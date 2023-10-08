Золото Рейна, 2022

Первая часть титанического «Кольца нибелунга», поставленного Дмитрием Черняковым в Берлинской опере Древний миф, воскресающий в ретрофутуристических интерьерах, нешаблонный героический эпос, семейная сага: всё вместе это – тетралогия «Кольцо нибелунга», эпическая постановка берлинской Государственной оперы Унтер ден Линден. Вагнеровский цикл обрёл новую, острую и яркую сценическую жизнь, благодаря сотрудничеству Кристиана Тилеманна, одного из лучших вагнеровских дирижёров нашего времени, и Дмитрия Чернякова, одного из наиболее выдающихся и знаменитых оперных режиссёров мира. «Золото Рейна» – предвечерие «Кольца нибелунга», пролог, раскрывающий историю прóклятого волшебного кольца. Мифологический сюжет переносится Черняковым в одновременно фантастический и узнаваемый мир с чертами недавнего социалистического прошлого. Соцарт встречается с антиутопией; точнейшие психологические характеристики героев и филигранная драматургическая адаптация оригинального либретто гарантируют убедительность рождённого из сказки действа.