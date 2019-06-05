Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Raving Riot: Рейв у парламента Raving Riot: Рейв у парламента
Киноафиша Фильмы Raving Riot: Рейв у парламента
Raving riot

Raving Riot: Рейв у парламента, 2019

2019 / Грузия / Россия
7.2 Оцените
11 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Документальный кинопроект начинающего режиссера Степана Поливанова освещает майские события 2018 года, произошедшие в Тбилиси. Это свежий взгляд на грузинскую молодежь, для которой электронное музыкальное направление стало своего рода культом. Кинорежиссер оказался в самом эпицентре, когда молодое поколение устроило дерзкую двухдневную акцию протеста у парламентского здания на проспекте Руставели.

  • Первоначальное название фильма – «Буйный бунт».
  • Дебютный показ состоялся 5 июня 2019-го на Beat Film Festival (фестиваль документального кино). На большие экраны в России кинолента вышла 24 октября того же года. А выход цифрового релиза выпал на май 2020-го.
  • Кассовые сборы российского проката составили 45 212 долларов.
  • По имеющимся данным, в акции протеста участвовало около десяти тысяч жителей Тбилиси.
  • Производством документалки занималась креативная продакшн-студия «Stereotactic», которая специализируется на полном цикле услуг в сфере создания качественного видео.
  • «Raving Riot: Рейв у парламента» является второй кинематографической работой Степана Поливанова. Дебютная документалка вышла в 2016 году и называется «Переверни пластинку». Молодой режиссер работал в команде с Романом Навескиным.

В мае 2018 года в Тбилиси полицейские устроили рейды в двух клубах, среди которых был «Бассиани» — главный грузинский техно-клуб, заслужиший славу локального «Бергхайна» и позволивший говорить о появлении новой генерации целой молодежной культуры. Попытка вторжения государства в эту новую культуру, обернулась тем, чего никто не ожидал: двухдневным рейвом перед зданием парламента на улице Руставелли, позволившим взглянуть на жизнь нового грузинского поколения, для которого электронная музыка стала определяющим фактором.

7.2 Оцените
11 голосов
Продолжительность 1 час 1 минута
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 12 мая 2020
Премьера в мире 5 июня 2019
Возраст 18+
Прокатчик Beat Films
Режиссер
Степан Поливанов
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы про танцы Фильмы про танцы
Постер фильма Raving Riot: Рейв у парламента 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Raving Riot: Рейв у парламента смотреть онлайн

Raving Riot: Рейв у парламента
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
11 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Related video
«С отцом ничего общего»: народ ахнул, увидев детей Лепса от бывшей жены
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
От них такого не ждали: странному поведению Бузовой и Билана нашлось объяснение
«Были бы прекрасной парой»: Волочкова рассекретила планы на будущее
Со сцены снова на экраны? Макеева намекнула на участие в новом телешоу
«Довел до слез»: молодая жена Прилучного выступила с громким заявлением
Без фильтров и макияжа: Долина засветила процесс омоложения
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
Выгнали после двух переломов: Загитова раскрыла правду о работе с Тутберидзе
В сети отыскали гороскоп 1979 года: это самое честное описание знаков Зодиака
«Многие не верят»: вот что сейчас происходит между Медведевой и Милохиным
Приложение киноафиши