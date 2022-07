ЖГИ!, 2017

- «ЖГИ!» - второй фильм Кирилла Плетёнва, более известного в качестве актёра

- Фильм снимался в действующей колонии для несовершеннолетних в Псковской области

- Продюсерами картины выступили Вадим Горяинов («Ночные стражи») и Рубен Дишдишян («Землетрясение»)

- В фильме снялась телеведущая Ольга Бузова

- Кирилл Плетнев также выступил автором сценария фильма «ЖГИ!». В основу сюжета легла реальная история, случившаяся в 2013 году в Великобритании. Никому не известная надзирательница мужской тюрьмы Сэм Бэйли прославилась после победы английском шоу The X Factor. А дебютный альбом новоиспеченной звезды под названием The Power of Love сразу стал № 1 в британском чарте