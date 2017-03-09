Эпоха танцев, 2017

«Эпоха танцев» - это режиссёрский дебют на большом экране для рижского журналиста Виктора Буды. Оператором стал Ритвар Блука, один из участников престижного фестиваля «Каннские львы». Героями фильма стали Индулис Билзенс (культурный дипломат, стоявший у истоков рейв-культуры в Германии), Деррик Мэй (один из отцов-основателей техно) и Westbam, он же Максимилиан Ленц (легенда электронной музыки Германии). Кроме того, в фильме снялись такие известные личности, как Борис Спайдер, Артемий Троицкий, Алексей Хаас, Игорь Шулинский, Евгений Рудин (DJ Грув), Янис Крауклис, Роберт Гобзинс (EastBam), Угис Полис и другие.
Фильм «Эпоха танцев» расскажет о том, о чём ещё не говорилось в документальном кино. В нём зрители увидят зарождение совершенно новой музыкальной культуры в СССР - рейву. Тогда эта музыка стала настоящей революцией и навсегда изменила культуру в стране.
- «Эпоха танцев» - это проект совместного производства России и Эстонии
- Часть средств на фильм было получено при помощи запуска краудфандинговой кампании
- «Эпоха танцев» - это дебютный фильм музыкального журналиста Виктора Буды
- На написание сценария Виктором Будой и Ритваром Блукой было потрачено 15 лет. 4 года заняли съёмки фильма
- «Эпоха танцев» является первым фильмом, рассказывающим о появлении танцевальной культуры в СССР
Фильм посвящен периоду рождения новой музыкальной культуры в СССР и возникновению рейв-движения в России. Эта музыка была революционной, и наследие, оставленное ей, полностью изменило культурный облик страны. Герои фильма - создатели и новаторы культуры, среди которых Максимилиан Ленц (Westbam), Деррик Мэй, Алексей Хаас, Артемий Троицкий, Игорь Шулинский, Евгений Рудин (DJ Грув), Борис Спайдер,Индулис Билзенс, Янис Крауклис, Роберт Гобзинс (EastBam), Угис Полис и многие другие.