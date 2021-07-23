Кроваво-красное небо, 2021

«Кроваво-красное небо» — немецкий фильм ужасов Петера Торварта («Факап, или Хуже не бывает»), выпущенный стримингом Netflix. На борту самолета, захваченного террористами, происходит нечто зловещее. Одна из пассажирок обращается в вампира и открывает на преступников охоту. Дожить до посадки удастся далеко не всем.
Надя (Пери Баумайстер) — мать, в одиночку воспитывающая маленького сына. Женщина страдает от загадочной болезни, вынуждающей ее регулярно принимать лекарства. Однажды ей выпадает шанс излечиться от недуга: доктор из Нью-Йорка способен вернуть Надю к полноценной жизни. Мать и ее сына ждет трансатлантический ночной перелет из Германии в США, не предвещающий беды. Но сразу же после отправки на стюардов и пилотов нападают вооруженные боевики и берут пассажиров рейса в заложники.
Цель террористов — получение крупной суммы денег. И ради этого они готовы пойти на всё, включая массовые убийства. Когда ребенок Нади оказывается в руках одного из бандитов, она идет на крайние меры, получая пулю в грудь. Стрелок оставляет жертву истекать кровью в салоне, не подозревая, что та и не думает умирать. Раны на теле пострадавшей затягиваются с поразительной скоростью, белки глаз наливаются кровью, а на месте зубов возникают клыки хищного зверя.
Трансформировавшись в вампира, Надя вступает в борьбу с захватчиками, пытаясь спасти сына. Между тем на суше полицейские и сотрудники разведки теряются в догадках, пытаясь понять, с чем имеют дело. Этот безумный рейс запомнится пассажирам надолго.
Петер Торварт, поставивший кинокартину, также написал оригинальный сценарий в соавторстве с Штефаном Хольцом. На родине кинематографист также известен своими актерскими работами. Торварта можно было увидеть в кинолентах «Верняк», «Последний бык» и «Твари».
«Кроваво-красное небо» — один из более чем 70 оригинальных фильмов, планируемых к выпуску стриминговой платформой Netflix в 2021 году. Стратегия заключается в том, чтобы поставлять зрителям по одной новинке каждую неделю.
Несмотря на съемочную группу из Германии, в кадре задействованы не только местные, но и англоговорящие звезды. Роль Берга исполнил актер Доминик Перселл англо-австралийского происхождения, знакомый широкой аудитории по сериалам «Побег» и «Легенды завтрашнего дня», тогда как полковника Алана Драммонда сыграл шотландец Грэм Мактавиш из трилогии «Хоббит».
Съемки проходили осенью 2020 года в Праге, но 11 сентября были прерваны ввиду положительных тестов на Covid-19.
Изначально фильм назывался «Трансатлантический 473».
Это далеко не первый проект на немецком языке, выпущенный стримингом Netflix. Исполнительница главной роли Пери Баумайстер прежде играла в сериале Netflix «Горизонты» 2019 года выпуска, а среди наиболее просматриваемых шоу сервиса числятся «Тьма» и «Неортодоксальная».
Производство проходило при содействии Rat Pack Filmproduktion и Sirena film.
Спецэффекты создавались на немецкой студии Scanline VFX, сотрудники которой работали над восьмым сезоном «Игры престолов», «Терминатором: Темные судьбы» и «Джокером».
Группа террористов пытается захватить самолет, выполняющий трансатлантический рейс. Среди пассажиров — женщина с загадочным заболеванием и ее сын. Чтобы его спасти, ей придется раскрыть страшную тайну и выпустить на волю монстра, которого она старалась обуздать.