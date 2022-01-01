Когда ежедневная рутина наскучила и хочется разбавить серые будни чем-то необъяснимым и захватывающим, кино о сверхъестественных происшествиях совершенно точно вас, если не испугает, то хотя бы впечатлит. Необъяснимые скрипы и звуки, странным образом перемещающиеся предметы, жутковатые истории и колоритные персонажи. Приемы старые, зато проверенные и гарантируют особую атмосферу во время просмотра.

Оборотни, ведьмы, чудовища, демоны, монстры и другие существа перекочуют на ваш экран прямиком из мифологий самых разных народов. Человечество испокон веков было склонно придавать всему необъяснимому налет мистики, что сегодня и является материалом для всего кино о сверхъестественном. Есть что-то завораживающее в языческих таинствах и ритуалах, древней магии и историях о пропавших при странных обстоятельствах людях. Вероятно, этим и объясняется высокий зрительский спрос на фильмы и сериалы такого содержания.

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