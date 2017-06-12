ЖГИ!, 2017

«ЖГИ!» - новый фильм актёра, сценариста и режиссёра Кирилла Плетнёва, известного участием в таких проектах, как «Новые русские 2», «Викинг» и «Пятница». В его второй полнометражной картине сыграли Александра Бортич («Неуловимые: Последний герой»), Инга Оболдина («Ёлки 2»), Виктория Усакова («Ученик», «Остров»), Анна Уколова («Географ глобус пропил») и другие.

Фильм «ЖГИ!» расскажет о надсмотрщице женской колонии Алевтине Романовой. Есть у героини одна большая тайна - она обладает голосом оперной певицы. Правда, петь публично она стесняется. Но преданные заключённые не дремлют! Одна из преступниц снимает пение Алевтины на телефон и тут же выкладывает в интернет. Видео становится хитом, и простую надсмотрщицу приглашают на самое популярное шоу страны. А побороть стеснение и подготовиться к выступление ей поможет та самая заключённая, которая когда-то сама была известной певицей...