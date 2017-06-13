Фильм «Рок» является первым режиссёрским проектом для большого экрана Ивана Шахназарова (актёр в серии фильмов «Неуловимые»). В его дебютной ленте снялись такие актёры, как Дмитрий Чеботарёв («Ставка на любовь», сериал «Инквизитор»), Кирилл Фролов («Огни большой деревни»), Иван Ивашкин («Ёлки 3», «Духless 2»), Виталий Кищенко («Анна Каренина: История Вронского»), Евгений Стычкин («День выборов») и другие.

Фильм «Рок» расскажет о нескольких молодых людях, объединённых общей целью, - покорить музыкальные вершины Москвы. Эти трое пока ещё не успели стать не только группой, но и друзьями. Однако чем дальше они от дома, тем больше с ними происходит изменений. По дороге их ждут опасные приключения, которые изменят их навсегда. «Рок» - это не просто фильм, а дорога к своей мечте, которая оказалась куда важнее поставленной цели.