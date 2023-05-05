Съемки второго сезона «Колец власти» завершатся, несмотря на забастовку сценаристов

По информации Variety, команда фэнтезийного сериала «Властелин колец: Кольца власти» планирует продолжить съемки второго сезона шоу без участия шоураннеров проекта Джона Д. Пэйна и Патрика МакКея. Такие обстоятельства сложились вследствие начавшейся забастовкой Гильдии сценаристов Америки (WGA).

Согласно правилам WGA, на время действия акции протеста Пэйн, МакКей и их коллеги-сценаристы лишились возможности участвовать в разработке фильмов и сериалов, в том числе принимать какие-либо творческие решения непосредственно на съемочной площадке. Поэтому вместо них производство новых серий «Колец власти» возглавят исполнительные продюсеры шоу, не выполняющие функции сценаристов, режиссеры сериала и другие члены группы. Пэйн и Маккей, предвидя забастовку, заранее обговорили с командой все необходимые детали, чтобы их отсутствие практически не отразилось на работе.

По данным журналистов, съемки второго сезона «Властелина колец: Кольца власти» продлятся еще 19 дней. Производственный процесс проходит в Великобритании.

Забастовка WGA началась из-за провала переговоров с голливудскими продюсерами по поводу улучшений условий труда сценаристов. На данный момент акция уже привела к приостановке работы над множеством крупных проектов. Ситуация усугубляется тем, что 30 июня истечет срок действия договоров между WGA и другими профессиональными объединениями, такими как Гильдия киноактеров США и Гильдия режиссеров США. Если это произойдет, к забастовке могут присоединиться специалисты из других сфер кинопроизводства.