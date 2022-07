Шаг вперед: Жар улиц, 2018

В 2015 году Хорхе Навас был приглашен в проект в качестве режиссера. В том же году стало известно, что продюсированием и съемками фильма займется фонд FDC Integral.

Седьмой ежегодный фестиваль колумбийского кино в Нью-Йорке проходил с 27 марта 2019 года, где и состоялась премьера фильма Хорхе Наваса. На презентации присутствовали актеры, режиссеры и продюсеры фильма.

Оригинальное название фильма – We Are The Heat.

Кастинг на фильм проходил онлайн в конкурсном формате. Танцор Дуван Арисала, который играет Харви, признался, что хотел бы продолжать актерскую карьеру. Для большинства других танцоров это тоже были первые съемки в жизни.

Саундтрек фильма составляют работы исключительно местных музыкантов, среди них Джуниор Джин, который также присутствовал на вечеринке открытия в Нью-Йорке.

Сценарий фильма был написан Стивеном Грисалесом и Диего Виванко.

В фильме снялись танцоры Дуван Аризала, Мигель Анхель Бангела, Хосе Луис Пресиадо, Хулио Валенсия и Мануэль Риаскос Мена.

Фильм принимал участие в Варшавском и Гаванском международных кинофестивалях.

Фильм «Шаг вперед: Жар улиц» является частью трансмедийного проекта под названием We Are the Heat, ранее известного под заголовком Mon Amour, созданного Хуаном Диасби и Стивеном Грисалесом. Трансмедийный проект в свое время был удостоен различных наград, например, MIP CUBE & MIP TV, Best Digital Cases Award, MIDEM Award, Rio Content Market Lab, Best Latin American Transmedia Project in Multi-Platform. Также он стал финалистом конкурса Pixel на Международном кинофестивале в Лондоне в 2012 году.

Один из четырех фильмов, которые вошли в шорт-лист претендентов на выдвижение на премию «Оскар» от Колумбии в 2019 году.