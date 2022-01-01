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Фильмы про танцы
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Фильмы про танцы

Все 56 Онлайн
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По году По рейтингу По названию
Джой: Американка в русском балете
Джой: Американка в русском балете
7.0
документальный
2021, Россия / США
Руки прочь!
Руки прочь!
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7.0
комедия, семейный
2021, США
Шаг за шагом
Шаг за шагом
6.0
комедия, музыка
2020, США
Эма: Танец страсти
Эма: Танец страсти
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6.0
драма
2019, Чили
Шаг вперед 6: Год танцев
Шаг вперед 6: Год танцев
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7.0
драма
2019, США / Китай
Стриптизерши
Стриптизерши
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6.0
триллер, драма
2019, США
Raving Riot: Рейв у парламента
Raving Riot: Рейв у парламента
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7.0
документальный
2019, Грузия / Россия
Суспирия
Суспирия
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6.0
триллер, ужасы, мистика
2018, США / Италия
Экстаз
Экстаз
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7.0
драма
2018, Франция
Мадонна: Рождение легенды
Мадонна: Рождение легенды
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5.0
биография, документальный
2018, США
Нуреев. Белый ворон
Нуреев. Белый ворон
8.0
биография, драма
2018, Великобритания / Франция
Жан Поль Готье, с любовью
Жан Поль Готье, с любовью
7.0
документальный
2018, Франция
Время женщин
Время женщин
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5.0
мелодрама
2018, Россия
Шаг вперед: Жар улиц
Шаг вперед: Жар улиц
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6.0
драма
2018, Колумбия / Аргентина
Танцы насмерть
Танцы насмерть
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4.0
фантастика, приключения, боевик
2017, Россия
Доспехи Бога: В поисках сокровищ
Доспехи Бога: В поисках сокровищ
Смотреть за 1 рубль
5.0
боевик, комедия, приключения
2017, Индия / Китай
Анатомия измены
Анатомия измены
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4.0
драма
2017, Россия
Импульсо: Больше, чем фламенко
Импульсо: Больше, чем фламенко
7.0
документальный
2017, Франция
Грязные танцы
Грязные танцы
3.0
драма, мюзикл, мелодрама
2017, США
Любовь и дружба
Любовь и дружба
7.0
драма, мелодрама
2016, Великобритания / Ирландия / Нидерланды / Франция / США
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Фильмы про танцы смогут расшевелить и наполнить энергией даже самого усталого и ленивого человека. В нашей актуальной подборке представлены популярная молодежная франшиза с участием Ченнинга Татума, а также милая романтическая комедия с Дженнифер Лопес. Здесь также имеется знаменитый фильм Netflix про танцы и множество малоизвестных европейских картин, которые точно понравятся искушенному зрителю. Кино про танцы способно не только поднять настроение, но и «заразить» своего зрителя новым увлекательным хобби.

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