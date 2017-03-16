Танцы насмерть, 2017

Режиссёр сериала «Грач» и ленты «Спираль» снимает свой второй полнометражный фильм «Танцы насмерть». Сценарий к картине написал Андрей Золотарёв, один из авторов «Призрака», «Ледокола» и «Притяжения». В главных ролях снялись молодые актёры кино и телевидения: Иван Жвакин («Молодёжка»), Денис Шведов («Измены»), Лукерья Ильяшенко («Сладкая жизнь») и Агния Дитковските («Вий»).

Сюжет фильма «Танцы насмерть» перенесёт зрителей на несколько десятилетий в будущее. Из-за ядерной войны цивилизация практически уничтожена, а единственный способ выжить в новом мире - получить особую энергию. Но добывается она из человека, поэтому в бункере с выжившими проводится танцевальный турнир, проигравшие в котором становятся необходимым для жизни ресурсом. Победитель же получит место среди элиты. Главным героем станет парень Костя, который влюбляется в свою соперницу. Он продолжает бороться за победу, однако понимает, что это может привести к противостоянию с любимой в финале.