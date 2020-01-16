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El robo del siglo

Афера века, 2020

2020 / Аргентина
6.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Жизнь в Аргентине нелегкая, особенно у честных людей! Приходится работать на гнусной работе, содержать проклятую семью и вечно тянуть эту лямку. Зачем, если можно однажды ограбить банк и за день обеспечить себя на всю оставшуюся жизнь?

  • Фильм основан на реальных событиях — 13 января 2006 года группа бойких парней отважилась на ограбление филиала Банко Рио в Акассусо, пригороде Буэнос-Айреса.
  • Телеканалы освещали операцию команды спецназа по штурму банка с получасовой задержкой, предполагая, что бандиты могут смотреть ТВ внутри здания, и надеясь обмануть их насчет начала рейда. 
  • Семеро налетчиков действительно успели полюбоваться на штурм в прямом эфире, считая деньги и поедая пиццу, но все равно ухитрились уйти через тоннель.
  • В реальности грабители поделили добычу на неравные доли. Витетт, Араужо, Болстер и Бето получили поровну, Луис Уругваец и Заллоэчеверрия — меньше, так как присоединились к банде позже. Это оговаривалось заранее и не вызвало конфликта.
  • Ворвавшись в здание, полиция выяснила, что грабители взяли в заложники банковский персонал и клиентов с помощью игрушечного оружия. Мало того — нахалы оставили прощальную записку о том, что украли лишь деньги, а не любовь!
  • По официальной версии, было похищено 8 миллионов долларов. По неофициальным — 25.

Криминальная комедия, основанная на реальных событиях самого дерзкого ограбления в истории Аргентины, которое произошло в Буэнос-Айресе.

Идея этого авантюрного плана ограбления пришла в голову Фернандо – мужчине средних лет с тонкой душевной организацией. Жизнь героя кажется ничем не примечательной: он работает инструктором по боевым искусствам, а также обладает талантом художника. Однако серые будни тяготят эксцентричного Фернандо, пока одним дождливым вечером его не озаряет гениальный идея как ограбить банк Рио.

Для реализации дерзкой авантюры ему необходимы сообщники. Самым первым оказывается лучший друг Марсиано -механик по профессии, сейчас примерный муж и отец, но, очевидно, проворачивающий темные делишки в прошлом.

Как в любом крупном предприятии друзьям также нужны деньги, чтобы обеспечить должную подготовку. Тут вступает Луис – харизматичный вор, работающий в одиночку. Благодаря своему мастерству, а также обаянию он сумел сколотить неплохое состояние. Тем не менее, перспектива провернуть большое дело привлекает амбициозного вора.

 

6.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 14 августа 2020
Премьера в мире 16 января 2020
Возраст 16+
Режиссер
Ариэль Виноград
Ариэль Виноград
В ролях
Фабиан Аренильяс
Фабиан Аренильяс
Гильермо Франселья
Гильермо Франселья
Луис Луке
Луис Луке
Пабло Раго
Все актеры и съемочная группа
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Афера века
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Павел Куличенко 5 марта 2023, 12:11
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7 июня 2021 12:45
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