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The Color Purple

Цвет лиловый, 2023

2023 / США
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о выходе в прокат
Год выпуска 2023
Премьера в России 20 декабря 2023
Премьера в мире 20 декабря 2023
Прокатчик UPI
Режиссер
Blitz Bazawule
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Цвет лиловый 1 постер
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Новый гангстерский фильм с Робертом Де Ниро и экранизация «Майнкрафта» получили даты релиза Также Warner Bros. изменила даты выхода «Аквамена 2» и мюзикла со звездой «Русалочки».
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6 апреля 2023 14:34
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