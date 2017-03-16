Танцы насмерть, 2017

Режиссёр сериала «Грач» и ленты «Спираль» снимает свой второй полнометражный фильм «Танцы насмерть». Сценарий к картине написал Андрей Золотарёв, один из авторов «Призрака», «Ледокола» и «Притяжения». В главных ролях снялись молодые актёры кино и телевидения: Иван Жвакин («Молодёжка»), Денис Шведов («Измены»), Лукерья Ильяшенко («Сладкая жизнь») и Агния Дитковските («Вий»).
Сюжет фильма «Танцы насмерть» перенесёт зрителей на несколько десятилетий в будущее. Из-за ядерной войны цивилизация практически уничтожена, а единственный способ выжить в новом мире - получить особую энергию. Но добывается она из человека, поэтому в бункере с выжившими проводится танцевальный турнир, проигравшие в котором становятся необходимым для жизни ресурсом. Победитель же получит место среди элиты. Главным героем станет парень Костя, который влюбляется в свою соперницу. Он продолжает бороться за победу, однако понимает, что это может привести к противостоянию с любимой в финале.
- Фильм «Танцы насмерть» снимался в районе Москва-Сити, в бизнес-центре Dominion Tower, в здании Президиума Российской Академии Наук, а также в старых корпусах Электрозавода
- Декорации внутри бункера и танцевальная арена создавались в павильонах
- Хореографией в проекте занялся Игорь Рудник, который причастен к созданию таких шоу, как «Танцуй» на Первом канале и «Танцы на ТНТ»
- Ещё до выхода фильма «Танцы насмерть» в прокат уже было объявлено о выпуске сиквела в 2017 году
Москва, 2070-е. Ядерная война и катаклизмы уничтожили цивилизацию. В закрытом бункере на высокотехнологичной арене проводится жестокий танцевальный турнир, в котором состязаются молодые герои. Механизм арены — непостижимый симбиоз современных технологий и древних жертвенных ритуалов. Арена выкачивает из проигравших танцоров энергию, необходимую для выживания всего города.
Главный герой — парень с улиц по имени Костя — попадается во время полицейской облавы и становится участником турнира. Его приводят в закрытый бункер, где он знакомится с другими претендентами на победу. И влюбляется в одну из участниц шоу. Удастся ли герою выжить и спасти любимую девушку — или их жизни заберет арена?