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Дракула 3D Дракула 3D
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Dracula 3D

Дракула 3D, 2012

2012 / Италия / Франция / Испания
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11 голосов Рейтинг IMDb: 3.6
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О фильме

Трансильвания, 1893 год. Молодой библиотекарь Джонатан Харкер прибывает в деревню Пассо Борго, нанявшись на работу к местному аристократу графу Дракуле. Познакомившись со своим загадочным хозяином, Джонатан вскоре узнает истинную натуру графа и понимает, в какой опасности находится он сам и его жена Мина. Одни за другим вокруг таинственно погибают люди. Кажется, только Авраам ван Хельсинг, уже встречавшийся на пути графа, способен изменить их печальную участь.

3.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 3.6
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 19 мая 2012
Возраст 18+
Прокатчик UPI
Бюджет €5 600 000
Режиссер
Дарио Ардженто
Дарио Ардженто
В ролях
Рутгер Хауэр
Рутгер Хауэр
Азия Ардженто
Азия Ардженто
Марта Гастини
Марта Гастини
Томас Кречман
Томас Кречман
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
эх, плохо...
Ардженто освоил хромакей. Дракула превращается то в волка, то в птицу, то еще в кого-то. По-настроению, видимо. В богомола почему-то… Читать дальше…
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