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Танцы насмерть Танцы насмерть
Киноафиша Фильмы Танцы насмерть

Танцы насмерть, 2017

2017 / Россия
4.7 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 2.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссёр сериала «Грач» и ленты «Спираль» снимает свой второй полнометражный фильм «Танцы насмерть». Сценарий к картине написал Андрей Золотарёв, один из авторов «Призрака», «Ледокола» и «Притяжения». В главных ролях снялись молодые актёры кино и телевидения: Иван Жвакин («Молодёжка»), Денис Шведов («Измены»), Лукерья Ильяшенко («Сладкая жизнь») и Агния Дитковските («Вий»).

Сюжет фильма «Танцы насмерть» перенесёт зрителей на несколько десятилетий в будущее. Из-за ядерной войны цивилизация практически уничтожена, а единственный способ выжить в новом мире - получить особую энергию. Но добывается она из человека, поэтому в бункере с выжившими проводится танцевальный турнир, проигравшие в котором становятся необходимым для жизни ресурсом. Победитель же получит место среди элиты. Главным героем станет парень Костя, который влюбляется в свою соперницу. Он продолжает бороться за победу, однако понимает, что это может привести к противостоянию с любимой в финале.

- Фильм «Танцы насмерть» снимался в районе Москва-Сити, в бизнес-центре Dominion Tower, в здании Президиума Российской Академии Наук, а также в старых корпусах Электрозавода

- Декорации внутри бункера и танцевальная арена создавались в павильонах

- Хореографией в проекте занялся Игорь Рудник, который причастен к созданию таких шоу, как «Танцуй» на Первом канале и «Танцы на ТНТ»

- Ещё до выхода фильма «Танцы насмерть» в прокат уже было объявлено о выпуске сиквела в 2017 году

Москва, 2070-е. Ядерная война и катаклизмы уничтожили цивилизацию. В закрытом бункере на высокотехнологичной арене проводится жестокий танцевальный турнир, в котором состязаются молодые герои. Механизм арены — непостижимый симбиоз современных технологий и древних жертвенных ритуалов. Арена выкачивает из проигравших танцоров энергию, необходимую для выживания всего города.

Главный герой — парень с улиц по имени Костя — попадается во время полицейской облавы и становится участником турнира. Его приводят в закрытый бункер, где он знакомится с другими претендентами на победу. И влюбляется в одну из участниц шоу. Удастся ли герою выжить и спасти любимую девушку — или их жизни заберет арена?

4.7 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 2.9
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в России 16 марта 2017
Премьера в мире 16 марта 2017
Возраст 12+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Андрей Волгин
Андрей Волгин
В ролях
Иван Жвакин
Иван Жвакин
Никита Волков
Никита Волков
Лукерья Ильяшенко
Лукерья Ильяшенко
Агния Дитковските
Агния Дитковските
Александр Тютин
Александр Тютин
Все актеры и съемочная группа
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Танцы насмерть
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
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«Танцуй или умри!» - кричит диджей, и двое людей должны немедленно начать танцевать. Тот кто остановится первым - умрет, а всю его энергию выкачают на благо земли, дабы предотвратить новые катаклизмы. Это постапокалипсис, здесь есть элита, которая сидит в бункере и устраивает танцы насмерть, а есть простые люди на улице, которые умирают от выброса ядерного пепла или же на танцполе. Казалось бы, синопсис к очередному сезону «Танцы на ТНТ», но нет, это сюжет…
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Ирина 3 апреля 2017, 01:39
Были на закрытом показе 2 апреля в Люксоре. The Prodigy нервно курит в сторонке ;$! Иван Жвакин ходячий сексик...даже у меня, пожилого человека,… Читать дальше…
SKY 12 апреля 2017, 14:51
Смотрел кто-то? 😳 Стоит идти?
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