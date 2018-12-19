Жан Поль Готье, с любовью, 2018

Французский модельер Жан-Поль Готье прославился своим провокационным стилем. Он создавал одежду под впечатлением от уличной моды и различных субкультур. Его модели были раскрепощенными, а порой и откровенно вызывающими. Но как простой мальчик из пригорода, у которого даже не было специального образования, смог так сильно повлиять на мировую моду? Фильм рассказывает историю становления модного кутюрье.