Шаг вперед: Жар улиц, 2018

В портовом городе Буэнавентура группа близких друзей пытается выбраться из трущоб при помощи музыки и танцев. Они создают танцевальную команду под названием Buenaventura Mon Amur, или сокращенно BMA. Однако в городе, охваченном преступной деятельностью, коррупцией правительства и расизмом полицейских, шансы на то, что афроколумбийские парни из гетто будут едва сводить концы с концами, всегда велики.

Фильм начинается с того, что Харви (Дуван Арисала), звездный исполнитель команды, возвращается домой избитый и весь в ссадинах после очередной неудачной подработки. Для Харви, обремененного необходимостью делать все возможное, чтобы обеспечить свою возлюбленную и их дочь, танец остается единственным утешением. Эту страсть разделяют и его верные друзья Фредди (Хосе Луис Пресиадо) и его младший брат Алекс по прозвищу Малыш (Мануэль Риаскос Мена). Тем временем вспыльчивый и импульсивный характер Фредди может принести команде совершенно ненужные неприятности.

Окруженные со всех сторон несправедливостью и алчностью, герои могут быть свободны от мирских проблем только в танцевальном зале. Однако их самое большое препятствие на пути к мечте окажется прямо перед ними, на другой стороне танцпола. Ведущую конкурирующую танцевальную команду, известную как «Королевские ниггеры», возглавляет Рибок (Хулио Валенсия) – прямолинейный холодный гангстер и местный криминальный авторитет, которого боится вся Буэнавентура. Рибок опасен не только тем, что он сделает все возможное, чтобы победить команду Харви на танцполе, но и тем, что имеет леденящую душу власть и влияние на местное население, чем не могут похвастаться парни из BMA. Харви и команда скоро окажутся втянуты в опасную игру преступного мира, и по ходу фильма надежда на побег из трущоб будет то вспыхивать, то угасать с каждым новым движением и поворотом.