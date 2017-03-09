Эпоха танцев, 2017

«Эпоха танцев» - это режиссёрский дебют на большом экране для рижского журналиста Виктора Буды. Оператором стал Ритвар Блука, один из участников престижного фестиваля «Каннские львы». Героями фильма стали Индулис Билзенс (культурный дипломат, стоявший у истоков рейв-культуры в Германии), Деррик Мэй (один из отцов-основателей техно) и Westbam, он же Максимилиан Ленц (легенда электронной музыки Германии). Кроме того, в фильме снялись такие известные личности, как Борис Спайдер, Артемий Троицкий, Алексей Хаас, Игорь Шулинский, Евгений Рудин (DJ Грув), Янис Крауклис, Роберт Гобзинс (EastBam), Угис Полис и другие.

Фильм «Эпоха танцев» расскажет о том, о чём ещё не говорилось в документальном кино. В нём зрители увидят зарождение совершенно новой музыкальной культуры в СССР - рейву. Тогда эта музыка стала настоящей революцией и навсегда изменила культуру в стране.