Raving Riot: Рейв у парламента, 2019

В мае 2018 года в Тбилиси полицейские устроили рейды в двух клубах, среди которых был «Бассиани» — главный грузинский техно-клуб, заслужиший славу локального «Бергхайна» и позволивший говорить о появлении новой генерации целой молодежной культуры. Попытка вторжения государства в эту новую культуру, обернулась тем, чего никто не ожидал: двухдневным рейвом перед зданием парламента на улице Руставелли, позволившим взглянуть на жизнь нового грузинского поколения, для которого электронная музыка стала определяющим фактором.