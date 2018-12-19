Жан Поль Готье, с любовью, 2018

Французский модельер Жан-Поль Готье прославился своим провокационным стилем. Он создавал одежду под впечатлением от уличной моды и различных субкультур. Его модели были раскрепощенными, а порой и откровенно вызывающими. Но как простой мальчик из пригорода, у которого даже не было специального образования, смог так сильно повлиять на мировую моду? Фильм рассказывает историю становления модного кутюрье.
Любой дизайнер может организовать показ мод, но только Готье мог бы сделать «Fashion Freak Show» в Фоли-Бержер. Зрителю предстоит зайти за кулисы самого возмутительного проекта новатора моды.