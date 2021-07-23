Кроваво-красное небо, 2021

«Кроваво-красное небо» — немецкий фильм ужасов Петера Торварта («Факап, или Хуже не бывает»), выпущенный стримингом Netflix. На борту самолета, захваченного террористами, происходит нечто зловещее. Одна из пассажирок обращается в вампира и открывает на преступников охоту. Дожить до посадки удастся далеко не всем.

Надя (Пери Баумайстер) — мать, в одиночку воспитывающая маленького сына. Женщина страдает от загадочной болезни, вынуждающей ее регулярно принимать лекарства. Однажды ей выпадает шанс излечиться от недуга: доктор из Нью-Йорка способен вернуть Надю к полноценной жизни. Мать и ее сына ждет трансатлантический ночной перелет из Германии в США, не предвещающий беды. Но сразу же после отправки на стюардов и пилотов нападают вооруженные боевики и берут пассажиров рейса в заложники.

Цель террористов — получение крупной суммы денег. И ради этого они готовы пойти на всё, включая массовые убийства. Когда ребенок Нади оказывается в руках одного из бандитов, она идет на крайние меры, получая пулю в грудь. Стрелок оставляет жертву истекать кровью в салоне, не подозревая, что та и не думает умирать. Раны на теле пострадавшей затягиваются с поразительной скоростью, белки глаз наливаются кровью, а на месте зубов возникают клыки хищного зверя.

Трансформировавшись в вампира, Надя вступает в борьбу с захватчиками, пытаясь спасти сына. Между тем на суше полицейские и сотрудники разведки теряются в догадках, пытаясь понять, с чем имеют дело. Этот безумный рейс запомнится пассажирам надолго.