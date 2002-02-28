Мэддин привлек балетную труппу для экранизации готического романа Брэма Стокера "Дракула". Всем известный и неоднократно экранизированный сюжет о таинственном и зловещем госте превращается в руках режиссера в сплав немого экспрессионисткого кино и авангардного театра, смешной и страшный одновременно.
ПроизводствоVonnie Von Helmolt Film, Canadian Broadcasting Corporation (CBC), Dracula Productions Inc.
Другие названия
Dracula: Pages from a Virgin's Diary, Drácula - El diario de una virgen, Dracula, pages tirées du journal d'une vierge, Dracula: Stronice z pamiętnika dziewicy, Drakoulas - Selides apo to imerologio mias parthenou, Drakula: Dnevnik jedne djevice, Дракула: Страницы из дневника девственницы
Рейтинг фильма
6.8
Оцените12 голосов
6.8IMDb
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