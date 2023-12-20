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Скоро в прокате "Паранормальные явления. Отель призраков"
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Цвет лиловый
The Color Purple
Цвет лиловый, 2023
2023 / США
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о выходе в прокат
Год выпуска
2023
Премьера в России
20 декабря 2023
Премьера в мире
20 декабря 2023
Прокатчик
UPI
Режиссер
Blitz Bazawule
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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Новый гангстерский фильм с Робертом Де Ниро и экранизация «Майнкрафта» получили даты релиза
Также Warner Bros. изменила даты выхода «Аквамена 2» и мюзикла со звездой «Русалочки».
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6 апреля 2023 14:34
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Джон Уик 4
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, триллер, криминал
Моё прекрасное несчастье
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2023, Россия, драма, боевик
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Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
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2023, Франция, приключения
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