Фильм «Рок» является первым режиссёрским проектом для большого экрана Ивана Шахназарова (актёр в серии фильмов «Неуловимые»). В его дебютной ленте снялись такие актёры, как Дмитрий Чеботарёв («Ставка на любовь», сериал «Инквизитор»), Кирилл Фролов («Огни большой деревни»), Иван Ивашкин («Ёлки 3», «Духless 2»), Виталий Кищенко («Анна Каренина: История Вронского»), Евгений Стычкин («День выборов») и другие.
Фильм «Рок» расскажет о нескольких молодых людях, объединённых общей целью, - покорить музыкальные вершины Москвы. Эти трое пока ещё не успели стать не только группой, но и друзьями. Однако чем дальше они от дома, тем больше с ними происходит изменений. По дороге их ждут опасные приключения, которые изменят их навсегда. «Рок» - это не просто фильм, а дорога к своей мечте, которая оказалась куда важнее поставленной цели.
- «Рок» - это дебютный полнометражный фильм Ивана Шахназарова, сына Карена Шахназарова
- В 2013 году Иван Шахназаров также снял короткометражку под названием «Рок», которая и легла в основу фильма
- Фильм «Рок» снят при поддержке Фонда Кино
- Бюджет фильма составил 84 миллиона рублей
«Рок» – музыкальный жанр или злая судьба? Героев фильма, которые отправились покорять музыкальный Олимп Москвы, сопровождает и то, и другое. Эта троица даже еще не группа и не команда и, наверное, не друзья. Но это в начале пути. Чем дальше герои удаляются от дома, чем опаснее их приключения и встреченные на пути люди, тем сильнее ребята меняются внутренне. Фильм-путешествие, фильм – поиск самих себя, где дорога к мечте стала самым большим, ярким, опасным и незабываемым приключением в жизни молодых провинциальных музыкантов.