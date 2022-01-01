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Фильмы про вампиров
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Фильмы про вампиров

Все 58 Онлайн
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По году По рейтингу По названию
Кроваво-красное небо
Кроваво-красное небо
6.0
боевик, ужасы, триллер
2021, Германия
Дракулов
Дракулов
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5.0
комедия, фэнтези
2021, Россия
Другой мир: ночь вампиров
Другой мир: ночь вампиров
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2.0
ужасы, мистика
2021, США
Вампир
Вампир
Смотреть за 1 рубль
5.0
драма, ужасы, мистика
2021, Великобритания / Сербия / Германия
Бладфест
Бладфест
Смотреть за 1 рубль
4.0
ужасы, комедия
2018, США
Другой мир: Войны крови
Другой мир: Войны крови
7.0
ужасы, боевик
2017, США
Маленький вампир
Маленький вампир
7.0
анимация
2017, Германия
Южные ужастики
Южные ужастики
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3.0
ужасы, триллер
2017, США
Королева пчёл
Королева пчёл
5.0
ужасы
2016, США
Город монстров
Город монстров
6.0
ужасы
2015, США
Академия вампиров
Академия вампиров
Смотреть за 1 рубль
7.0
фэнтези
2014, США
Дракула
Дракула
Смотреть за 1 рубль
7.0
ужасы, драма, боевик, фэнтези
2014, США
Кровавая леди Батори
Кровавая леди Батори
Смотреть за 1 рубль
5.0
триллер
2014, Россия / США
Виноградник
Виноградник
Смотреть за 1 рубль
5.0
триллер, фэнтези
2014, Чили
Выживут только любовники
Выживут только любовники
7.0
фантастика, триллер, драма
2013, США
Другой мир: Пробуждение
Другой мир: Пробуждение
7.0
фантастика, ужасы, боевик
2012, США
Вампирши
Вампирши
6.0
комедия, ужасы, мелодрама
2012, США
Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2
Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2
Смотреть за 1 рубль
7.0
мелодрама, фэнтези
2012, США
Дракула 3D
Дракула 3D
3.0
фантастика, ужасы, триллер, боевик
2012, Италия / Франция / Испания
Византия
Византия
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7.0
драма, триллер, фэнтези
2012, Великобритания / США / Ирландия
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Фильмы про вампиров давно стали одним из любимых жанров многих кинорежиссеров и зрителей. В подборку вошли и триллеры, и комедии, и романтические истории об обаятельных кровопийцах, и боевики, и даже по-настоящему философские режиссерские высказывания.

Если вы хотите посмотреть онлайн хороший фильм о вампирах, оборотнях и других сверхъестественных существах, советуем вам обратить внимание на этот список. Количество разнообразных сюжетов очень велико: легенды о князе Владе Цепеше, культовый роман Брэма Стокера о Дракуле, история знаменитого Ван Хельсинга, а также поверия и мифы всех народов мира. Однако вампиры в кино – это далеко не только ужасы и кровь.

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