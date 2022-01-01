Фильмы про танцы смогут расшевелить и наполнить энергией даже самого усталого и ленивого человека. В нашей актуальной подборке представлены популярная молодежная франшиза с участием Ченнинга Татума, а также милая романтическая комедия с Дженнифер Лопес. Здесь также имеется знаменитый фильм Netflix про танцы и множество малоизвестных европейских картин, которые точно понравятся искушенному зрителю. Кино про танцы способно не только поднять настроение, но и «заразить» своего зрителя новым увлекательным хобби.