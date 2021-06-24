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Мейер Лански Мейер Лански
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Lansky

Мейер Лански, 2021

2021 / США
6.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Криминальная драма о легенде американской мафии
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Причины посмотреть Факты О фильме

Криминальная драма режиссера Итана Роквея повествует о жизни одного из всемирно известных представителей американской мафии Мейере Лански. Легенда преступного мира и не думал, что на старости лет он в очередной раз окажется под пристальным вниманием федералов, которые подозревают мужчину в том, что он мог где-то спрятать огромную сумму денег, накопившуюся за полвека. Когда-то Лански, которого в профессиональной среде называли «бухгалтер мафии», вместе со своим напарником Чарльзом Лучано основал масштабную империю казино в Лас-Вегасе и не только, а также был авторитетом практически для всех преступных синдикатов, в том числе и для самого Аль Капоне. Однако за всю его жизнь федералы так и не смогли ни разу привлечь его к какой-либо ответственности, а все предъявленные обвинения Лански попросту отрицал. Такому человеку определенно было что скрывать почти всю свою долгую и необычайно сложную жизнь. У пожилого гангстера есть захватывающая дух история о том, каково это – быть боссом известного на весь мир Национального преступного синдиката. Он мог бы также рассказать, какую цену ему пришлось заплатить, чтобы продержаться на этом месте и не лишиться при этом своей головы. И человек, который сможет получить у скандально известного Лански эксклюзив такого масштаба, будет владеть материалом, цена которого начинается от миллиона долларов. Однако согласится ли на это бывший глава «корпорации убийств» и кого он может раскрыть, а значит, знатно подставить, если все же решится заговорить?

Мейер Лански – реальный человек, который был криминальным деятелем, сыгравшим ключевую роль в формировании Национального преступного синдиката. Он оказывал большое влияние на итало-американскую мафию и сыграл крупную роль в консолидации преступного мира.

Мейер Лански считается одним из самых богатых людей в истории США. Некоторое время ходили слухи, что незадолго до своего отъезда с Кубы его состояние насчитывало около 20 миллионов долларов. Однако после смерти легендарного гангстера стало известно о том, что, по официальным данным, его состояние не превышало 57 тысяч долларов.

Это второй биографический фильм о Мейере Лански. Первой была картина под названием «Лански», в которой исполнителем главной роли был актер Ричард Дрейфусс. Сюжет фильма также повествует о пожилом гангстере, который решает рассказать историю своей жизни некому журналисту.

Это третий фильм об исторической фигуре, в котором появляется персонаж Бенджамина Сигела и в котором играет актер Харви Кейтель. Он уже исполнял роль самого Сигела в картине «История Вирджинии Хилл» и персонажа Микки Коэна в фильме «Багси».

Весной 2019 года стало известно, что к актерскому составу присоединились актеры Сэм Уортингтон, Харви Кейтель и Джон Магаро.

Актриса Александра Даддарио некоторое время вела переговоры о присоединении к касту фильма, но была вынуждена отказаться от проекта.

Съемки фильма стартовали в феврале 2020 года.

В мае 2021 года стало известно, что кинокомпания Vertical Entertainment приобрела права на распространение фильма.

Мейер Лански – легенда американской мафии, с которым считались все преступные синдикаты и сам Аль Капоне. Ему, конечно, есть, что рассказать. Тот, кто сумеет разговорить скандально известного главу "корпорации убийств", получит эксклюзив на миллион долларов. Но пойдет ли на это  Мейер Лански и чьи головы полетят, если он все-таки заговорит?

6.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 24 июня 2021
Премьера онлайн 25 июня 2021
Премьера в мире 24 июня 2021
Возраст 18+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Итан Роквей
Итан Роквей
В ролях
Анна-София Робб
Анна-София Робб
Минка Келли
Минка Келли
Сэм Уортингтон
Сэм Уортингтон
Харви Кейтель
Харви Кейтель
Дэвид Джеймс Эллиотт
Все актеры и съемочная группа
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Мейер Лански
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Наша рецензия
Биография Мейера Лански – одного из самых известных криминальных авторитетов США – невероятно занимательна. Эмигрировавший из Российской империи еврей польского происхождения, он пример того, что сегодня называют self-made man: начинал с бутлегерства во времена Сухого закона, а позже стал чуть ли не основателем международного игорного бизнеса. Лански был связан и с Чарльзом Лучано, и с Аль Капоне, принимал участие в создании Национального преступного синдиката и за годы своей…
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dotaspb87 28 июня 2021, 12:39
Скучный, нудный фильм. Скорее всего слабоотражающий биографию бухгалтера мафии. Игра актеров посредственная, драмы особо не наблюдается. В общем не советую смотреть даже если делать нечего.
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12 голосов
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саундтрек фильма Мейер Лански
Кадры из фильма Все кадры
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