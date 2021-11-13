Джой: Американка в русском балете, 2021

5 причин смотреть фильм «Джой: Американка в русском балете»
В основу документальной картины легла реальная история американской девушки по имени Джой Уомак, которая стала первой гражданкой Соединенных Штатов, удостоившейся чести стать одной из балерин Большого театра. Увы, ее мечта была исполнена непомерной ценой.
Над производством фильма работали сразу три режиссера-документалиста, двое из которых — Сергей Гаврилов и Данила Кузнецов — работают в России, а Дина Бурлис большую часть жизни провела в Америке, где окончила сразу несколько учебных заведений. Лента о Джой является уникальным проектом, в котором сплелись киношколы разных стран.
В съемках картины принимали участие как сама Джой Уомак, так и многие другие люди, которые оказались непосредственно причастными к ее судьбе, среди них Наталия Гончарова, Елизавета Шведенко, Никита Иванов-Гончаров и другие.
Эта картина — редкий представитель документального кино в российском прокате. Как правило, фильмы подобного жанра не пользуются популярностью среди киноманов, однако они определенно заслуживают нашего внимания. Особенно, когда им все-таки удается добраться до больших экранов.
В производстве ленты принимали участие сразу несколько стран, в том числе Россия, Соединенные Штаты и Великобритания.
Режиссер картины Дина Бурлис неоднократно участвовала в создании документальных проектов. В ее фильмографии, например, есть фильм-концерт британской рок-группы Muse, над которым она работала вместе с самими музыкантами.
Еще один постановщик ленты, Сергей Гаврилов, также взял на себя роль оператора. В течение многих лет Сергей является одним из ведущих преподавателей Академии Фотографии. Однако «Джой: Американка в русском балете» стала его первой полнометражной работой.
Третий режиссер фильма, Данила Кузнецов, тоже не ограничился одной лишь постановкой. Вместе с Диной Бурлис он занимался финальным монтажом документальной ленты об американской балерине. Картина также стала первой в его фильмографии.
Джой Уомак родилась в многодетной семье в Калифорнии. С шестилетнего возраста она активно занималась балетными танцами. После выпуска из балетной академии в Вашингтоне она переехала в Москву, где поступила в столичную академию по хореографии, которую окончила с красным дипломом. Впоследствии Уомак сменила сразу несколько «больших» сцен, но главное ее достижение – это, конечно, участие в труппе Большого театра.
Карьера Джой Уомак не ограничилась российскими постановками, она также была ведущей танцовщицей южнокорейского «Юниверсал-балет».
Джой Уомак — простая американской девушка с необычной мечтой. Она хотела стать балериной Большого театра. И ей это удалось. Но какой ценой? Фильм рассказывает историю успеха и поражений, тайн и шокирующих открытий, тернистого пути к цели и цены, которую пришлось заплатить.