Мейер Лански, 2021

Мейер Лански – реальный человек, который был криминальным деятелем, сыгравшим ключевую роль в формировании Национального преступного синдиката. Он оказывал большое влияние на итало-американскую мафию и сыграл крупную роль в консолидации преступного мира.

Мейер Лански считается одним из самых богатых людей в истории США. Некоторое время ходили слухи, что незадолго до своего отъезда с Кубы его состояние насчитывало около 20 миллионов долларов. Однако после смерти легендарного гангстера стало известно о том, что, по официальным данным, его состояние не превышало 57 тысяч долларов.

Это второй биографический фильм о Мейере Лански. Первой была картина под названием «Лански», в которой исполнителем главной роли был актер Ричард Дрейфусс. Сюжет фильма также повествует о пожилом гангстере, который решает рассказать историю своей жизни некому журналисту.

Это третий фильм об исторической фигуре, в котором появляется персонаж Бенджамина Сигела и в котором играет актер Харви Кейтель. Он уже исполнял роль самого Сигела в картине «История Вирджинии Хилл» и персонажа Микки Коэна в фильме «Багси».

Весной 2019 года стало известно, что к актерскому составу присоединились актеры Сэм Уортингтон, Харви Кейтель и Джон Магаро.

Актриса Александра Даддарио некоторое время вела переговоры о присоединении к касту фильма, но была вынуждена отказаться от проекта.

Съемки фильма стартовали в феврале 2020 года.

В мае 2021 года стало известно, что кинокомпания Vertical Entertainment приобрела права на распространение фильма.