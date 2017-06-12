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ЖГИ!, 2017

2017 / Россия
7.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Надзирательница в женской тюрьме становится звездой музыкального шоу
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«ЖГИ!» - новый фильм актёра, сценариста и режиссёра Кирилла Плетнёва, известного участием в таких проектах, как «Новые русские 2», «Викинг» и «Пятница». В его второй полнометражной картине сыграли Александра Бортич («Неуловимые: Последний герой»), Инга Оболдина («Ёлки 2»), Виктория Усакова («Ученик», «Остров»), Анна Уколова («Географ глобус пропил») и другие.

Фильм «ЖГИ!» расскажет о надсмотрщице женской колонии Алевтине Романовой. Есть у героини одна большая тайна - она обладает голосом оперной певицы. Правда, петь публично она стесняется. Но преданные заключённые не дремлют! Одна из преступниц снимает пение Алевтины на телефон и тут же выкладывает в интернет. Видео становится хитом, и простую надсмотрщицу приглашают на самое популярное шоу страны. А побороть стеснение и подготовиться к выступление ей поможет та самая заключённая, которая когда-то сама была известной певицей...

- «ЖГИ!» - второй фильм Кирилла Плетёнва, более известного в качестве актёра

- Фильм снимался в действующей колонии для несовершеннолетних в Псковской области

- Продюсерами картины выступили Вадим Горяинов («Ночные стражи») и Рубен Дишдишян («Землетрясение»)

- В фильме снялась телеведущая Ольга Бузова

- Кирилл Плетнев также выступил автором сценария фильма «ЖГИ!». В основу сюжета легла реальная история, случившаяся в 2013 году в Великобритании. Никому не известная надзирательница мужской тюрьмы Сэм Бэйли прославилась после победы английском шоу The X Factor. А дебютный альбом новоиспеченной звезды под названием The Power of Love сразу стал № 1 в британском чарте

У каждого человека есть право на жизнь, свободу и стремление к счастью. Надсмотрщице в женской колонии выпадает шанс изменить свою судьбу, приняв участие в главном песенном шоу страны. Однако сильного голоса для этого недостаточно. Через множество комичных ситуаций и череду драматических событий героине предстоит заново найти себя. А единственным человеком, способный ей в этом помочь, оказывается одна из заключенных, в прошлом – певица. Честная и пронзительная история о том, что жизнь полна возможностей, но у каждой из них есть своя цена…

7.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 7 декабря 2017
Премьера в мире 12 июня 2017
Возраст 12+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Кирилл Плетнев
Кирилл Плетнев
В ролях
Инга Оболдина
Инга Оболдина
Виктория Исакова
Виктория Исакова
Анна Уколова
Анна Уколова
Алексей Шевченков
Алексей Шевченков
Владимир Ильин
Владимир Ильин
Все актеры и съемочная группа
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Вот спортзал с депрессивными ярко-желтыми стенами, вульгарными рисунками и следами баскетбольной разметки на полу. На импровизированной сцене – девочка Ромашка (чистый одуванчик), которая поет совсем не детским, взрослым голосом «Жизнь невозможно повернуть назад...». А вот тот же спортзал спустя 30 лет – в хаосе брошенных вещей и красном свете бумажного фонаря тлеет бордовое пианино. А на сцене все та же Ромашка, точнее Ромаш, а еще точнее - надсмотрщица в…
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Сергей Мелехов 10 декабря 2017, 18:44
Всегда важно о чём фильм. Нет сюжета - нет кино. Никакими звёздами-деньгами-спецэффектами не исправить ситуацию. Здесь сюжет есть. О чём этот фильм?… Читать дальше…
Андрей Николаев 7 декабря 2017, 23:18
хороший фильм, давно не смотрел таких. люди, идите!
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