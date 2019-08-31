Эма: Танец страсти, 2019

Молодая семейная пара танцоров усыновляет семилетнего мальчика. Эма и Гастон не могут иметь своих детей, поэтому надеются, что приемный сын подарит им радость родительской заботы. Однако оказывается, что к такой ответственности они еще не готовы. Ребенка приходится вернуть назад в приют, и брак пары распадается. Терзаемая чувством вины Эма пытается найти утешение в случайных связях и в танце.