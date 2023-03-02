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Киноафиша Новости Warner Bros. намеревается превратить «Властелина колец» во франшизу по типу «Звездных войн»

Warner Bros. намеревается превратить «Властелина колец» во франшизу по типу «Звездных войн»

2 марта 2023 11:27
Warner Bros. намеревается превратить «Властелина колец» во франшизу по типу «Звездных войн»

Руководители студии хотят привлечь к разработке новых проектов Питера Джексона.

Согласно инсайдерским данным The Hollywood Reporter, студия Warner Bros. намерена превратить «Властелина колец» в большую франшизу.

Компания объявила о планах вернуться к разработке фильмов во вселенной Джона Р.Р. Толкина еще в конце февраля этого года. Теперь THR сообщаеи, что руководители Warner Bros. имеют куда более масштабные планы: они намерены не просто возродить серию, но и превратить ее в масштабную франшизу по типу «Звездных войн».

Студия еще не приступила к работе над сценариями будущих проектов, поэтому речь идет лишь о долгосрочных планах. При этом боссы Warner Bros. хотят убедить вернуться к работе над серией создателя трилогий «Властелин колец» и «Хоббит» Питера Джексона и его команду сценаристов. Ранее Джексон намеревался поучаствовать в разработке сериала «Властелин колец: Кольца власти» от Amazon, но из-за внутренних перестановок в компании так и не смог этого сделать.

По задумке, разработки Warner Bros. и Amazon не будут конфликтовать друг с другом: первая студия будет работать над более известной частью вселенной Толкина, раскрытой в фильмах Джексона, а вторая продолжит расширять историю Второй эпохи Средиземья. Однако инсайдеры THR не уверены в том, что мир «Властелина колец» достаточно обширен для того, чтобы уместить в нем такое количество проектов одновременно, сохранив их качество на достаточно высоком уровне. Ситуацию усугубляет и то обстоятельство, что малейшее отклонение от канона вселенной может привести к негативной реакции со стороны фанатов.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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