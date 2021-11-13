Джой: Американка в русском балете, 2021

5 причин смотреть фильм «Джой: Американка в русском балете»

В основу документальной картины легла реальная история американской девушки по имени Джой Уомак, которая стала первой гражданкой Соединенных Штатов, удостоившейся чести стать одной из балерин Большого театра. Увы, ее мечта была исполнена непомерной ценой.

Над производством фильма работали сразу три режиссера-документалиста, двое из которых — Сергей Гаврилов и Данила Кузнецов — работают в России, а Дина Бурлис большую часть жизни провела в Америке, где окончила сразу несколько учебных заведений. Лента о Джой является уникальным проектом, в котором сплелись киношколы разных стран.

В съемках картины принимали участие как сама Джой Уомак, так и многие другие люди, которые оказались непосредственно причастными к ее судьбе, среди них Наталия Гончарова, Елизавета Шведенко, Никита Иванов-Гончаров и другие.

Эта картина — редкий представитель документального кино в российском прокате. Как правило, фильмы подобного жанра не пользуются популярностью среди киноманов, однако они определенно заслуживают нашего внимания. Особенно, когда им все-таки удается добраться до больших экранов.

В производстве ленты принимали участие сразу несколько стран, в том числе Россия, Соединенные Штаты и Великобритания.