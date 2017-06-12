ЖГИ!, 2017

«ЖГИ!» - новый фильм актёра, сценариста и режиссёра Кирилла Плетнёва, известного участием в таких проектах, как «Новые русские 2», «Викинг» и «Пятница». В его второй полнометражной картине сыграли Александра Бортич («Неуловимые: Последний герой»), Инга Оболдина («Ёлки 2»), Виктория Усакова («Ученик», «Остров»), Анна Уколова («Географ глобус пропил») и другие.
Фильм «ЖГИ!» расскажет о надсмотрщице женской колонии Алевтине Романовой. Есть у героини одна большая тайна - она обладает голосом оперной певицы. Правда, петь публично она стесняется. Но преданные заключённые не дремлют! Одна из преступниц снимает пение Алевтины на телефон и тут же выкладывает в интернет. Видео становится хитом, и простую надсмотрщицу приглашают на самое популярное шоу страны. А побороть стеснение и подготовиться к выступление ей поможет та самая заключённая, которая когда-то сама была известной певицей...
- «ЖГИ!» - второй фильм Кирилла Плетёнва, более известного в качестве актёра
- Фильм снимался в действующей колонии для несовершеннолетних в Псковской области
- Продюсерами картины выступили Вадим Горяинов («Ночные стражи») и Рубен Дишдишян («Землетрясение»)
- В фильме снялась телеведущая Ольга Бузова
- Кирилл Плетнев также выступил автором сценария фильма «ЖГИ!». В основу сюжета легла реальная история, случившаяся в 2013 году в Великобритании. Никому не известная надзирательница мужской тюрьмы Сэм Бэйли прославилась после победы английском шоу The X Factor. А дебютный альбом новоиспеченной звезды под названием The Power of Love сразу стал № 1 в британском чарте
У каждого человека есть право на жизнь, свободу и стремление к счастью. Надсмотрщице в женской колонии выпадает шанс изменить свою судьбу, приняв участие в главном песенном шоу страны. Однако сильного голоса для этого недостаточно. Через множество комичных ситуаций и череду драматических событий героине предстоит заново найти себя. А единственным человеком, способный ей в этом помочь, оказывается одна из заключенных, в прошлом – певица. Честная и пронзительная история о том, что жизнь полна возможностей, но у каждой из них есть своя цена…