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Фильмы про сверхъестественное
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Фильмы про сверхъестественное

Все 33 Онлайн
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Цвет из иных миров
Цвет из иных миров
5.0
ужасы, фантастика
2020, США / Португалия
Комната желаний
Комната желаний
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6.0
фантастика
2019, Франция / Люксембург / Бельгия
Атлантика
Атлантика
6.0
драма
2019, Франция / Сенегал / Бельгия
Реинкарнация
Реинкарнация
5.0
драма, ужасы, детектив
2018, США
Голос из камня
Голос из камня
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7.0
драма, триллер, детектив, мистика
2017, США
Я сражаюсь с великанами
Я сражаюсь с великанами
Смотреть за 1 рубль
7.0
фэнтези, драма
2017, США
Голос монстра
Голос монстра
Смотреть за 1 рубль
7.0
фантастика, фэнтези
2016, США / Испания
Я, Франкенштейн
Я, Франкенштейн
Смотреть за 1 рубль
6.0
триллер, ужасы
2013, США / Австрия
Красные огни
Красные огни
6.0
триллер
2012, США / Испания
Корпорация
Корпорация "Святые моторы"
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8.0
драма
2012, Франция
Охотники на демонов
Охотники на демонов
Смотреть за 1 рубль
5.0
комедия, триллер, ужасы
2012, США
Воображариум
Воображариум
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6.0
драма, мюзикл, фэнтези
2012, Финляндия / Канада
Я - Четвертый
Я - Четвертый
Смотреть за 1 рубль
7.0
фантастика, боевик
2011, США
Время ведьм
Время ведьм
7.0
приключения, фэнтези, драма, триллер
2010, США
Ученик чародея
Ученик чародея
Смотреть за 1 рубль
7.0
сказка, семейный, приключения, драма, боевик
2010, США
Страшно красив
Страшно красив
Смотреть за 1 рубль
7.0
мелодрама, ужасы, фэнтези
2010, США
Соломон Кейн
Соломон Кейн
Смотреть за 1 рубль
6.0
боевик, фэнтези, приключения
2009, Франция / Чехия / Великобритания
Запретное царство
Запретное царство
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7.0
боевик, фантастика, комедия, приключения
2008, США
Пятое измерение
Пятое измерение
6.0
фантастика
2008, США
Крабат. Ученик колдуна
Крабат. Ученик колдуна
6.0
фэнтези, драма
2008, Германия
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Когда ежедневная рутина наскучила и хочется разбавить серые будни чем-то необъяснимым и захватывающим, кино о сверхъестественных происшествиях совершенно точно вас, если не испугает, то хотя бы впечатлит. Необъяснимые скрипы и звуки, странным образом перемещающиеся предметы, жутковатые истории и колоритные персонажи. Приемы старые, зато проверенные и гарантируют особую атмосферу во время просмотра.

Оборотни, ведьмы, чудовища, демоны, монстры и другие существа перекочуют на ваш экран прямиком из мифологий самых разных народов. Человечество испокон веков было склонно придавать всему необъяснимому налет мистики, что сегодня и является материалом для всего кино о сверхъестественном. Есть что-то завораживающее в языческих таинствах и ритуалах, древней магии и историях о пропавших при странных обстоятельствах людях. Вероятно, этим и объясняется высокий зрительский спрос на фильмы и сериалы такого содержания.

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