Афера века, 2020

Криминальная комедия, основанная на реальных событиях самого дерзкого ограбления в истории Аргентины, которое произошло в Буэнос-Айресе.

Идея этого авантюрного плана ограбления пришла в голову Фернандо – мужчине средних лет с тонкой душевной организацией. Жизнь героя кажется ничем не примечательной: он работает инструктором по боевым искусствам, а также обладает талантом художника. Однако серые будни тяготят эксцентричного Фернандо, пока одним дождливым вечером его не озаряет гениальный идея как ограбить банк Рио.

Для реализации дерзкой авантюры ему необходимы сообщники. Самым первым оказывается лучший друг Марсиано -механик по профессии, сейчас примерный муж и отец, но, очевидно, проворачивающий темные делишки в прошлом.

Как в любом крупном предприятии друзьям также нужны деньги, чтобы обеспечить должную подготовку. Тут вступает Луис – харизматичный вор, работающий в одиночку. Благодаря своему мастерству, а также обаянию он сумел сколотить неплохое состояние. Тем не менее, перспектива провернуть большое дело привлекает амбициозного вора.