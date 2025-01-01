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Постер сериала Властелин колец: Кольца власти
Киноафиша Сериалы Властелин колец: Кольца власти Сезоны

Властелин колец: Кольца власти, список сезонов

The Lord of the Rings: The Rings of Power 16+
Год выпуска 2022
Страна США
Эпизод длится 1 час 6 минут
Стрим-сервис Amazon Prime Video

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 7 голосов
6.9 IMDb
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Список сезонов сериала «Властелин колец: Кольца власти»
Властелин колец: Кольца власти - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
8 эпизодов 2 сентября 2022 - 14 октября 2022
 
Властелин колец: Кольца власти - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
8 эпизодов 29 августа 2024 - 3 октября 2024
 
Season Three
TBA
 
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