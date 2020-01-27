Тесла, 2020

Говоря о Николе Тесле, люди привыкли употреблять слова «гениальный», «выдающийся», «провидец», но мало кто помнит о том, что он тоже был всего лишь человеком, и именно с этой точки зрения создавал свой фильм Майкл Алмерейда.

После премьеры на кинофестивале «Сандэнс» «Тесла» сразу получил одобрение критиков. Об изобретателе Николе Тесле было написано множество книг, снято множество фильмов, и, кажется, еще больше так и не были использованы. Сценарий Майкла Алмерейды тоже мог не увидеть свет: написав его в 1983 году, режиссер смахнул с него пыль только во второй половине 2010-х. Роль, которую в несостоявшемся фильме Ежи Сколимовского намеревались отдать Джеку Николсону, в фильме 2020 года получил Итан Хоук.

Пока окружающие упрекают Николу Теслу (Итан Хоук) за его мечтательность, он использует ее, чтобы создавать то, о чем его современники даже не задумывались. Вопреки всеобщим насмешкам и сомнениям в его здравомыслии Тесла пытается продвигать свою революционную систему беспроводной передачи электричества. Он вынужден терпеть высокомерное отношение коллеги и по совместительству главного соперника Томаса Эдисона (Кайл МакЛоклен). Его отношения с инвестором Джорджем Вестингаузом (Джим Гэффиган) крайне нестабильны, а вот дочь магната Энн (Ив Хьюсон) начинает испытывать к великому изобретателю романтические чувства.