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Цой, 2020

2020 / Россия
5.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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Фильм о последних днях легендарного русского рокера.
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Картина, соединившая в себе притчу и роуд-муви, в которой режиссер Алексей Учитель размышляет о феномене Виктора Цоя и его влиянии на людей спустя 30 лет после смерти.

Виктор Цой за свою недолгую жизнь успел и написать песни, которые десятилетиями позже исполняет молодежь, еще не родившаяся, когда он уже умер, и сняться в кино. В том числе у режиссера Алексея Учителя в «Роке» и «Последнем герое». Собственно, «Цой» и есть логическое продолжение второго. После «Лета» Кирилла Серебренникова, которое друзья и коллеги Цоя, вроде музыкального критика Артемия Троицкого или музыканта Бориса Гребенщикова, восприняли неоднозначно, «Цой», по убеждению Учителя, наверняка вызовет не менее противоречивые отзывы. В картине о событиях после смерти Цоя нет актера, исполнившего его роль: Алексей Учитель использовал снятые около 30 лет назад документальные кадры с музыкантом.

15 августа 1990 года водитель «Икаруса» Павел Шелест (Евгений Цыганов) стал невольным участником катастрофы, которая потрясет всю молодежь в СССР и даже некоторых за его пределами, — гибели советского рок-идола Виктора Цоя. На момент аварии Павел не имел ни малейшего понятия о том, кто он такой, не слушал его музыку и уж тем более не подозревал, как этот человек и его творчество будут влиять на людей годы спустя.

 

Сценарий фильма был написан еще в 2012 году Александром Гоноровским, с которым режиссер Алексей Учитель уже работал над проектом «Край».

По словам Алексея Учителя, когда Виктор Цой разбился, он приехал на место аварии и там познакомился с водителем «Икаруса», с которым и столкнулся Цой. С тех пор он не мог выбросить этого человека из головы, и поэтому именно он стал главным героем фильма.

Одним из потенциальных названий картины было «47» — по названию альбома «Кино», который Виктор Цой слушал, когда разбился в аварии, и который впоследствии был назван «Черный альбом».

Фильм вышел спустя 30 лет после аварии, в которой погиб Виктор Цой, хотя и не в тот же день.

Как отметил Алексей Учитель, несмотря на то что «Цоя» и его документальный фильм о лидере группы «Кино», «Последний герой», разделяют 28 лет, для него они тесно связаны.

Фильм был создан совместными усилиями России, Литвы и Латвии.

Режиссер не верит официальной версии катастрофы, согласно которой Виктор Цой заснул за рулем. Когда он снимал «Последнего героя», съемочная группа провела эксперимент, проехав тот же путь, что и Цой в день своей гибели. По убеждению Учителя, если бы он действительно заснул, то врезался бы в дерево значительно раньше. Режиссер считает, что Цой потерял концентрацию за рулем, ушел в себя и не уследил за дорогой.

Алексей Учитель рассказывал, что окончательно снимать фильм о Цое он решил после того, как на фестивале «Послание к человеку» в 2018 году, где симфонический оркестр исполнил песни Виктора, итальянский режиссер Паоло Соррентино попросил прислать их ему. Учителя привлекла универсальность музыки Цоя, понятной людям независимо от пола, возраста или национальности.

Режиссеру долго не удавалось найти ребенка на роль 5-летнего сына Виктора Цоя, Александра. В итоге по случайному стечению обстоятельств его сыграла маленькая дочь Алексея Учителя, Маша.

 

Павел Шелест был правильный мужик. Не любил крутых поворотов. Всегда старался поступать как положено. Но ему не повезло. 15 августа 1990 года на раскаленной трассе Слока-Талси в его автобус врезался «Москвич» Виктора Цоя. Кумир миллионов погиб на месте. Павел ничего не знал о Цое, не слушал его песен. Не знал он и того, что после этого рокового столкновения его жизнь больше никогда не будет прежней.

5.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 12 ноября 2020
Премьера в мире 16 октября 2020
Возраст 16+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Алексей Учитель
Алексей Учитель
В ролях
Паулина Андреева
Паулина Андреева
Евгений Цыганов
Евгений Цыганов
Марьяна Спивак
Марьяна Спивак
Игорь Верник
Игорь Верник
Виктор Цой
Виктор Цой
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Цой 3 постера
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Цой
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15 августа 1990 года Павел Шелест неторопливо ехал по трассе Слока-Талси на «Икарусе», не подозревая, что в 12:38 ему суждено столкнуться с «Москвичом» одной из главных фигур советского рока – Виктора Цоя, который погибнет на месте аварии. Водитель автобуса о нем ничего не знает, музыки его не слушал, но именно ему предстоит вернуть тело Виктора домой в Ленинград вместе с его близкими. Картина не столько о самом музыканте, его друзьях, родных и поисках кассеты…
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mash-popova15 13 ноября 2020, 21:11
«Цой»...🎥🍿
Сказать , что мне не понравился этот фильм , это не сказать ничего 🤦🏼‍♀️Я просто не понимаю зачем надо было снимать эту отвратительную… Читать дальше…
ElizavetaPersonal 12 ноября 2020, 09:39
Хватит снимать Говнофильмы на деньги других. То чувство когда видишь Фонд Кино и понимаешь какой будет фильм.
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
5 причин посмотреть фильм «Цой» 21 января в онлайн-кинотеатре Okko для просмотра стал доступен фильм Алексея Учителя «Цой» – история о водителе «Икаруса», 15 августа 1990 года столкнувшегося с «Москвичом» идола русского рока Виктора Цоя. Реакция на картину была неоднозначной: фильм вызвал массу споров и возмущения, поэтому мы составили список аргументов в его пользу, чтобы зрители все-таки дали «Цою» шанс.
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