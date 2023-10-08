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Золото Рейна Золото Рейна
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Das Rheingold

Золото Рейна, 2022

2022 / Германия
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О фильме

Первая часть титанического «Кольца нибелунга», поставленного Дмитрием Черняковым в Берлинской опере Древний миф, воскресающий в ретрофутуристических интерьерах, нешаблонный героический эпос, семейная сага: всё вместе это – тетралогия «Кольцо нибелунга», эпическая постановка берлинской Государственной оперы Унтер ден Линден. Вагнеровский цикл обрёл новую, острую и яркую сценическую жизнь, благодаря сотрудничеству Кристиана Тилеманна, одного из лучших вагнеровских дирижёров нашего времени, и Дмитрия Чернякова, одного из наиболее выдающихся и знаменитых оперных режиссёров мира. «Золото Рейна» – предвечерие «Кольца нибелунга», пролог, раскрывающий историю прóклятого волшебного кольца. Мифологический сюжет переносится Черняковым в одновременно фантастический и узнаваемый мир с чертами недавнего социалистического прошлого. Соцарт встречается с антиутопией; точнейшие психологические характеристики героев и филигранная драматургическая адаптация оригинального либретто гарантируют убедительность рождённого из сказки действа.

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Продолжительность 2 часа 37 минут
Год выпуска 2022
Возраст 18+
Режиссер
Дмитрий Черняков
В ролях
Михаэль Фолле
Роландо Вийясон
Клаудия Манке
Лаури Васар
Анна Кишшудит
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Каро 7 Атриум
15:00 от 1000 ₽
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«Золото Рейна» в кинотеатрах

вс 8 сб 21 сб 11
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Условные обозначения Помощь с билетами
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