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Эпоха танцев Эпоха танцев
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Era of Dance

Эпоха танцев, 2017

2017 / Россия / Латвия
7.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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«Эпоха танцев» - это режиссёрский дебют на большом экране для рижского журналиста Виктора Буды. Оператором стал Ритвар Блука, один из участников престижного фестиваля «Каннские львы». Героями фильма стали Индулис Билзенс (культурный дипломат, стоявший у истоков рейв-культуры в Германии), Деррик Мэй (один из отцов-основателей техно) и Westbam, он же Максимилиан Ленц (легенда электронной музыки Германии). Кроме того, в фильме снялись такие известные личности, как Борис Спайдер, Артемий Троицкий, Алексей Хаас, Игорь Шулинский, Евгений Рудин (DJ Грув), Янис Крауклис, Роберт Гобзинс (EastBam), Угис Полис и другие.

Фильм «Эпоха танцев» расскажет о том, о чём ещё не говорилось в документальном кино. В нём зрители увидят зарождение совершенно новой музыкальной культуры в СССР - рейву. Тогда эта музыка стала настоящей революцией и навсегда изменила культуру в стране.

- «Эпоха танцев» - это проект совместного производства России и Эстонии

- Часть средств на фильм было получено при помощи запуска краудфандинговой кампании

- «Эпоха танцев» - это дебютный фильм музыкального журналиста Виктора Буды

- На написание сценария Виктором Будой и Ритваром Блукой было потрачено 15 лет. 4 года заняли съёмки фильма

- «Эпоха танцев» является первым фильмом, рассказывающим о появлении танцевальной культуры в СССР

Фильм посвящен периоду рождения новой музыкальной культуры в СССР и возникновению рейв-движения в России. Эта музыка была революционной, и наследие, оставленное ей, полностью изменило культурный облик страны. Герои фильма - создатели и новаторы культуры, среди которых Максимилиан Ленц (Westbam), Деррик Мэй, Алексей Хаас, Артемий Троицкий, Игорь Шулинский, Евгений Рудин (DJ Грув), Борис Спайдер,Индулис Билзенс, Янис Крауклис, Роберт Гобзинс (EastBam), Угис Полис и многие другие.

7.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 30 марта 2017
Премьера в мире 9 марта 2017
Возраст 16+
Прокатчик Reflexion Films
Режиссер
Виктор Буда
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Эпоха танцев 1 постер
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Наша рецензия
Ах, эти удивительные восьмидесятые! Чего там только не было: и первые приставки Nintendo, и Тетрис, компакт-диски, интернет, расцвет контр-культуры, Ленинградский рок-клуб, начало вещания MTV. А также Афганская война, эскалация Гонки Вооружения, оборонная программа «Звёздных войн», СССР объявлен «Империей Зла» — Часы Судного Дня отсчитывают без трёх минут Конец Света, — затем последовал распад коммунистических правительств в Восточной Европе, долгожданное…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Премьера фильма «Эпоха танцев» в Москве и Петербурге 28 марта на большом экране московского киноцентра «Октябрь» состоится российская премьера документального фильма Виктора Буды «Эпоха танцев». А 30 марта, в день общего
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27 марта 2017 10:38
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