Что смотреть на выходных: триллер с Джулианной Мур, «Бескрайний бассейн» и «Содержанки»

17 февраля, Apple TV+

Кому смотреть: поклонникам триллеров и Джулианны Мур.

Первый фильм стриминга Apple в этом году сделан в жанре триллера и в сотрудничестве со студией А24. В главной роли — Джулианна Мур. Ее героиня Мэдлин замужем за миллионером (Джон Литгоу) и вращается в высших кругах манхэттенского общества. У нее есть сын Макс (Себастиан Стэн), мошенник с амбициями, который решает с помощью подруги соблазнить сына своего отчима. Ради денег каждый из героев ведет собственную игру, не гнушаясь самых хитрых интриг и лжи. Режиссером фильма выступил Бенджамин Карон, до этого работавший над сериалами «Корона» и «Андор». Его полнометражный дебют, по его же словам, испытал влияние таких известных триллеров, как «Подозрительные лица», «Игорный дом», «Клют» и «Цвет денег».

Аферисты

17 февраля, Apple TV+

Кому смотреть: тем, кому нравится ретро, связанное с темой космоса.

События нового драмеди стриминга Apple разворачиваются где-то в середине 20-го века, в ретрофутуристичном мире с летающими машинами и роботами. Главный герой Джек работает менеджером по продаже недвижимости. Он полон оптимизма, умеет прекрасно мотивировать свою команду и верит в прогресс и светлое будущее. Однако у подозрительного зрителя дело его жизни может вызвать немало вопросов: Джек продает дома на Луне. Кажется, за способностью убеждать и идеей новой жизни, обещанной клиентам, скрываются тайны, в которых он сам не готов себе признаться. В своей первой главной роли на телевидении в сериале появится номинант «Эмми» Билли Крудап. Шоураннерами сериала стали Лукас Йансен и Амит Бхала, писавшие сценарий нескольких эпизодов триллера «Родословная».

Здравствуй, будущее!

14 февраля, в Сети

Кому смотреть: тем, кто вместо ромкомов предпочитает хорроры.

В День всех влюбленных на зарубежных сервисах вышел боди-хоррор Брэндона Кроненберга, который разрабатывает этот жанр по стопам отца Дэвида Кроненберга. Премьера фильма прошла на кинофестивале «Сандэнс» и наделала немало шуму. Из-за обилия сцен насилия режиссеру еще до премьеры свой фильм пришлось несколько порезать, чтобы уйти от рейтинга NC-17 (17+). В центре сюжета писатель Джеймс Фостер, который приезжает с женой отдохнуть на остров в вымышленную страну. Там они знакомятся с парочкой Албана и Габи и по их приглашению едут на пикник за пределы острова, где случается несчастье. Поутру к Джеймсу приходит полиция и объявляет, что преступников в этой стране ждет смертная казнь, однако ее можно избежать, купив себе клона. Пройдя через процедуру создания своей копии в специальном бассейне, Джеймс должен будет смотреть, как за преступление казнят ее вместо него. Главную роль в фильме исполнил Александр Скарсгард («Варяг»), а роль его сумасшедшей фанатки досталась Мие Гот, которая продолжает блистать в жанре хоррор после успеха картин Тая Уэста «Х» и «Перл».

Бесконечный бассейн

19 февраля, ABC

Кому смотреть: тем, кто считает, что авантюрной жанр любовной линией не испортить.

Сериал по мотивам корейского шоу «Сограждане» рассказывает о мошеннике Чарли, который однажды после тяжелого авантюрного трудового дня садится в баре пропустить стаканчик виски и знакомится с эффектной девушкой Эммой. Обычная интрижка неожиданно для обоих перерастает в настоящую влюбленность, но оказывается, что Эмма работает агентом ЦРУ и охотится за преступником, который держит Чарли на крючке. Оба врут друг другу о своих профессиях, но не могут преодолеть взаимное притяжение. Искры на экране высекает дуэт Катрин Хэн Ким и звезды сериала «Это мы» Майло Вентимильи. Актер уже играл махинатора в «Городе гангстеров», а Ким исполняла роль агента в процедурале «ФБР», и теперь им придется добавить в эти амплуа романтическую составляющую. Создателями шоу выступили Джулия Коэн («Миллион мелочей») и Фил Клеммер («Легенды завтрашнего дня» от CW).

