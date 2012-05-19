Дракула 3D, 2012

Трансильвания, 1893 год. Молодой библиотекарь Джонатан Харкер прибывает в деревню Пассо Борго, нанявшись на работу к местному аристократу графу Дракуле. Познакомившись со своим загадочным хозяином, Джонатан вскоре узнает истинную натуру графа и понимает, в какой опасности находится он сам и его жена Мина. Одни за другим вокруг таинственно погибают люди. Кажется, только Авраам ван Хельсинг, уже встречавшийся на пути графа, способен изменить их печальную участь.
Ардженто освоил хромакей. Дракула превращается то в волка, то в птицу, то еще в кого-то. По-настроению, видимо. В богомола почему-то… Читать дальше…