Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
О сериале
Сезоны
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Киноафиша
Сериалы
Властелин колец: Кольца власти
Сезоны
Властелин колец: Кольца власти, список сезонов
The Lord of the Rings: The Rings of Power
16+
Год выпуска
2022
Страна
США
Эпизод длится
1 час 6 минут
Стрим-сервис
Amazon Prime Video
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
7
голосов
6.9
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Властелин колец: Кольца власти»
Сезон 1 / Season 1
8 эпизодов
2 сентября 2022 - 14 октября 2022
Сезон 2 / Season 2
8 эпизодов
29 августа 2024 - 3 октября 2024
Season Three
TBA
Уилл — не тот, Макс как Гарри Поттер, а Эдди… жив? Нашли в Сети 7 безумных теорий о финале «Очень странных дел»
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
Сулейман реально в такую влюбился? Вот как на самом деле выглядела Хюррем — ИИ создал портрет согласно историческим справкам (фото)
«Оппенгеймер из мира Marvel»: критик рассказал, чего ждать от «Фантастической четверки», и заслужила ли она 88% «свежести»
До 91.4 млн просмотров: топ-3 зарубежных фильма, которые были хитами в СССР — это не «Танцор диско» или «Зита и Гита»
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
«Я был в шоке»: боссы DC хотят вернуть Кавилла в свою киновселенную, но далеко не Суперменом — актеру уже нашли идеальную роль
Что, опять? Создатели «Фишера» окончательно определились с будущим сериала — и далеко не все фанаты оценят такое решение
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667