создали для войны, обращались как со скотом: иначе посмотрите на орков во «Властелине колец», узнав причину их службы у Саурона Были обмануты, а после истреблены Арагорном до последнего.
11 июля 2025 13:46
Лучше «Колеса времени» и «Колец власти»: Amazon готовят идеальный фэнтези сериал о магии и богах
Лучше «Колеса времени» и «Колец власти»: Amazon готовят идеальный фэнтези сериал о магии и богах Теперь не по книгам, а по играм. И потому есть вероятность, что наконец получится.
4 комментария
14 июня 2025 20:03
Кадры из сериалов «Властелин колец: Кольца власти», Fallout
«Кольца власти» на голову превзошел другой сериал Amazon: до выхода не верили, но посмотрели 8 000 000 000 минут Влить больше миллиарда долларов в производство — еще не гарантия успеха.
28 января 2025 16:11
Самый дорогой сериал в истории «Кольца власти» с треском провалился, но создатели этого никогда не признают
Самый дорогой сериал в истории «Кольца власти» с треском провалился, но создатели этого никогда не признают Амбициозный проект оказался новомодным пшиком. 
1 комментарий
3 декабря 2024 13:46
Посмотрели все части «Властелина колец», включая спин-офф? Вот 5 похожих фильмов — зайдут фанатам фэнтези
Посмотрели все части «Властелина колец», включая спин-офф? Вот 5 похожих фильмов — зайдут фанатам фэнтези Без «Хоббита», «Гарри Поттера» и «Нарнии». 
19 ноября 2024 07:00
Десять героев из «Колец власти», которых нет во «Властелине колец»: их придумали только для сериала
Десять героев из «Колец власти», которых нет во «Властелине колец»: их придумали только для сериала Для поклонников книг — это не новость. А вот тем, кто знаком со вселенной только через фильмы, будет интересно взглянуть.
1 комментарий
14 ноября 2024 11:50
Сколько всего было Колец Власти? В артефактах легко запутаться
Сколько всего было Колец Власти? В артефактах легко запутаться Мистические предметы были распределены между людьми, гномами и эльфами.
6 сентября 2024 16:00
В сериале «Властелин колец: Кольца власти» появилась паучиха Шелоб, и она совсем не такая как в фильмах
В сериале «Властелин колец: Кольца власти» появилась паучиха Шелоб, и она совсем не такая как в фильмах Все такая же «очаровашка», но с новой для зрителя мотивацией.
5 сентября 2024 13:40
Джеймсу Кэмерону и не снилось: 10 самых дорогих сериалов в истории
Джеймсу Кэмерону и не снилось: 10 самых дорогих сериалов в истории Съемки потребовали колоссальных бюджетов.
1 сентября 2024 12:00
Как «Оппенгеймер» только круче: создатель «Колец власти» сравнил второй сезон сериала с культовой картиной
Как «Оппенгеймер» только круче: создатель «Колец власти» сравнил второй сезон сериала с культовой картиной Правда, зрители очень скептически отнеслись к такому амбициозному заявлению.
31 августа 2024 12:45
Никакой работы над ошибками: каким получился 2-й сезон сериала «Властелин колец: Кольца власти»
Никакой работы над ошибками: каким получился 2-й сезон сериала «Властелин колец: Кольца власти» Кольца показали, а со всем остальным — проблемы.
30 августа 2024 11:30
Обиделся, потому что не позвали? Почему Хьюго Уивинг не будет смотреть сериал «Властелин колец»
Обиделся, потому что не позвали? Почему Хьюго Уивинг не будет смотреть сериал «Властелин колец» Актер все разложил по полочкам.
30 августа 2024 07:00
Корейская фэнтези-дорама с рейтингом 91% оставила не у дел и «Дом дракона», и «Властелина колец»
Корейская фэнтези-дорама с рейтингом 91% оставила не у дел и «Дом дракона», и «Властелина колец» Совсем скоро выйдет второй сезон, так что успеете наверстать упущенное.
29 августа 2024 14:45
Что стало с Сауроном? 2-й сезон «Властелин колец: кольца власти» ответит на главный вопрос 1-го
Что стало с Сауроном? 2-й сезон «Властелин колец: кольца власти» ответит на главный вопрос 1-го Будет круче, чем у Питера Джексона.
25 августа 2024 13:45
Звезды «Игры престолов» и «Бриджертонов»: кто снимется во 2-м сезоне «Властелина колец»
Звезды «Игры престолов» и «Бриджертонов»: кто снимется во 2-м сезоне «Властелина колец» В касте наконец-то появилось больше узнаваемых лиц.
16 августа 2024 07:20
