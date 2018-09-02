Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Шаг вперед: Жар улиц Шаг вперед: Жар улиц
Киноафиша Фильмы Шаг вперед: Жар улиц
Somos Calentura: We Are The Heat

Шаг вперед: Жар улиц, 2018

2018 / Колумбия / Аргентина
6.0 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Написать отзыв
Колумбийская танцевальная драма о подростках из трущоб
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

В портовом городе Буэнавентура группа близких друзей пытается выбраться из трущоб при помощи музыки и танцев. Они создают танцевальную команду под названием Buenaventura Mon Amur, или сокращенно BMA. Однако в городе, охваченном преступной деятельностью, коррупцией правительства и расизмом полицейских, шансы на то, что афроколумбийские парни из гетто будут едва сводить концы с концами, всегда велики.

Фильм начинается с того, что Харви (Дуван Арисала), звездный исполнитель команды, возвращается домой избитый и весь в ссадинах после очередной неудачной подработки. Для Харви, обремененного необходимостью делать все возможное, чтобы обеспечить свою возлюбленную и их дочь, танец остается единственным утешением. Эту страсть разделяют и его верные друзья Фредди (Хосе Луис Пресиадо) и его младший брат Алекс по прозвищу Малыш (Мануэль Риаскос Мена). Тем временем вспыльчивый и импульсивный характер Фредди может принести команде совершенно ненужные неприятности.

Окруженные со всех сторон несправедливостью и алчностью, герои могут быть свободны от мирских проблем только в танцевальном зале. Однако их самое большое препятствие на пути к мечте окажется прямо перед ними, на другой стороне танцпола. Ведущую конкурирующую танцевальную команду, известную как «Королевские ниггеры», возглавляет Рибок (Хулио Валенсия) – прямолинейный холодный гангстер и местный криминальный авторитет, которого боится вся Буэнавентура. Рибок опасен не только тем, что он сделает все возможное, чтобы победить команду Харви на танцполе, но и тем, что имеет леденящую душу власть и влияние на местное население, чем не могут похвастаться парни из BMA. Харви и команда скоро окажутся втянуты в опасную игру преступного мира, и по ходу фильма надежда на побег из трущоб будет то вспыхивать, то угасать с каждым новым движением и поворотом.

В 2015 году Хорхе Навас был приглашен в проект в качестве режиссера. В том же году стало известно, что продюсированием и съемками фильма займется фонд FDC Integral.

Седьмой ежегодный фестиваль колумбийского кино в Нью-Йорке проходил с 27 марта 2019 года, где и состоялась премьера фильма Хорхе Наваса. На презентации присутствовали актеры, режиссеры и продюсеры фильма.

Оригинальное название фильма  – We Are The Heat.

Кастинг на фильм проходил онлайн в конкурсном формате. Танцор Дуван Арисала, который играет Харви, признался, что хотел бы продолжать актерскую карьеру. Для большинства других танцоров это тоже были первые съемки в жизни.

Саундтрек фильма составляют работы исключительно местных музыкантов, среди них Джуниор Джин, который также присутствовал на вечеринке открытия в Нью-Йорке.

Сценарий фильма был написан Стивеном Грисалесом и Диего Виванко.

В фильме снялись танцоры Дуван Аризала, Мигель Анхель Бангела, Хосе Луис Пресиадо, Хулио Валенсия и Мануэль Риаскос Мена.

Фильм принимал участие в Варшавском и Гаванском международных кинофестивалях.

Фильм «Шаг вперед: Жар улиц» является частью трансмедийного проекта под названием We Are the Heat, ранее известного под заголовком Mon Amour, созданного Хуаном Диасби и Стивеном Грисалесом. Трансмедийный проект в свое время был удостоен различных наград, например, MIP CUBE & MIP TV, Best Digital Cases Award, MIDEM Award, Rio Content Market Lab, Best Latin American Transmedia Project in Multi-Platform. Также он стал финалистом конкурса Pixel на Международном кинофестивале в Лондоне в 2012 году.

Один из четырех фильмов, которые вошли в шорт-лист претендентов на выдвижение на премию «Оскар» от Колумбии в 2019 году.

На этих жарких улицах звучат дикие ритмы, пульсируют тела в умопомрачительном танце и решаются криминальные вопросы. Здесь ты выбираешь, кем хочешь стать: быстро разбогатеть, выполняя опасные задания, или добиться успеха на танцполе в соревновании самых отвязных танцевальных команд страны.

6.0 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в России 6 мая 2021
Премьера в мире 2 сентября 2018
Возраст 16+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Хорхе Навас
Хорхе Навас
В ролях
Роза Эстер Москера Арамбуро
Дуван Арисала
Дуван Арисала
Мигель Анхель Бангела
Ейсон Чаверра
Ейсон Чаверра
Харлин Хавьер Мартинес
Харлин Хавьер Мартинес
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы про танцы Фильмы про танцы
Постер фильма Шаг вперед: Жар улиц 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Шаг вперед: Жар улиц смотреть онлайн

Шаг вперед: Жар улиц
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Буэнавентура, Колумбия. Крепкий парень по имени Харви возвращается домой, к жене и маленькой дочери. Семья живет бедно, как, судя по всему, и большинство местного населения. Постоянной работой обзавестись в этих краях затруднительно, поэтому вместе с верными товарищами Харви танцует и принимает участие в местном турнире, победитель которого будет представлять Буэнавентуру на национальном чемпионате по уличным танцам. Ставки высоки как никогда, но изможденный Харви без гроша в кармане…
Читать
Пока нет отзывов Написать
12 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Эскортницы
Эскортницы
2021, Польша, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Related video
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
Не просто так: россиянам раскрыли глаза на произошедшее в день памяти Фриске
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
Приложение киноафиши