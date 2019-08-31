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Эма: Танец страсти Эма: Танец страсти
Киноафиша Фильмы Эма: Танец страсти
Ema

Эма: Танец страсти, 2019

2019 / Чили
6.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Молодая семейная пара танцоров усыновляет семилетнего мальчика. Эма и Гастон не могут иметь своих детей, поэтому надеются, что приемный сын подарит им радость родительской заботы. Однако оказывается, что к такой ответственности они еще не готовы. Ребенка приходится вернуть назад в приют, и брак пары распадается. Терзаемая чувством вины Эма пытается найти утешение в случайных связях и в танце.

  • Премьера ленты состоялась в августе 2019 года на кинофестивале в Венеции. Здесь она удостоилась премии за лучший фильм, который выбрало молодежное жюри.
  • Картина была представлена и на других международных фестивалях, в том числе в Цюрихе, Торонто, Стокгольме, Лондоне и проч.
  • Актриса, исполнявшая главную роль, брала уроки танцев, чтобы точнее отобразить образ. Также ей потребовались занятия балетом и пилатесом, которые сделали осанку лучше, и позволили ей больше походить на профессиональную танцовщицу.
  • Съемки велись в Чили, в городе Вальпараисо.
  • Это третья по счету лента режиссера Пабло Ларрина, роль в которой исполнил актер Гаэль Гарсиа Берналь. Ранее они работали над фильмами «Нет» и «Неруда».
  • Композитор приступил к созданию музыки еще во время съемок. Режиссер слушал ее во время работы.

После того, как шокирующий инцидент разрушает ее брак с хореографом Гастоном, танцовщица Эма погружается в мир реггетона — уличного танцевального и музыкального стиля. Новый творческий путь становится для нее одиссеей страсти, желания, освобождения и обретения себя.

6.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в России 20 февраля 2020
Премьера онлайн 1 мая 2020
Премьера в мире 31 августа 2019
Возраст 16+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Пабло Ларраин
Пабло Ларраин
В ролях
Гаэль Гарсия Берналь
Гаэль Гарсия Берналь
Мариана Ди Джироламо
Мариана Ди Джироламо
Сантьяго Кабрера
Сантьяго Кабрера
Мариана Лойола
Мариана Лойола
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Эма: Танец страсти 3 постера
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Эма: Танец страсти смотреть онлайн

Эма: Танец страсти
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Наша рецензия
Сорвавшись ненадолго в Голливуд, чтобы снять драму о вдове известного президента «Джеки», чилийский режиссер Пабло Ларраин решил вернуться к корням и привез на Венецианский кинофестиваль картину, снятую на родном языке с испанскими актерами. «Эма: Танец страсти» выдает себя за дерзкое высказывание на языке тела, но на деле оказывается набором противоречий. Разбираемся, что пошло не так. Танцовщица по жизни, мастерица по маникюру днем — молодая девушка с…
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elenweb 24 февраля 2020, 13:18
Это один из тех фильмов, о которых думаешь после сеанса ещё несколько дней. От него стойкое послевкусие , когда хочется слушать главную песню снова и… Читать дальше…
Ульяна Баженова 27 февраля 2020, 14:28
Фильм не понравился, от слова совсем
Про сюжет все поняли - его нет.
Ждала хороших танцев. То же не увидела
Сюр и много секса
Единственное,… Читать дальше…
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14 голосов
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