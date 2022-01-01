Фильмы про вампиров давно стали одним из любимых жанров многих кинорежиссеров и зрителей. В подборку вошли и триллеры, и комедии, и романтические истории об обаятельных кровопийцах, и боевики, и даже по-настоящему философские режиссерские высказывания.

Если вы хотите посмотреть онлайн хороший фильм о вампирах, оборотнях и других сверхъестественных существах, советуем вам обратить внимание на этот список. Количество разнообразных сюжетов очень велико: легенды о князе Владе Цепеше, культовый роман Брэма Стокера о Дракуле, история знаменитого Ван Хельсинга, а также поверия и мифы всех народов мира. Однако вампиры в кино – это далеко не только ужасы и кровь.