Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Улыбка. Зарождение зла» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Чувствуй ритм
Постер фильма Чувствуй ритм
Рейтинги
6.3 Рейтинг IMDb: 6.3
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Чувствуй ритм

Чувствуй ритм

Feel the Beat 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Провалив бродвейское прослушивание, эгоцентричная танцовщица неохотно возвращается домой и соглашается тренировать команду юных неудачниц для большого конкурса.

Страна США
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 19 июня 2020
Премьера в мире 19 июня 2020
Дата выхода
19 июня 2020 Испания
19 июня 2020 Румыния AP
Сборы в мире $207 678
Производство Resonate Entertainment, Bitter Boy Productions Ltd., Deluxe Entertainment Services
Другие названия
Feel the Beat, Siente el ritmo, Đắm Chìm Trong Nhịp Điệu, Känn rytmen, Poczujcie rytm, Ritmi Hisset, Sigue el ritmo, Táncra fel!, Tiny Dancers, Πιάσε τον ρυθμό, Відчуй ритм, Почувствай ритъма, Почувствуй ритм, Чувствуй ритм, フィール・ザ・ビート, 舞感青春
Режиссер
Элисса Даун
В ролях
Энрико Колантони
Энрико Колантони
Вольфганг Новограц
Вольфганг Новограц
Марисса Джэрет Винокур
София Карсон
София Карсон
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Чувствуй ритм
Рост Джоди 2 4.6
Рост Джоди 2 (2022)
В королевском стиле 5.4
В королевском стиле (2022)
День «да» 5.7
День «да» (2021)
На месте принцессы 3: Роман со звездой 5.6
На месте принцессы 3: Роман со звездой (2021)
Вот это ночка! 5.6
Вот это ночка! (2020)
Руководство для нянь: Как поймать монстра 5.4
Руководство для нянь: Как поймать монстра (2020)
На месте принцессы: Новая жизнь 5.4
На месте принцессы: Новая жизнь (2020)
Наследники 3 6.8
Наследники 3 (2019)
Рост Джоди 5.2
Рост Джоди (2019)
Танцуй сердцем 6.2
Танцуй сердцем (2019)
На месте принцессы 6.1
На месте принцессы (2018)
Наследники 2 6.6
Наследники 2 (2017)
Фильм находится в подборках
Фильмы про танцы Фильмы про танцы

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 14 голосов
6.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
Miss Barb Не волнуйся, у меня есть таблетки от аллергии на обратную дорогу. Они быстро снимут симптомы. Они для взрослых, но я просто ломаю их пополам.
Кадры из фильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Рыбка унывака. Подводное приключение
Рыбка унывака. Подводное приключение
2025, Австралия / США, приключения, анимация, комедия
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Если понравился «Оппенгеймер», посмотрите 8-серийную драму о создании советского ядерного оружия: одна из последних ролей Евгении Брик
Лучшие экранизации «Грозового перевала»: у первого фильма в списке есть премия «Оскар», но люди обожают №4
Этот сериал негласно называют лучшим детективом 2024 года, а вы, скорее всего, его пропустили: финал в стиле Агаты Кристи сразит наповал
25 лет спустя я нашел грубый ляп в «Убойной силе»: сценаристы перепутали Чечню и США
Ошибка «Игры престолов», которую фанаты так и не простили (и это не 8 сезон): самую мощную сцену превратили в проходной эпизод
«Семнадцать мгновений весны» видели многие, а как зовут Штирлица – знают не все: у него сразу 3 имени
Россияне выбрали 11 худших советских фильмов: есть даже лента Гайдая
«Давно бы выгнали»: зрители ополчились против персонажа «Первого отдела» — он убил всю реалистичность сериала
Гомер в гробу перевернулся: вопиющие ошибки не помешали «Трое» заработать $500 млн — но историки умываются слезами
Будет ли 3-й сезон «Ландышей»: по популярности их обогнали лишь «Очень странные дела» – а вот что говорят создатели
Главный конкурент «Далекого города» выйдет со дня на день: ожидания высоки — в кадре звезды «Великолепного века» и «Зимородка»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше