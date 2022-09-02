Отзывы о сериале «Властелин колец: Кольца власти»

Задолго до того, как Кольца власти были выкованы, в Средиземье жило зло, и имя ему было Моргот, владыка тьмы. Когда-то, еще в начале Первой эпохи, высшие эльфы-нолдор покинули благословенные земли Амана и отправились на восток, в Средиземье, чтобы отомстить могущественнейшему из валар за смерть Феанора — искуснейшего кузнеца во всем мире, смастерившего сильмарилли, хранящие свет уничтоженных перводрев. В итоге Моргот ценой страданий и смертей тысяч был повержен, наступила эра…
Негры эльфы, женщины гномы без бороды, дикари хоббиты
каноничность сериала зашкаливает
Картинка красивая, но все остальное..
Авторизация по e-mail