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Киноафиша Сериалы Властелин колец: Кольца власти Отзывы

Отзывы о сериале «Властелин колец: Кольца власти»

Отзывы о сериале Вся информация о сериале
Наша рецензия: Бессобытийное начало старой-новой саги о Средиземье.

Задолго до того, как Кольца власти были выкованы, в Средиземье жило зло, и имя ему было Моргот, владыка тьмы. Когда-то, еще в начале Первой эпохи, высшие эльфы-нолдор покинули благословенные земли Амана и отправились на восток, в Средиземье, чтобы отомстить могущественнейшему из валар за смерть Феанора — искуснейшего кузнеца во всем мире, смастерившего сильмарилли, хранящие свет уничтоженных перводрев. В итоге Моргот ценой страданий и смертей тысяч был повержен, наступила эра…

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Микаэль Назарян 2 сентября 2022, 10:21
Кольца власти не подвели и оправдали мои все ожидания. Это такой невероятный высер, что я и представить не мог. Создатели не просто убили дух мира Средиземья , а ещё станцевали и изнасиловали труп. Откровенно говоря, не знаю даже с чего начать...эльфы - кучка отсроухих дебилов. Самые тупые диалоги, которые можно было просто придумать. Куда делись возвышенные создания с мудростью веков в глазах? Галадриэль и Элронд...ох бедолаги, мм больше всех досталось. Во Властелине колец четко сказано, что эльфы лёгкие и холода не боятся. А что тут? Галадриэль получила обморожение. А ещё эльфы говорят о времени так, будто это их беспокоит. Мол, это было несколько веков назад, создатель метки (Саурон) уже скорее всего умер. На этом моменте от фейпалмов уже болела голова. Харфуты...тут все так плохо, что говорить даже нечего. Честно говоря, уже плевать, что негры в каждом углу. Один только плюс - визуал. И то ненадолго хватает
2 сентября 2022, 10:21 Ответить
maqp 8 сентября 2022, 14:14
Оценка
Первое что приходит на ум после просмотра первых двух серий это - разочарование.
Негры эльфы, женщины гномы без бороды, дикари хоббиты
каноничность сериала зашкаливает
Картинка красивая, но все остальное..
8 сентября 2022, 14:14 Ответить
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