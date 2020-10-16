Сценарий фильма был написан еще в 2012 году Александром Гоноровским, с которым режиссер Алексей Учитель уже работал над проектом «Край».

По словам Алексея Учителя, когда Виктор Цой разбился, он приехал на место аварии и там познакомился с водителем «Икаруса», с которым и столкнулся Цой. С тех пор он не мог выбросить этого человека из головы, и поэтому именно он стал главным героем фильма.

Одним из потенциальных названий картины было «47» — по названию альбома «Кино», который Виктор Цой слушал, когда разбился в аварии, и который впоследствии был назван «Черный альбом».

Фильм вышел спустя 30 лет после аварии, в которой погиб Виктор Цой, хотя и не в тот же день.

Как отметил Алексей Учитель, несмотря на то что «Цоя» и его документальный фильм о лидере группы «Кино», «Последний герой», разделяют 28 лет, для него они тесно связаны.

Фильм был создан совместными усилиями России, Литвы и Латвии.

Режиссер не верит официальной версии катастрофы, согласно которой Виктор Цой заснул за рулем. Когда он снимал «Последнего героя», съемочная группа провела эксперимент, проехав тот же путь, что и Цой в день своей гибели. По убеждению Учителя, если бы он действительно заснул, то врезался бы в дерево значительно раньше. Режиссер считает, что Цой потерял концентрацию за рулем, ушел в себя и не уследил за дорогой.

Алексей Учитель рассказывал, что окончательно снимать фильм о Цое он решил после того, как на фестивале «Послание к человеку» в 2018 году, где симфонический оркестр исполнил песни Виктора, итальянский режиссер Паоло Соррентино попросил прислать их ему. Учителя привлекла универсальность музыки Цоя, понятной людям независимо от пола, возраста или национальности.

Режиссеру долго не удавалось найти ребенка на роль 5-летнего сына Виктора Цоя, Александра. В итоге по случайному стечению обстоятельств его сыграла маленькая дочь Алексея Учителя, Маша.