Грязные игры

17 февраля, Prime Video

Кому смотреть: тем, кто ценит жанр фэнтези.

Спустя четыре года после премьеры на стриминг Amazon возвращается оригинальное шоу «Карнивал Роу». Самые преданные фанаты называют сериал недооцененным, сравнивают его с «Властелином колец: Кольца власти» (не в пользу последнего) и негодуют из-за того, что второй сезон будет заключительным. В стимпанк-фэнтезийном мире, стилизованном под викторианскую Англию, инспектор Райкрофт вновь берется раскрыть серию убийств. Следы приводят его к бывшей возлюбленной эльфийке Виньетт Стоунмосс, которая борется за права своего народа. Весь первый сезон хрупкий мир между обитателями Бурга был под угрозой, и во втором мифические существа решатся выступить против несправедливости угнетателей. Каст сериала по-прежнему ведут Орландо Блум и Кара Делевинь. Шоураннерами выступают Рене Эчеваррия («Четыре тысячи четыреста») и Трэвис Бичем, писавший сценарий к «Тихоокеанскому рубежу» Гильермо дель Торо.

Карнивал Роу

13 февраля, Okko

Кому смотреть: тем, кто совершенно не может устоять перед жанром байопика в отечественном исполнении.

Новая неделя — новый российский сериал про жизнь замечательных людей. Следом за «Раневской» наши кинематографисты показывают историю Федора Ивановича Шаляпина. Роль легендарного певца исполнил Александр Горбатов («Угрюм-река»). Костюмный сериал описывает двадцать лет из жизни Шаляпина — период его восхождения к славе на оперной сцене и любовные перипетии — еще до отъезда в эмиграцию, когда великий певец подвергся несправедливым нападкам со стороны советской прессы. Шаляпина окружали выдающиеся современники, так что у создателей была возможность воплотить на экране добрый десяток исторических личностей: от художника Константина Коровина (Александр Яценко) до музыканта Сергея Рахманинова (Лев Зулькарнаев) и, конечно, Саввы Мамонтова (Владимир Юматов), предпринимателя и мецената, открывшего Шаляпина. Будем надеяться, что задорная карусель байопиков когда-то предложит проект, соразмерный по таланту тем фигурам, о которых берется рассказать, или отыщет где угодно силы остановиться.

Шаляпин

16 февраля, START

Кому смотреть: фанатам сериала.

Разговоры о завершении «Содержанок» оказались пиар-ходом. Четвертая часть выходит всего спустя два года после третьей и вновь собирает на экране знакомых героев. Чистяков (Константин Лавроненко), Ольховский (Владимир Мишуков), Лена Широкова (Дарья Мороз), Людмила Долгачева (Мария Зудина) и другие, может, и обновили наряды, но остались прежними. Новый сезон снова будет строиться вокруг детективной линии на фоне интриг светского общества Москвы. Во время одной из роскошных вечеринок обнаруживают труп, и шокированные гости подпадают под подозрение полиции. Чей белый костюм окажется забрызган кровью, кто с кем спит и кто кого по-своему любит до сих пор — вопросы, которые фанаты сериала не устают задавать. Если что-то в «Содержанках» все-таки меняется, то это режиссеры. Предыдущий сезон снимал Юрий Мороз («Угрюм-река»), а в четвертом режиссерское кресло заняла дебютантка Ламара Согомонян.

Содержанки (4-й сезон)

16 февраля, Wink

Кому смотреть: тем, кто любит авторские комедии и интересуется новыми течениями в российском кинопроцессе.

О режиссере Дмитрие Давыдове заговорили всерьез, когда его фильм «Пугало» победил на фестивале «Кинотавр» и тем самым закрепил интерес к феномену якутского кино. От фолк-хоррора Давыдов перешел к трагикомедии. В центре его «Молодости» неудачливый герой Вася, который после развода с женой решает вернуться из большого города на малую родину. Дом его детства опустел, родители уже ушли из жизни, друзья разъехались, но именно в родной деревне он пытается разобраться, что делать дальше, попадая в разные забавные ситуации. После зимней кинотеатральной премьеры фильм высоко оценили российские критики, отметив бунтарский дух под стать названию и умелый баланс между печальной рефлексией и комичными сценами.