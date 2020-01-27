Тесла, 2020

Говоря о Николе Тесле, люди привыкли употреблять слова «гениальный», «выдающийся», «провидец», но мало кто помнит о том, что он тоже был всего лишь человеком, и именно с этой точки зрения создавал свой фильм Майкл Алмерейда.
После премьеры на кинофестивале «Сандэнс» «Тесла» сразу получил одобрение критиков. Об изобретателе Николе Тесле было написано множество книг, снято множество фильмов, и, кажется, еще больше так и не были использованы. Сценарий Майкла Алмерейды тоже мог не увидеть свет: написав его в 1983 году, режиссер смахнул с него пыль только во второй половине 2010-х. Роль, которую в несостоявшемся фильме Ежи Сколимовского намеревались отдать Джеку Николсону, в фильме 2020 года получил Итан Хоук.
Пока окружающие упрекают Николу Теслу (Итан Хоук) за его мечтательность, он использует ее, чтобы создавать то, о чем его современники даже не задумывались. Вопреки всеобщим насмешкам и сомнениям в его здравомыслии Тесла пытается продвигать свою революционную систему беспроводной передачи электричества. Он вынужден терпеть высокомерное отношение коллеги и по совместительству главного соперника Томаса Эдисона (Кайл МакЛоклен). Его отношения с инвестором Джорджем Вестингаузом (Джим Гэффиган) крайне нестабильны, а вот дочь магната Энн (Ив Хьюсон) начинает испытывать к великому изобретателю романтические чувства.
Сценарий является переработкой написанного режиссером Майклом Алмерейдой в 1983 году сценария, который создавался для польского режиссера Ежи Сколимовского, но так и не был использован в своем оригинальном виде.
Трейлер фильма был выпущен в день 164-летия изобретателя Николы Теслы — 10 июля 2020 года.
По словам Майкла Алмерейды, при создании «Теслы» он вдохновлялся работами режиссера Дерека Джармена, писателя Генри Джеймса, а также рядом эпизодов сериала «Пьяные истории».
Режиссер Майкл Алмерейда рассказывал, что его увлечение фигурой Николы Теслы началось в 16 лет благодаря художнику комиксов Алексу То (Alex Toth), к которому он частенько приходил домой и слушал его размышления о Тесле.
Многие режиссеры планировали создать свои трибьюты Николе Тесле. Например, Дэвид Линч, Джим Джармуш (с Тильдой Суинтон в роли Теслы) и Душан Макавеев.
Майкл Алмерейда начал работать над сценарием, когда наткнулся на некролог Николы Теслы в архивном номере The New York Times, под который было отведено совсем немного места на всего лишь девятнадцатой полосе.
Перед началом съемок режиссер Майкл Алмерейда прочитал книгу Марка Сейфера The Truth About Tesla, чтобы разобраться в жизни и изобретениях Теслы.
Кайл МакЛоклен, Джим Гэффиган, Джош Хэмилтон и Джеймс Урбаняк появлялись в сериале «Секс в большом городе».
Его изобретениями пользуются все каждый день, даже не подозревая, что в их основе лежат его гениальные провидческие идеи. Никола Тесла. Невероятная жизнь, полная озарений, побед и разочарований. Захватывающая история человека, который изобрел ХХ век.