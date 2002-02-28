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Постер фильма Дракула: страницы из дневника девственницы
6.8
Киноафиша Фильмы Дракула: страницы из дневника девственницы
6.8

Дракула: страницы из дневника девственницы

, 2002
Dracula: Pages from a Virgin's Diary
Канада / ужасы, мюзикл / 18+
Постер фильма Дракула: страницы из дневника девственницы
6.8

О фильме

Мэддин привлек балетную труппу для экранизации готического романа Брэма Стокера "Дракула". Всем известный и неоднократно экранизированный сюжет о таинственном и зловещем госте превращается в руках режиссера в сплав немого экспрессионисткого кино и авангардного театра, смешной и страшный одновременно.

В ролях

Вей Цян Чжан
Dracula
Тара Биртвисл
Lucy Westernra
СиндиМэри Смолл
Mina
Джонни А. Райт
Jonathon Harker
Стефан Леонард
Arthur Holmwood
Мэттью Джонсон
Jack Seward
Кир Найт
Quincy Morris
Брент Нил
Renfield
Стефани Баллард
Mrs. Westernra
Сара Мерфи-Дайсон
Кэрри Брода
Дженнифер Уэлсмэн
Режиссер Гай Мэддин
Сценарист Брэм Стокер, Mark Godden
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Канада
Продолжительность 1 час 13 минут
Год выпуска 2002
Премьера в мире 28 февраля 2002
Дата выхода
12 декабря 2002 Великобритания
28 февраля 2002 Канада
14 мая 2003 США
Бюджет $1 600 000
Сборы в мире $55 365
Производство Vonnie Von Helmolt Film, Canadian Broadcasting Corporation (CBC), Dracula Productions Inc.
Другие названия
Dracula: Pages from a Virgin's Diary, Drácula - El diario de una virgen, Dracula, pages tirées du journal d'une vierge, Dracula: Stronice z pamiętnika dziewicy, Drakoulas - Selides apo to imerologio mias parthenou, Drakula: Dnevnik jedne djevice, Дракула: Страницы из дневника девственницы

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 12 голосов
6.8 IMDb

Отзывы о фильме

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