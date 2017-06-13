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Рок Рок
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Рок, 2017

2017 / Россия
6.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Роуд-муви о молодых рок-музыкантах, мечтающих покорить Москву
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Фильм «Рок» является первым режиссёрским проектом для большого экрана Ивана Шахназарова (актёр в серии фильмов «Неуловимые»). В его дебютной ленте снялись такие актёры, как Дмитрий Чеботарёв («Ставка на любовь», сериал «Инквизитор»), Кирилл Фролов («Огни большой деревни»), Иван Ивашкин («Ёлки 3», «Духless 2»), Виталий Кищенко («Анна Каренина: История Вронского»), Евгений Стычкин («День выборов») и другие.

Фильм «Рок» расскажет о нескольких молодых людях, объединённых общей целью, - покорить музыкальные вершины Москвы. Эти трое пока ещё не успели стать не только группой, но и друзьями. Однако чем дальше они от дома, тем больше с ними происходит изменений. По дороге их ждут опасные приключения, которые изменят их навсегда. «Рок» - это не просто фильм, а дорога к своей мечте, которая оказалась куда важнее поставленной цели.

- «Рок» - это дебютный полнометражный фильм Ивана Шахназарова, сына Карена Шахназарова

- В 2013 году Иван Шахназаров также снял короткометражку под названием «Рок», которая и легла в основу фильма

- Фильм «Рок» снят при поддержке Фонда Кино

- Бюджет фильма составил 84 миллиона рублей

«Рок» – музыкальный жанр или злая судьба? Героев фильма, которые отправились покорять музыкальный Олимп Москвы, сопровождает и то, и другое. Эта троица даже еще не группа и не команда и, наверное, не друзья. Но это в начале пути. Чем дальше герои удаляются от дома, чем опаснее их приключения и встреченные на пути люди, тем сильнее ребята меняются внутренне. Фильм-путешествие, фильм – поиск самих себя, где дорога к мечте стала самым большим, ярким, опасным и незабываемым приключением в жизни молодых провинциальных музыкантов.

6.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 9 ноября 2017
Премьера в мире 13 июня 2017
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Иван Шахназаров
Иван Шахназаров
В ролях
Иван Ивашкин
Иван Ивашкин
Кирилл Фролов
Кирилл Фролов
Дмитрий Чеботарёв
Дмитрий Чеботарёв
Никита Тарасов
Никита Тарасов
Виталий Кищенко
Виталий Кищенко
Все актеры и съемочная группа
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Рок
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По странному стечению обстоятельств юрист (Никита Тарасов) влиятельной радиостанции «Рок» в маленьком провинциальном городке становится зрителем выступления молодой рок-группы. В ее участниках он разглядел будущих звезд и не замедлил пригласить к себе на работу – там есть один влиятельный продюсер, и тот непременно должен узнать о талантливой молодежи. Им главное успеть бы в столицу до выходных, а то продюсер уедет в отпуск на несколько месяцев. Такой шанс в духе голливудских…
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