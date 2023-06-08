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Подошли к концу съемки второго сезона «Властелина колец: Кольца власти»

8 июня 2023 14:07
Подошли к концу съемки второго сезона «Властелина колец: Кольца власти»

Команда закончила работу без участия шоураннеров.

Проходившие с осени прошлого года съемки второго сезона «Властелина колец: Кольца власти» официально подошли к концу. Работа над продолжением масштабного фэнтезийного эпика, вдохновленного легендарной сагой Джона Р. Р. Толкина, заняла 159 дней. В честь знаменательного события завтра у творческой команды сериала будет торжественная вечеринка.

В свете начавшейся в мае забастовки сценаристов последний месяц производства проходил без участия шоураннеров Патрика МакКея и Джона Д. Пэйна. Решение Amazon продолжать оказалось очень предусмотрительным, потому что сейчас к забастовке сценаристов может присоединиться и Гильдия актеров, но этот момент пока на стадии обсуждений. В случае такого исхода большая часть снимающихся фильмов и сериалов будет заморожена.

Съемки второго сезона самого дорогого сериала в истории проходили на этот раз не в Новой Зеландии, как это было с первым сезоном и фильмами Питера Джексона, а в более удобной и экономичной Великобритании. Премьера свежих серий «Колец власти» состоится не раньше 2024 года.

События шоу разворачиваются в период Второй эпохи Средиземья, то есть задолго до событий оригинальной трилогии, и далеко выходить за эти рамки Amazon не имеет права. Стример может затрагивать в шоу лишь определенные элементы из произведений Толкина.

Фото: Amazon Prime Video
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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