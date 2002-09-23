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Вампиры 2: День мертвых Вампиры 2: День мертвых
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Vampires: Los Muertos

Вампиры 2: День мертвых, 2002

2002 / США / Мексика
4.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
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О фильме

Вот уже в течение многих веков идет тайная война между Ватиканом и сообществом вампиров. Это скрытое противостояние удерживает мир от падения в пучину кровавой вакханалии. Суровые охотники на упырей, вооруженные благословением святого престола и серебряными пулями - единственная сила, удерживающая цивилизацию от эпидемии вампиризма, но на этот раз их ждет далеко не рядовая игра в кошки-мышки с бандой вурдалаков.

Опасная охота превращается в настоящий кошмар, когда профессиональный истребитель нечисти Дерек Блисс и прошедший крещение боем священник Адам Гито выезжают в Мексику, где объявляется обладающая феноменальной мощью вампиресса Уна, собирающая под свои знамена орды кровососов.

4.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2002
Премьера в мире 23 сентября 2002
Возраст 18+
MPAA R
Режиссер
Томми Ли Уоллес
В ролях
Джон Бон Джови
Наташа Грегсон Вагнер
Диего Луна
Диего Луна
Дариус МакКрэри
Арли Ховер
Все актеры и съемочная группа
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