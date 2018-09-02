Шаг вперед: Жар улиц, 2018

В портовом городе Буэнавентура группа близких друзей пытается выбраться из трущоб при помощи музыки и танцев. Они создают танцевальную команду под названием Buenaventura Mon Amur, или сокращенно BMA. Однако в городе, охваченном преступной деятельностью, коррупцией правительства и расизмом полицейских, шансы на то, что афроколумбийские парни из гетто будут едва сводить концы с концами, всегда велики.
Фильм начинается с того, что Харви (Дуван Арисала), звездный исполнитель команды, возвращается домой избитый и весь в ссадинах после очередной неудачной подработки. Для Харви, обремененного необходимостью делать все возможное, чтобы обеспечить свою возлюбленную и их дочь, танец остается единственным утешением. Эту страсть разделяют и его верные друзья Фредди (Хосе Луис Пресиадо) и его младший брат Алекс по прозвищу Малыш (Мануэль Риаскос Мена). Тем временем вспыльчивый и импульсивный характер Фредди может принести команде совершенно ненужные неприятности.
Окруженные со всех сторон несправедливостью и алчностью, герои могут быть свободны от мирских проблем только в танцевальном зале. Однако их самое большое препятствие на пути к мечте окажется прямо перед ними, на другой стороне танцпола. Ведущую конкурирующую танцевальную команду, известную как «Королевские ниггеры», возглавляет Рибок (Хулио Валенсия) – прямолинейный холодный гангстер и местный криминальный авторитет, которого боится вся Буэнавентура. Рибок опасен не только тем, что он сделает все возможное, чтобы победить команду Харви на танцполе, но и тем, что имеет леденящую душу власть и влияние на местное население, чем не могут похвастаться парни из BMA. Харви и команда скоро окажутся втянуты в опасную игру преступного мира, и по ходу фильма надежда на побег из трущоб будет то вспыхивать, то угасать с каждым новым движением и поворотом.
В 2015 году Хорхе Навас был приглашен в проект в качестве режиссера. В том же году стало известно, что продюсированием и съемками фильма займется фонд FDC Integral.
Седьмой ежегодный фестиваль колумбийского кино в Нью-Йорке проходил с 27 марта 2019 года, где и состоялась премьера фильма Хорхе Наваса. На презентации присутствовали актеры, режиссеры и продюсеры фильма.
Оригинальное название фильма – We Are The Heat.
Кастинг на фильм проходил онлайн в конкурсном формате. Танцор Дуван Арисала, который играет Харви, признался, что хотел бы продолжать актерскую карьеру. Для большинства других танцоров это тоже были первые съемки в жизни.
Саундтрек фильма составляют работы исключительно местных музыкантов, среди них Джуниор Джин, который также присутствовал на вечеринке открытия в Нью-Йорке.
Сценарий фильма был написан Стивеном Грисалесом и Диего Виванко.
В фильме снялись танцоры Дуван Аризала, Мигель Анхель Бангела, Хосе Луис Пресиадо, Хулио Валенсия и Мануэль Риаскос Мена.
Фильм принимал участие в Варшавском и Гаванском международных кинофестивалях.
Фильм «Шаг вперед: Жар улиц» является частью трансмедийного проекта под названием We Are the Heat, ранее известного под заголовком Mon Amour, созданного Хуаном Диасби и Стивеном Грисалесом. Трансмедийный проект в свое время был удостоен различных наград, например, MIP CUBE & MIP TV, Best Digital Cases Award, MIDEM Award, Rio Content Market Lab, Best Latin American Transmedia Project in Multi-Platform. Также он стал финалистом конкурса Pixel на Международном кинофестивале в Лондоне в 2012 году.
Один из четырех фильмов, которые вошли в шорт-лист претендентов на выдвижение на премию «Оскар» от Колумбии в 2019 году.
На этих жарких улицах звучат дикие ритмы, пульсируют тела в умопомрачительном танце и решаются криминальные вопросы. Здесь ты выбираешь, кем хочешь стать: быстро разбогатеть, выполняя опасные задания, или добиться успеха на танцполе в соревновании самых отвязных танцевальных команд страны.