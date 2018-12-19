Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Жан Поль Готье, с любовью Жан Поль Готье, с любовью
Киноафиша Фильмы Жан Поль Готье, с любовью
Jean Paul Gaultier: Freak and Chic

Жан Поль Готье, с любовью, 2018

2018 / Франция
7.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Французский модельер Жан-Поль Готье прославился своим провокационным стилем. Он создавал одежду под впечатлением от уличной моды и различных субкультур. Его модели были раскрепощенными, а порой и откровенно вызывающими. Но как простой мальчик из пригорода, у которого даже не было специального образования, смог так сильно повлиять на мировую моду? Фильм рассказывает историю становления модного кутюрье.

  • Дословный перевод названия – «Жан-Поль Готье: Фрик и Шик».
  • В картине рассказывается не только о жизни модельера. Здесь рассматривается история создания одного из самых спорных проектов в мире моды – «Fashion Freak Show». Готье раскрыл все секреты и рассказал, как в течение двух лет готовил шоу.
  • Кутюрье признавался, что идея создания проекта пришла к нему в 9-летнем возрасте. Тогда он увидел по телевизору выступление танцоров в кабаре.
  • Эта первая полнометражная лента, хоть и документальная, для режиссера Яна Леноре.
  • Фильм показали на нескольких фестивалях кино, в том числе в Сиэтле.
  • Модельер признавался, что при работе над шоу вдохновлялся многими вещами, в том числе живописью, архитектурой, а также обычными людьми, которые одеты странно.

Любой дизайнер может организовать показ мод, но только Готье мог бы сделать «Fashion Freak Show» в Фоли-Бержер. Зрителю предстоит зайти за кулисы самого возмутительного проекта новатора моды.

7.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в России 13 февраля 2020
Премьера в мире 19 декабря 2018
Возраст 16+
Прокатчик Пионер
Режиссер
Ян Леноре
В ролях
Жан-Поль Готье
Жан-Поль Готье
Марион Котийяр
Марион Котийяр
Катрин Денев
Катрин Денев
Мадонна
Мадонна
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы про танцы Фильмы про танцы
Постер фильма Жан Поль Готье, с любовью 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
14 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Related video
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Не просто так: россиянам раскрыли глаза на произошедшее в день памяти Фриске
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Приложение киноафиши