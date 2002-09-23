Вампиры 2: День мертвых, 2002

Вот уже в течение многих веков идет тайная война между Ватиканом и сообществом вампиров. Это скрытое противостояние удерживает мир от падения в пучину кровавой вакханалии. Суровые охотники на упырей, вооруженные благословением святого престола и серебряными пулями - единственная сила, удерживающая цивилизацию от эпидемии вампиризма, но на этот раз их ждет далеко не рядовая игра в кошки-мышки с бандой вурдалаков.

Опасная охота превращается в настоящий кошмар, когда профессиональный истребитель нечисти Дерек Блисс и прошедший крещение боем священник Адам Гито выезжают в Мексику, где объявляется обладающая феноменальной мощью вампиресса Уна, собирающая под свои знамена орды кровососов.