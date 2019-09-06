Опасный элемент, 2019

Байопик о невероятном открытии, которое перевернуло науку и весь мир. Двое ученых, Мария и Пьер Кюри, занимавшиеся исследование радиоактивности, случайно открыли два новых периодических элемента — радий и полоний. Их открытие номинировали на Нобелевскую премию, научный прорыв вошел в историю, но негативно повлиял на быт супругов и унес множество жизней уже в будущем.

Действие фильма начинается с первых шагов польского ученого-экспериментатора Марии Склодовской-Кюри. Женщина вместе со своим мужем Пьером обнаружила радиоактивность. Вместе супруги проводят ряд испытаний, которые поражают их еще большими открытиями. Мир науки сначала отказывается признавать прорыв, но потом меняет свое решение.

По сюжету Кюри номинируют на Нобелевскую премию, однако Мария сталкивается с неравноправным отношением к женщинам. Награду может получить только ее муж — Пьер. Мужчина снимает все сливки, пока Мария подвергает свою жизнь опасным экспериментам. Вскоре ее открытие влияет на развитие человечества, что приносит свои негативные последствия и ломает жизнь главных героев.

Авторы картины также покажут, как открытие Кюри изменило ход истории, приведя в пример такие ключевые события, как трагедии в Хиросиме и Нагасаки, а также в Чернобыле.