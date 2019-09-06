Опасный элемент, 2019

Байопик о невероятном открытии, которое перевернуло науку и весь мир. Двое ученых, Мария и Пьер Кюри, занимавшиеся исследование радиоактивности, случайно открыли два новых периодических элемента — радий и полоний. Их открытие номинировали на Нобелевскую премию, научный прорыв вошел в историю, но негативно повлиял на быт супругов и унес множество жизней уже в будущем.
Действие фильма начинается с первых шагов польского ученого-экспериментатора Марии Склодовской-Кюри. Женщина вместе со своим мужем Пьером обнаружила радиоактивность. Вместе супруги проводят ряд испытаний, которые поражают их еще большими открытиями. Мир науки сначала отказывается признавать прорыв, но потом меняет свое решение.
По сюжету Кюри номинируют на Нобелевскую премию, однако Мария сталкивается с неравноправным отношением к женщинам. Награду может получить только ее муж — Пьер. Мужчина снимает все сливки, пока Мария подвергает свою жизнь опасным экспериментам. Вскоре ее открытие влияет на развитие человечества, что приносит свои негативные последствия и ломает жизнь главных героев.
Авторы картины также покажут, как открытие Кюри изменило ход истории, приведя в пример такие ключевые события, как трагедии в Хиросиме и Нагасаки, а также в Чернобыле.
Съемки картины начались в феврале 2018 года, проходили в Будапеште и Эстергоме.
Сюжет основан на графическом романе «Радиоактивно: Мари и Пьер Кюри» Лорена Редниса, опубликованном в 2010 году.
Дочь известных ученых Ирен Кюри в фильме сыграли сразу три актрисы — Индика Уотсон, Ариелла Гласер и Аня Тейлор-Джой.
Это третий байопик о Марии Кюри. Первый фильм о ней под названием «Мадам Кюри» вышел в 1943 году, разработкой картины занимались в США, режиссером стал Мервин Лерой. Киноленту номинировали на семь премий «Оскар», но ни одна из номинацией не оказалась победной. Второй фильм «Мария Кюри» вышел в 2016 году, режиссером стала Мари Ноэль.
Пьер и Мария Кюри занялись исследованием явления радиоактивности в 1897 году, сразу после рождения первой дочери Ирен.
Мария Кюри пережила мужа на 28 лет. Пьер трагически скончался, попав под колеса кареты в возрасте 46 лет в 1906 году. Сама Мария скончалась в возрасте 66 лет в 1934 году. Позднее прах ученых был перезахоронен в Пантеоне.
После смерти Пьера Мария Кюри заняла его место в Сорбонне и читала лекции по радиоактивности. Она стала первой в истории женщиной-профессором.
Помимо открытия радия и полония, Пьер Кюри сформулировал также ряд идей симметрии. Он утверждал, что нельзя рассматривать симметрию тела, не учитывая симметрию окружающей среды.
В честь четы Кюри назван искусственный химический элемент — кюрий.
В каком-то смысле актриса, исполнившая главную роль в фильме «Опасный элемент» — тезка Марии Кюри. Полное имя актрисы — Розамунд Мари Эллен Пайк.
Режиссер картины Маржан Сатрапи в 2007 году получила пальмовую ветвь на Каннском фестивале за фильм «Персиполис».
Одержимые страстью к исследованиям, они навсегда изменили мир. Эта история о том, как великие открытия могут привести к страшным катастрофам. Пьер и Мария Кюри. Любовники, первооткрыватели, гении.