Картина, соединившая в себе притчу и роуд-муви, в которой режиссер Алексей Учитель размышляет о феномене Виктора Цоя и его влиянии на людей спустя 30 лет после смерти.
Виктор Цой за свою недолгую жизнь успел и написать песни, которые десятилетиями позже исполняет молодежь, еще не родившаяся, когда он уже умер, и сняться в кино. В том числе у режиссера Алексея Учителя в «Роке» и «Последнем герое». Собственно, «Цой» и есть логическое продолжение второго. После «Лета» Кирилла Серебренникова, которое друзья и коллеги Цоя, вроде музыкального критика Артемия Троицкого или музыканта Бориса Гребенщикова, восприняли неоднозначно, «Цой», по убеждению Учителя, наверняка вызовет не менее противоречивые отзывы. В картине о событиях после смерти Цоя нет актера, исполнившего его роль: Алексей Учитель использовал снятые около 30 лет назад документальные кадры с музыкантом.
15 августа 1990 года водитель «Икаруса» Павел Шелест (Евгений Цыганов) стал невольным участником катастрофы, которая потрясет всю молодежь в СССР и даже некоторых за его пределами, — гибели советского рок-идола Виктора Цоя. На момент аварии Павел не имел ни малейшего понятия о том, кто он такой, не слушал его музыку и уж тем более не подозревал, как этот человек и его творчество будут влиять на людей годы спустя.
Сценарий фильма был написан еще в 2012 году Александром Гоноровским, с которым режиссер Алексей Учитель уже работал над проектом «Край».
По словам Алексея Учителя, когда Виктор Цой разбился, он приехал на место аварии и там познакомился с водителем «Икаруса», с которым и столкнулся Цой. С тех пор он не мог выбросить этого человека из головы, и поэтому именно он стал главным героем фильма.
Одним из потенциальных названий картины было «47» — по названию альбома «Кино», который Виктор Цой слушал, когда разбился в аварии, и который впоследствии был назван «Черный альбом».
Фильм вышел спустя 30 лет после аварии, в которой погиб Виктор Цой, хотя и не в тот же день.
Как отметил Алексей Учитель, несмотря на то что «Цоя» и его документальный фильм о лидере группы «Кино», «Последний герой», разделяют 28 лет, для него они тесно связаны.
Фильм был создан совместными усилиями России, Литвы и Латвии.
Режиссер не верит официальной версии катастрофы, согласно которой Виктор Цой заснул за рулем. Когда он снимал «Последнего героя», съемочная группа провела эксперимент, проехав тот же путь, что и Цой в день своей гибели. По убеждению Учителя, если бы он действительно заснул, то врезался бы в дерево значительно раньше. Режиссер считает, что Цой потерял концентрацию за рулем, ушел в себя и не уследил за дорогой.
Алексей Учитель рассказывал, что окончательно снимать фильм о Цое он решил после того, как на фестивале «Послание к человеку» в 2018 году, где симфонический оркестр исполнил песни Виктора, итальянский режиссер Паоло Соррентино попросил прислать их ему. Учителя привлекла универсальность музыки Цоя, понятной людям независимо от пола, возраста или национальности.
Режиссеру долго не удавалось найти ребенка на роль 5-летнего сына Виктора Цоя, Александра. В итоге по случайному стечению обстоятельств его сыграла маленькая дочь Алексея Учителя, Маша.
Павел Шелест был правильный мужик. Не любил крутых поворотов. Всегда старался поступать как положено. Но ему не повезло. 15 августа 1990 года на раскаленной трассе Слока-Талси в его автобус врезался «Москвич» Виктора Цоя. Кумир миллионов погиб на месте. Павел ничего не знал о Цое, не слушал его песен. Не знал он и того, что после этого рокового столкновения его жизнь больше никогда не будет прежней.
Сказать , что мне не понравился этот фильм , это не сказать ничего 🤦🏼♀️Я просто не понимаю зачем надо было снимать эту отвратительную… Читать дальше…